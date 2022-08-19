Финансы
Маша Цепелева

В App Store появилось приложение Open Digital Wallet — копия приложения банка «Открытие» Статьи редакции

Клиенты банка получили сообщения со ссылкой на новый сервис.

  • О сообщении от банка «Открытие» со ссылкой на новое приложение в App Store редакции vc.ru рассказал пользователь. Об этом же сообщает Telegram-канал MarketOverview.
  • В App Store на странице Open Digital Wallet нет упоминаний банка «Открытие», но разработчиком указана Otkritie Digital Solutions (JSC). При этом в оценках пользователи ставят «пять баллов за обход».
  • На момент публикации в банке не ответили на вопросы vc.ru о приложении. Но на форуме banki.ru представитель «Открытия» подтверждает, что Open Digital Wallet — новый сервис банка, потому что старый «недоступен для скачивания». При этом банк рекомендует пользоваться новой версией, потому что там доступны дополнительные функции.
  • Приложения «Открытия», ВТБ, «Совкомбанка», «Промсвязьбанка» и «Новикомбанка» пропали из App Store в марте — банки находятся под блокирующими санкциями США. В мае магазин китайской Huawei удалил приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия».
  • В App Store уже появлялись три копии приложений ВТБ и приложения СБОЛ и «Инвстр» — копии «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестора».

#новость #открытие

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34 комментария
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 Дмитрий Про.

Скоро там прочухают эти выкрутасы российских банков и начнут банить их приложухи.

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Grigoriy Malyshev

а сейчас там совсем дебики сидят, и не понимают?

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Text Body

Вы видели, в каком состоянии находится App Store? Да, они буквально могут быть не в курсе.

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Alex

у них приказ расторгнуть с определенным юрлицом. если это не афелированнте юрлицо - никаких претензий быть не может.

если ofac какойнить решит что связь есть то пришлет запрет. эплу это вообще не интересно и они сразу выеатили способ оплаты девелопера без карты

никому эти санкции не всрались, особенно америкосам

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Загадочный чувак

Зачем им самим дергаться?
Технически они санкции своего государства выполнили.
Теперь только если новая санкция на этих «сторонних» разработчиков не поступит, то никто ничего не будет удалять.
Синдрома вахтёра у магазинов нет.

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Влад

Как быстро аппстор их заблочит?

Предполагаю 5-8 дней проживет

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Иван

ВТБ-шный кошелек живет с мая.

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BLVCK SQUARE

да да, и ставили его изначально только в офисах ВТБ, все живет до сих пор!

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The cool guy

Осталось дождаться приложения Конституция РФ от стороннего правительства

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Деда Миша

Шютка на все времена
Как закрыть карту открытия?

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polikorade

Шутка не шутка. Виртуальную карту можно только временно заблокировать 😂. Висит и глаз мозолит. 🫣

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Илья Посаженников

https://apps.apple.com/ru/app/open-digital-wallet/id1628810502

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Иван

Теперь бы Apple дала бы доступ к API Apple Pay(Wallet), и можно снова пользоваться iPhone. API, возможно, будет из-за антимонопольных разбирательств.

Каждая из сторон сохранит лицо.

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Джона уик

Apple: ахаха не хухе?

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Иван

USB-C уже маячит.
Сторонние платежки с 27% комиссией тоже протащили.

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Text Body

Доступ сторонним приложениям к NFC включен в принятый Еврокомиссией Digital Markets Act. Кошелек Pay должен будет работать)

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Джона уик

Когда это приняли?

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Text Body

19 июля Европейский совет принял.

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Джона уик

Даже если на территории Европы разрешат, это не значит что в других странах тоже это будет.

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Alex

уже есть оплата по qr-коду работает лучше чем нфц и комиссии меньше

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Dennis Prochko

а наликом вообще без комиссии

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neved1mk4

Лучше чем нфц: открой камеру, камера откроет приложение, пару секунд на авторизацию в приложении, пару секунд на прогрузить, нажать кнопку
UPD: ах да, ещё и интернет для этого всего нужен, все супермаркеты на 0 этаже славятся проводимостью связи
Нфц: приложил

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Danila Vershinin

Apple Pay без интернета работал.

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David Sanders

Так Apple Pay работает с помощью NFC, а тут разговор про оплату QR-кодами, чел

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polikorade

Какая то шляпа: дебетовый счёт не отображается, перевод между своими счетами не работает. (счёт юрика)

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polikorade
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Стас Иванов

А почему Open Digital Wallet, а не Opening ?)

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Someone Young

Потому что правильно open.

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Дмитрий Валерьевич

Это же имя собственное.

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Vladimir Efrem

когда ПСБ уже запилят?

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Сильный велосипед

Вот зачем ресурсы тратят на ерунду. Собрались бы скинулись и запилили бы платформу свою вроде андройда.

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Стас Иванов

А могли бы диабетикам помочь

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Grigoriy Malyshev

вы имеете в виду "на базе андройда"?

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Дмитрий Филиппов

Псс, не палите контору, ЦРУ читает VC :/

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