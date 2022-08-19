Владелец «Авито» выкупил крупнейшего латиноамериканского доставщика еды iFood за $1,8 млрд Статьи редакции
Год назад покупатели предлагали за долю €2,3 млрд, но компания отказалась.
- Долю в 33,3% нидерландская Prosus — «дочка» южноафриканского холдинга Naspers — выкупила у маркетплейса продовольственных доставок Just Eat Takeaway.
- Сумма сделки составит $1,8 млрд. После неё Prosus станет единоличным владельцем компании. В августе 2021 года Just Eat Takeaway предлагали €2,3 млрд за долю. Кто — неизвестно, но фирма отклонила предложение, посчитав сумму «неудовлетворительной» — тогда сервисы доставок росли на фоне карантинов.
- Prosus впервые инвестировала в iFood в 2013 году и хотела увеличить долю в компании с 2020 года. Тогда сделка по выкупу могла составить от $750 млн до $1 млрд, но бразильский iFood был против.
- iFood — крупнейший сервис доставки в Латинской Америке, пишет Bloomberg. Он сотрудничает с 330 тысячами ресторанов, 200 тысячами курьеров и доставляет примерно 70 млн заказов ежемесячно.
- В портфеле Prosus есть и другие фудтех-компании: сервисы доставки еды Swiggy, Delivery Hero и Flink, доставщик продовольствия, а также других товаров Oda и разработчики ПО для ресторанов Foodics и Sharebite.
- Prosus владеет «Авито». В мае 2022 года компания объявила о поиске покупателя для сервиса. По данным Bloomberg, активом заинтересовалась VK, но источники The Bell отмечали, что Prosus пытается избежать сделки с компанией и ищет других кандидатов.
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