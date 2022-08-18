Минцифры предложило упростить льготные кредиты для ИТ-компаний — например, отменить требование об индексации зарплат Статьи редакции
Так российские разработчики смогут «обеспечить текущую работу и реализовать больше новых проектов».
- Минцифры подготовило проект постановления об изменении условий для ИТ-компаний при получении льготных кредитов.
- Среди предложений — отменить условие, по которому аккредитованная ИТ-фирма должна быть получателем налоговых льгот и применять пониженные страховые взносы для получения кредита. Также разрешить ей выплачивать дивиденды (но не за счёт кредита) и убрать обязательство по индексации зарплат.
- На 1 августа выдано 97 льготных кредитов для ИТ-компаний, общая сумма кредитных соглашений — 52,2 млрд рублей.
- С июля 2022 года Минцифры изменило условия таких кредитов. Теперь доступны четыре вида — на внедрение и разработку программ под 3-5%. Суммы — от 5 млн до 10 млрд рублей.
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"Нам пожалюйста деньге 10 милиярд на наш ойти-ыстартап. Индексация не будем делать, брат"
Так это не грант, а кредит. Его возвращать надо.
Ну не шмогли, потратились, поиздержались. Возвращать нечем, просьба с пониманием отнестись.
Ой-вээээй
Новый виток тяжкого труда Минцифры.
Сейчас упростят, новый реестр льготников, выдадут, реестр почистят, новый цикл.
Не берегут себя совсем
Вообще удивляюсь — как справляются?! (-:
Теперь даже не надо быть льготником, для получения льгот!
Распил набирает обороты!
Вот это льготные кредиты, например
А толку, если региональные власти незаппрувили у себя эти льготы? Получается, закон имеет силу туалетной бумаги.