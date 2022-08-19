Новости и тексты на фоне 177 дня «спецоперации»: авиакомпаниям предложат платить за аэронавигацию на 30% больше Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 19 августа: доллар — 59,96 рубля, евро — 60,89 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,2 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,69 рубля, евро — по 66,62 рубля.
Стало лучше
Импорт легковых автомобилей из ЕС в Россию в июне удвоился и достиг €20,5 млн против €9,6 млн в мае и почти €8 млн в апреле, следует из данных Eurostat. Это всё ещё в 4,4 меньше, чем в феврале. Поставки машин из Южной Кореи выросли в 2,6 раза к июню ($22,2 млн), составив $59,4 млн.
Стало хуже
Минтранс предложил увеличить ставки за аэронавигационное обслуживание для авиакомпаний на 30% с 1 ноября 2022 года.
Продажи телефонов в розничных сетях операторов связи во втором квартале упали из-за проблем с поставками смартфонов. Например, выручка МТС от этого направления во втором квартале снизилась на 47% — до 7,9 млрд рублей, Tele2 — на 12%.
Почему так
В июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд рублей (при среднем курсе 57,2 рубля за доллар), следует из данных ЦБ. В долларах — $4,7 млрд, что можно считать рекордом как минимум с 2018 года за все время публикации такой статистики.
Минпромторг 18 августа провёл совещание о том, насколько целесообразно продлевать требование ЦБ снизить комиссию за эквайринг до 1%. Ведомство считает, что ограничение нужно сохранить, ритейлеры — что комиссия не должна превышать 0,3-0,5%.
Новости предыдущего дня, 18 августа — здесь.
"Лебединое озеро" с утреца по ТВ не транслируют?
пока нет
Жаль. Годовщина, как никак.
Не теряйте надежды, просто у меня телевизора нет. Но вроде нет, я бы слышала от соседей)
Сам давно живу без "окна в мир" + звукоизоляция хорошая )
Этот балет всегда в резерве у всех каналов. К августу его в очереди повыше поднимают, чтоб одной кнопкой запустить можно было.
Неделю не был на vc, но в комментариях тут ничего не меняется, к сожалению.
Все таки радует что vc аудитория, это исчезающе малая minority в России.
С пятницей всех 🤘🏻
Импорт авто из ЕС в РФ растёт, да не вырастет, из Кореи просто растёт
Минтранс хочет поднять ставки — игра по-взрослому или блеф?
Россияне массу денег размещают на зарубежных счетах. А что делать, если дома одни комиссии да поборы?
Минпромторг топит за сохранение эквайринговой комиссии. Продавцы — против. На стороне зла ЦБ, империя побеждает.
Как всегда: больше вопросов, чем ответов.
Всем прекрасного настроения и с Всемирным днём фотографии 🤘🏻
Абзацы, заканчивающиеся вопросами, так и просятся быть вставленными в речь Андрея Малахова )
Ну так тут риторические, скорее вопросы, а у того гражданина провокационно-интригующие. Это если я Малахова правильно распознал и это не о том, который учит как правильно лечиться кабачками.
Огурцами
Не, все верно написал Вадим Д., там теперь кабачки. Тот Малахов уже перешел с огурцов на кабачки. Расширил горизонты познания, так сказать.
А другой Малахов сбежал из РФ.
Россияне разместили 266 млрд. рублей... Я прям представляю, как домохозяйка в Сибири долго искала, куда бы свои свободные миллионы пристроить. Это не к автору поста, это ко всей системе и СМИ претензия: ну не считайте олигархат, который в России и на России только деньги зарабатывает, россиянами!
Ничему жизнь не учит. Только только отобрали счета и недвигу, а везут опять. Отобрать счета проще простого. Признают РФ спонсором терроризма и будут мурыжить вкладчиков "а ты докажи что не террорист".
Я вас умоляю. В этой стране при этих судах даже признавать не надо. Она до ВС дошла. Так что не удивительно, что ТАМ размещают.
https://journal.tinkoff.ru/omg/ghost-deposit/
Деньги то россиян, только не в тех карманах лежат
Впрочем ничего нового, независимо идёт "спецоперация" или нет, на страну как было пофиг так и осталось. Никто впрягаться и реально вкладывать деньги не будет.
Когда пишут импорт из ЕС в евро, это что -10 роллс ройсов или 1000 фольксваген гольф?
Б/у
"Импорт легковых автомобилей из ЕС в Россию в июне удвоился и достиг €20,5 млн против €9,6 млн в мае и почти €8 млн в апреле"
А есть сравнение июнь 2022 к июню 2021. Или там опять отрицательный рост?
Себе пусть заворот кишок предложат. "Повышение тарифов нужно для финансовой стабильности государственного провайдера этих услуг". С ума все посходили уже, "из материалов к проекту постановления правительства, направленного на поддержку ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) в условиях санкций."
Кто из вас помнит марочки-взносы в пользу партии? Ну так вот оно вернулось. Чтоб один Аэрофлот остался и Вертолёты России, видимо.
Это для того что бы диспетчерам з/п сохранить! )
Не смешно(
Я уверен, что в обосновании есть и этот довод.
Ну просто это какой-то традиционный ход не "напрямки", а через пороги. Нет, мы не дадим вам субсидии, НО, зп диспам платит как раз ГК по ОрВД. Они, если кто не знает, получают эти деньги не из бюджетов, а именно из АэрНав сборов. И получается - авиакомпании - не поддержат, сами аэродромы - не поддержат, но государство не может дать денег диспам, надо через жопу, через повышение сборов с АК. Кстати. 2 недели назад Ковалев сказал, что кол-во диспов за полгода сократилось на 640 человек. Дл 254-ёх аэродромов в стране, где 89 - аэропорты федзначения - это до.я.
Интересно, а ритейл снизит цены на сумму экономии от эквайринга? Что-то мне подсказывает, что не снизит. А от банков хоть кэшбек был...
Крамольные вещи говорите, уважаемый!
Это ж всё для того, что бы убытки покрыть )
В 2022 традицию сломали и пиздец решили начать с февраля
может руководствовались выражением
чем раньше начнем , тем быстрее закончим
Предлагать это хорошо. Всегда можно отказаться.
Все чудесатее и чудесатее
А у меня есть хорошее предложение к Минтрансу - можно забрать все санкционные самолёты в пользу государства и заставить авиакомпании из арендовать
Во всем мире искусственно делают полеты дороже. Надоели глобалисты.
Давно хочу спросить, почему рубрика называется "новости и тексты"? Текст это просто история по фантазии автора? Как тогда в статье разграничить новость от текста?