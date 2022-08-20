Новости и тексты 178 дня «операции»: цены на связь вырастут на 18%, профсоюзы предложили страховку от безработицы Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на выходные: доллар — 59,13 рубля, евро — 59,39 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,4 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,48 рубля, евро — по 66,11 рубля.
Стало лучше
Платежи в нацвалютах между странами ЕАЭС увеличились до 75%, использование доллара сократилось до 21%, заявили в российском МИДе.
Федерация независимых профсоюзов предложила Минтруду ввести новый обязательный вид социального страхования для защиты от безработицы, сообщает РБК. По проекту, новая страховка будет работать в том числе для самозанятых и работающих по договорам гражданско-правового характера. Страховка будет распространятся на полную или частичную потерю доходов и может восполнятся за счёт НДФЛ.
Стало хуже
Enel понесёт убытки в €527 млн после ухода с российского рынка. Российскую «дочку» компании купят «Лукойл» и «Газпромбанк — Фрезия» за €137 млн.
Цены на тарифы сотовой связи в первом полугодии 2022 года выросли на 2-15% у разных операторов, пишет «Ъ». По оценке TelecomDaily, к концу года цены могут вырасти на 18%. Компании объясняют это увеличением расходов на инфраструктуру.
Новости предыдущего дня, 19 августа — здесь.
Новости конечно интересно, но оцените кота
Так это же кошка... Вот кот ...
Эх всем бы нам его похуизм на происходящее, даже завидно…
Новый обязательный вид налогов!
..
Какая радость! (сарказм)
Я, в своё время, даже бездетность оплачивал в довесок к бутафорским профсоюзам.
Так что это не предел.
Танцуют все! И делать радостный вид обязательно 🙃
Интересно, дед что-нибудь осознал за 178 дней. Например, что его кормили мультиками и водили по декорациям, вместо реальной России. И то, что три папки на столе могут искажать реальность восприятия мира?!
Угу, плохие бояре держат хорошего царя в неведении.
Он давно попутал.
Ага, что мультипликация - дело серьезное и надо нанимать профессионалов. А также грамотней подходить к рендерингу 3Д объектов, чтоб не конусы летели, а что-то более похожее на боеголовки.
178-й привет!
Понеслась.
Долларов меньше, тенге больше! Чудны страны ЕАЭС, дела их и валюты.
Профсоюзы хотят страховки от безработицы, но пойдёт ли на это Минтруд — неведомо и покрыто туманом.
Enelнесё поллярда € убытков, а её рвут на части Лукойл и Газпром, аки псы лютые.
ОпСоСы повышают тарифы и все ведутся: на инфраструктуру, мол, расходуют. Есть разные мнения.
Отличного дня всем, тем более сегодня Всемирный день комара и День лени 🤘🏻