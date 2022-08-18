Финансы
Маша Цепелева

Минцифры предложило упростить льготные кредиты для ИТ-компаний — например, отменить требование об индексации зарплат Статьи редакции

Так российские разработчики смогут «обеспечить текущую работу и реализовать больше новых проектов».

  • Минцифры подготовило проект постановления об изменении условий для ИТ-компаний при получении льготных кредитов.
  • Среди предложений — отменить условие, по которому аккредитованная ИТ-фирма должна быть получателем налоговых льгот и применять пониженные страховые взносы для получения кредита. Также разрешить ей выплачивать дивиденды (но не за счёт кредита) и убрать обязательство по индексации зарплат.
  • На 1 августа выдано 97 льготных кредитов для ИТ-компаний, общая сумма кредитных соглашений — 52,2 млрд рублей.
  • С июля 2022 года Минцифры изменило условия таких кредитов. Теперь доступны четыре вида — на внедрение и разработку программ под 3-5%. Суммы — от 5 млн до 10 млрд рублей.

#новость #минцфиры

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10 комментариев
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 Rabbit Rabbin

"Нам пожалюйста деньге 10 милиярд на наш ойти-ыстартап. Индексация не будем делать, брат"

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Jan Feldman

Так это не грант, а кредит. Его возвращать надо.

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Павел Портной

Ну не шмогли, потратились, поиздержались. Возвращать нечем, просьба с пониманием отнестись.

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Rabbit Rabbin

Ой-вээээй

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Вадим Д.

Новый виток тяжкого труда Минцифры.
Сейчас упростят, новый реестр льготников, выдадут, реестр почистят, новый цикл.

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Письменный хичхакер

Не берегут себя совсем

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Вадим Д.

Вообще удивляюсь — как справляются?! (-:

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Иван Серик

Теперь даже не надо быть льготником, для получения льгот!
Распил набирает обороты!

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Письменный хичхакер

Вот это льготные кредиты, например

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Иван Петров

А толку, если региональные власти незаппрувили у себя эти льготы? Получается, закон имеет силу туалетной бумаги.

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