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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 179 дня «cпецоперации»: посещаемость в ТЦ Москвы упала до 39%, турпоток в Крым — на 50% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 59,13 рубля, евро — 59,39 рубля.

Курс доллара на рынке Forex — 58,63 рубля, евро — 58,85 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,6 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,47 рубля, евро — по 66,09 рубля.

Стало лучше

ООН работает с США и Евросоюзом над тем, чтобы снять препятствия для вывозу из России не подсанкционной сельхозпродукции и удобрений, заявил секретарь организации Антониу Гутерриш.

Стало хуже

Количество посетителей в торговых центрах Москвы в начале августа — на 9-39% меньше, чем за последние три года. По данным аналитиков Rstat Index и Mall Index, на фоне закрытия конкурентов ритейлеры предлагали меньшие скидки во время распродаж, чем обычно, и не смогли увеличить трафик.

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Турпоток в Крым упал на 50% по итогам сезона, в Краснодарский край — на 10%, рассказали в Ассоциации туроператоров России. 95% туристов приехали в Крым на машине, еще 5% — на поездах. При этом количество туристов в Дагестане выросло на 40%, в Абхазии — на 10%.

«Яндекс», Rambler и Mail.ru начали помечать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законов России по требованию Роскомнадзора.

Новости предыдущего дня, 20 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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35 комментариев
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Генетический череп
начали помечать как нарушителей законов

А чего тогда не блокируют их раз они нарушают законы?

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John Doe

Вы не понимаете, это другое...

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Владимир Кондратьев

"все равны перед законом" (с).

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Миша Кадин

Но некоторые ровнее

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Немой мангал

Чо-т напомнило про «Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы».

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Ivan Off

Откуда вы взяли эту идеалистическую хрень?

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Вася Пражкин

А почему должны блокировать?
Судя по Вашей логике, если Вы превысили скорость и нарушили законодательство РФ, то Вам можно билет на поезд не продать, так?

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Немой мангал

А телеграмм такой - всё свои пометки запишите на листочек, сложите в самолётик и летите на! С Днём Авиации, друзья! Всем безопасности, пёрышка и ушки у всех боли, у вас не боли!

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Александр Голубев

Спасибо! Бляха забыл напрочь! Профессиональный праздник, помимо Дня Энергетика )

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Немой мангал

Как ты мог, а

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Александр Голубев

Я ж уже древний. Песок со всех щелей.
Тяжёлое детство, суровая юность, мокрые потолки, деревянные игрушки.
Вот это вот всё...
)

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Александр Голубев

Туристам в Крыму очень весело.
Бавовна нон-стоп.
Мамкины воены, уперод!

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Генетический череп

Им будет весело в Абхазии где будут воровать у них, похищать их, и убивать.

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роман долгополов

Даже Дагестан безопаснее чем Абхазия

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Владимир Кондратьев

Если в горах не ссать.

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Александр Голубев

Моё любимое занятие, поссать с высоты!

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Александр Голубев

Там вообще красота.
Брацкая гасударства, аднака!

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Вадим Д.

ООН с США и ЕС кушать хотят просто.
В ТЦ МСК меньше посетителей. Ну так денег меньше у людей, а тут ещё и скидками не балуют.
Туристы едут в Дагестан. Крым не интересен и это объяснимо.
Поисковикам раздали новые метки, РКН на новом витке поиска "нарушителей".

Хорошего дня всем и с праздником: сегодня День Воздушного Флота России 🤘🏻

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melkiyPadonok

"ООН с США и ЕС кушать хотят просто."
Да , от голода пухнут без великой России , особенно штаты

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Вадим Д.

Удобрения нужны, вот и всё.
Без наших не оголодают, но с ними всяко повеселее будет.

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melkiyPadonok

Да , не спорю , тот же картофель в Нидерландах по €1 за кило , такого никогда не было . Тем не менее со временем найдут других поставщиков удобрений

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Антон piter

Существенная часть удобрений - это процесс переработки природного газа. Чтобы найти других поставщиков, требуется найти в мире какое-то место, где много лишнего дешёвого газа. А таких мест, кроме России, сейчас нет.

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Александр Голубев

Огорчу тебя Катаром, например.

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Сергей К

О да, интересный всем Дагестан. А Крым нам был интересен годами, а тут вдруг стал не интересен, наверное совпадение.

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Salena_ya

Чистое совпадение. Туда ехать неудобно теперь. Удобно в Стамбул, но это теперь 2 прожиточных минимума в одну сторону со стороны Сочи, наверно тоже так совпало

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Вася Пражкин
сегодня День Воздушного Флота России

Пора его в Красную книгу заносить, ведь летающих самолетов все меньше и меньше.

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Salena_ya

Осталось всего 186 дней до 365

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Иван Серик

Продуктовые туры из Европы

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Виолетта

Потребление везде падает. В Германии упало на 10%.

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Светлана Завацкая

И это не придел, думаю что мировой кризис коснулся всех, и великих, и не великих.

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Вася Пражкин

В Германии инфляция 7.5%, так что это нормально, что потребление падает. Суровые законы капитализма..

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MT Advanced

А для чего приводится пример Абхазии в сравнении с другими российскими регионами? Абхазия уже вошла в состав РФ? Или я что-то пропустил?

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Дмитрий Филиппов

https://vc.ru/tribuna/485971-voskresnye-vakansii-i-stazhirovki

Воскресные вакансии и стажировки — Трибуна на…
Добрый день. Представляю вам тему, которая при поддержке сообщества может стать еженедельной.
vc.ru
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Розарио Агро

Курочка по зернышку… 🤣

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Ivan Off

Мы в Крым добирались поездом. Все билеты были раскуплены за 2-3 месяца вперед.

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