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Фото «Ведомости»

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 59,13 рубля, евро — 59,39 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 58,63 рубля, евро — 58,85 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,4 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,48 рубля, евро — по 66,11 рубля.

Стало лучше

Платежи в нацвалютах между странами ЕАЭС увеличились до 75%, использование доллара сократилось до 21%, заявили в российском МИДе.

Федерация независимых профсоюзов предложила Минтруду ввести новый обязательный вид социального страхования для защиты от безработицы, сообщает РБК. По проекту, новая страховка будет работать в том числе для самозанятых и работающих по договорам гражданско-правового характера. Страховка будет распространятся на полную или частичную потерю доходов и может восполнятся за счёт НДФЛ.

Стало хуже

Enel понесёт убытки в €527 млн после ухода с российского рынка. Российскую «дочку» компании купят «Лукойл» и «Газпромбанк — Фрезия» за €137 млн.

Цены на тарифы сотовой связи в первом полугодии 2022 года выросли на 2-15% у разных операторов, пишет «Ъ». По оценке TelecomDaily, к концу года цены могут вырасти на 18%. Компании объясняют это увеличением расходов на инфраструктуру.

Новости предыдущего дня, 19 августа — здесь.