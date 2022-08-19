У российских банков почти не осталось работающих корсчетов за границей Статьи редакции
Иностранные игроки отключают их вне зависимости от того, попал ли российский контрагент под санкции или нет.
В России остались единицы банков с работающими корсчетами — иностранные игроки отключают их вне зависимости от того попал ли банк под санкции, констатировала председатель комитета Ассоциации банков России (АБР) по рискам, руководитель службы внутреннего аудита Абсолют банка Елена Букина во время обсуждения доклада ЦБ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях» на площадке Аналитического центра «Форум». Причем, по ее словам, санкции перестали влиять на качество корреспондентских отношений российский банков с их зарубежными контрагентами.
С проблемами в обслуживании SWIFT-переводов из-за санкций со стороны западных стран столкнулись российские банки, в отношении которых блокирующие и секторальные ограничения введены не были.
Например, банк «Уралсиб» в конце июня перестал проводить валютные платежи банков-контрагентов, которые держали там корсчета из-за политики зарубежных банков-корреспондентов, также с 13 августа банк приостановил исходящие SWIFT-переводы в евро как для физических, так и для юридических лиц. Тинкофф банк также до 1 октября 2022 года временно приостановил исходящие SWIFT-переводы во всех иностранных валютах.
Более того, как выяснил Frank Media (далее — FM), трудностей банкам добавляют и крупнейшие зарубежные кредитные организации JPMorgan и Citigroup, которые сворачивают корреспондентские отношения с российскими банками. Однако по информации одного из собеседников FM, зарубежные кредиторы могут сделать исключение для принимающего оплату за газ Газпромбанка и для структуры Московской биржи — Национального клирингового центра (НКЦ).
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Пора на блокчейн переходить в международных расчетах. Корсчета, как видим, устаревшая, ненадежная и уязвимая фин.технология.
РФ: Давайте ребята кто с нами на блокчейн в международных расчетах?
КНДР: Я..
Проще наверное в национальных валютах между собой рассчитываться, как это сейчас происходит с Китаем.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Рано или поздно мы к этому придём, сейчас, насколько я понял, думают над тем как контролировать переводы используя блокчейн-технологию.
Блокчейн чего, доллара, евро, фунта, юаня? Если некоей новой мифической универсальной валюты, то а) кто будет учредителями этой валюты б) почему ЦБ США, ЕС или Китая согласятся отдавать рычаги контроля какому-то вненациональному органу?
Валюты называются резервными, потому что их удобно хранить про запас и в любой момент потратить, при этом они не обесценятся у вас в хранилищах внезапно из-за прихоти эмитента. Доллар и евро являются резервными валютами, т.к. их проще всего потратить; чтобы потратить монгольские тугрики, их надо сначала перевести в доллары, евро или юани. Реальность такова, что система банков-корреспондентов для того и существует, чтобы рулить миром и обогащать тех, кто контролирует эту систему. Делиться с вами влиянием никто не будет.
Цифровой юань, например
Ахахах...
Восимлет готовились и вот))
И что и вот?)) Как мы должны были повлиять на JPMorgan, City и прочих? Да никак.
А за 8 лет многое сделали. 8 лет назад нам была бы 3.14зда. Полный коллапс банковской системы с возможностью пользоваться только наличкой.
Кризис всегда приходит позже, чем мы его прогнозировали и всегда раньше, чем мы к нему готовы.
Зато юани ходят совершенно спокойно, хотя возбуждённая общественность здесь, день этак на 50-100ый, переживала, что Китай нам не помощник. Кстати, затестили тут карту юнионпэй от российского банка в Италии. Проходимость где-то 50% по терминалам и банкоматам.
Проходимость 50% это победа
Типичный российский "патриот" в Италии
Зато я не могу рассчитаться китайской UnionPay, выпущенной в Китае, в России, в отличии от ОАЭ.
Вы имеете ввиду снятие наличных или оплату картой? По снятию вроде все неплохо, а вот оплата, насколько я слышал, мало где работает.
В Италии, в банкомате юани снимаете?
Шёл 177-й день, корсчетов почти не осталось.
Зато у нас было два пакетика... (-:
...7 пакетиков санкций, 2 республики и полуостров :D
Объявить фашистом запад может любую страну
Констатировать очевидные вещи в принципе не так уж и трудно
Вы про наших "друзей" китайцев что-ли?😂
О боты прибежали с tj
Ага)
вообще-то цб рф должен офицальные списки публиковать, а не мы на всяких форумах читать и методом проб и ошибок выяснять, где, в какой валюте и на какой счет можно платеж сделать. и инструкции нормальные писать, которые трактуются всеми юристами однозначно...
Райф ещё дышит?
Пока да
Ну как сказать, переводы меньше $3000 уже не переводят.
давайте перечислим здесь банки с работающим свифтом:
Райф,
БКС
Ренесанс кредит
Кто еще?
Ндб?
Ренесанс для SWIFT исх. переводов просит в офис заявление писать)))))
газпромбанк , комиссия 12 к деревянных
Модуль, Газпром, Авангард.
Кому-нибудь на счёт ИП в Тинькофф ещё доходят платежи в евро?
Насчёт Тинькова не знаю, но я Райф единоразово использовал. Деньги дошли, но предупредили, что отправлять рискованно.
у кого то еще есть счет в Тинькоф!! для ИП !!!!?
Ну почему же. В Беларуси, Армении и Казахстане полно работающих корр. счетов
корр счетов чего? Белорусских рублей и тенге?
Я просто напомню, что несколько месяцев назад глава цб набиуллина прямым текстом заявила, что будет обходить санкции через неподсанкционные банки. В итоге очередная победаОчень важно, чтобы банки, которые не попали под санкции, боясь вторичных санкций, не привели бы к тому, что у нас банковская система раздробилась на два изолированных сегмента. Нам этого нужно избежать. И чтобы не допустить этого, нужны будут специальные механизмы. На наш взгляд, могут быть созданы такие рыночные механизмы, которые будут перераспределять клиентов, риски и ресурсы между санкционными и несанкционными банками. Здесь будет нужен не только творческий подход, и мы видим здесь роль современных технологических решений, в частности, более активное использование разных платформ - маркетплейсов», - отметила она.
Пора жрать макароны. А то привыкли к хорошему. Сцуки)