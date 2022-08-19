Иностранные игроки отключают их вне зависимости от того, попал ли российский контрагент под санкции или нет.

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В России остались единицы банков с работающими корсчетами — иностранные игроки отключают их вне зависимости от того попал ли банк под санкции, констатировала председатель комитета Ассоциации банков России (АБР) по рискам, руководитель службы внутреннего аудита Абсолют банка Елена Букина во время обсуждения доклада ЦБ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях» на площадке Аналитического центра «Форум». Причем, по ее словам, санкции перестали влиять на качество корреспондентских отношений российский банков с их зарубежными контрагентами.

У санкционных и несанкционных банков сейчас уже равные условия с учетом того, что усиливается давление на экономический сектор Российской Федерации. И как вы знаете, у нас отключаются корсчета. Сейчас остались единицы (банков. – FM), у которых работают корсчета. В основном (у банков. – FM) они уже не работают, даже если банк не попал под санкции. Потому что 5-10 переводов в день абсолютно не покрывает запросы финансового сектора Елена Букина, руководитель службы внутреннего аудита Абсолют банка

С проблемами в обслуживании SWIFT-переводов из-за санкций со стороны западных стран столкнулись российские банки, в отношении которых блокирующие и секторальные ограничения введены не были.

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Например, банк «Уралсиб» в конце июня перестал проводить валютные платежи банков-контрагентов, которые держали там корсчета из-за политики зарубежных банков-корреспондентов, также с 13 августа банк приостановил исходящие SWIFT-переводы в евро как для физических, так и для юридических лиц. Тинкофф банк также до 1 октября 2022 года временно приостановил исходящие SWIFT-переводы во всех иностранных валютах.

Более того, как выяснил Frank Media (далее — FM), трудностей банкам добавляют и крупнейшие зарубежные кредитные организации JPMorgan и Citigroup, которые сворачивают корреспондентские отношения с российскими банками. Однако по информации одного из собеседников FM, зарубежные кредиторы могут сделать исключение для принимающего оплату за газ Газпромбанка и для структуры Московской биржи — Национального клирингового центра (НКЦ).