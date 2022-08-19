В App Store появилось приложение Open Digital Wallet — копия приложения банка «Открытие» Статьи редакции
Клиенты банка получили сообщения со ссылкой на новый сервис.
- О сообщении от банка «Открытие» со ссылкой на новое приложение в App Store редакции vc.ru рассказал пользователь. Об этом же сообщает Telegram-канал MarketOverview.
- В App Store на странице Open Digital Wallet нет упоминаний банка «Открытие», но разработчиком указана Otkritie Digital Solutions (JSC). При этом в оценках пользователи ставят «пять баллов за обход».
- На момент публикации в банке не ответили на вопросы vc.ru о приложении. Но на форуме banki.ru представитель «Открытия» подтверждает, что Open Digital Wallet — новый сервис банка, потому что старый «недоступен для скачивания». При этом банк рекомендует пользоваться новой версией, потому что там доступны дополнительные функции.
- Приложения «Открытия», ВТБ, «Совкомбанка», «Промсвязьбанка» и «Новикомбанка» пропали из App Store в марте — банки находятся под блокирующими санкциями США. В мае магазин китайской Huawei удалил приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия».
- В App Store уже появлялись три копии приложений ВТБ и приложения СБОЛ и «Инвстр» — копии «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестора».
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Скоро там прочухают эти выкрутасы российских банков и начнут банить их приложухи.
а сейчас там совсем дебики сидят, и не понимают?
Вы видели, в каком состоянии находится App Store? Да, они буквально могут быть не в курсе.
у них приказ расторгнуть с определенным юрлицом. если это не афелированнте юрлицо - никаких претензий быть не может.
если ofac какойнить решит что связь есть то пришлет запрет. эплу это вообще не интересно и они сразу выеатили способ оплаты девелопера без карты
никому эти санкции не всрались, особенно америкосам
Зачем им самим дергаться?
Технически они санкции своего государства выполнили.
Теперь только если новая санкция на этих «сторонних» разработчиков не поступит, то никто ничего не будет удалять.
Синдрома вахтёра у магазинов нет.
Как быстро аппстор их заблочит?
Предполагаю 5-8 дней проживет
ВТБ-шный кошелек живет с мая.
да да, и ставили его изначально только в офисах ВТБ, все живет до сих пор!
Осталось дождаться приложения Конституция РФ от стороннего правительства
Шютка на все времена
Как закрыть карту открытия?
Шутка не шутка. Виртуальную карту можно только временно заблокировать 😂. Висит и глаз мозолит. 🫣
https://apps.apple.com/ru/app/open-digital-wallet/id1628810502
Теперь бы Apple дала бы доступ к API Apple Pay(Wallet), и можно снова пользоваться iPhone. API, возможно, будет из-за антимонопольных разбирательств.
Каждая из сторон сохранит лицо.
Apple: ахаха не хухе?
USB-C уже маячит.
Сторонние платежки с 27% комиссией тоже протащили.
Доступ сторонним приложениям к NFC включен в принятый Еврокомиссией Digital Markets Act. Кошелек Pay должен будет работать)
Когда это приняли?
19 июля Европейский совет принял.
Даже если на территории Европы разрешат, это не значит что в других странах тоже это будет.
уже есть оплата по qr-коду работает лучше чем нфц и комиссии меньше
а наликом вообще без комиссии
Лучше чем нфц: открой камеру, камера откроет приложение, пару секунд на авторизацию в приложении, пару секунд на прогрузить, нажать кнопку
UPD: ах да, ещё и интернет для этого всего нужен, все супермаркеты на 0 этаже славятся проводимостью связи
Нфц: приложил
Apple Pay без интернета работал.
Так Apple Pay работает с помощью NFC, а тут разговор про оплату QR-кодами, чел
Какая то шляпа: дебетовый счёт не отображается, перевод между своими счетами не работает. (счёт юрика)
А почему Open Digital Wallet, а не Opening ?)
Потому что правильно open.
Это же имя собственное.
когда ПСБ уже запилят?
Вот зачем ресурсы тратят на ерунду. Собрались бы скинулись и запилили бы платформу свою вроде андройда.
А могли бы диабетикам помочь
вы имеете в виду "на базе андройда"?
Псс, не палите контору, ЦРУ читает VC :/