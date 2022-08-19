Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":485139,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":485139,"gtm":null} 2227 просмотров

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 19 августа: доллар — 59,96 рубля, евро — 60,89 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 59,54 рубля, евро — 60,16 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,2 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,69 рубля, евро — по 66,62 рубля.

Стало лучше

Импорт легковых автомобилей из ЕС в Россию в июне удвоился и достиг €20,5 млн против €9,6 млн в мае и почти €8 млн в апреле, следует из данных Eurostat. Это всё ещё в 4,4 меньше, чем в феврале. Поставки машин из Южной Кореи выросли в 2,6 раза к июню ($22,2 млн), составив $59,4 млн.

Стало хуже

Минтранс предложил увеличить ставки за аэронавигационное обслуживание для авиакомпаний на 30% с 1 ноября 2022 года.

Продажи телефонов в розничных сетях операторов связи во втором квартале упали из-за проблем с поставками смартфонов. Например, выручка МТС от этого направления во втором квартале снизилась на 47% — до 7,9 млрд рублей, Tele2 — на 12%.

Почему так

В июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд рублей (при среднем курсе 57,2 рубля за доллар), следует из данных ЦБ. В долларах — $4,7 млрд, что можно считать рекордом как минимум с 2018 года за все время публикации такой статистики.

Минпромторг 18 августа провёл совещание о том, насколько целесообразно продлевать требование ЦБ снизить комиссию за эквайринг до 1%. Ведомство считает, что ограничение нужно сохранить, ритейлеры — что комиссия не должна превышать 0,3-0,5%.

Новости предыдущего дня, 18 августа — здесь.