Новости и тексты на фоне 179 дня «cпецоперации»: посещаемость в ТЦ Москвы упала до 39%, турпоток в Крым — на 50% Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на выходные: доллар — 59,13 рубля, евро — 59,39 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,6 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,47 рубля, евро — по 66,09 рубля.
Стало лучше
ООН работает с США и Евросоюзом над тем, чтобы снять препятствия для вывозу из России не подсанкционной сельхозпродукции и удобрений, заявил секретарь организации Антониу Гутерриш.
Стало хуже
Количество посетителей в торговых центрах Москвы в начале августа — на 9-39% меньше, чем за последние три года. По данным аналитиков Rstat Index и Mall Index, на фоне закрытия конкурентов ритейлеры предлагали меньшие скидки во время распродаж, чем обычно, и не смогли увеличить трафик.
Турпоток в Крым упал на 50% по итогам сезона, в Краснодарский край — на 10%, рассказали в Ассоциации туроператоров России. 95% туристов приехали в Крым на машине, еще 5% — на поездах. При этом количество туристов в Дагестане выросло на 40%, в Абхазии — на 10%.
«Яндекс», Rambler и Mail.ru начали помечать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законов России по требованию Роскомнадзора.
Новости предыдущего дня, 20 августа — здесь.
А чего тогда не блокируют их раз они нарушают законы?
Вы не понимаете, это другое...
"все равны перед законом" (с).
Но некоторые ровнее
Чо-т напомнило про «Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы».
Откуда вы взяли эту идеалистическую хрень?
А почему должны блокировать?
Судя по Вашей логике, если Вы превысили скорость и нарушили законодательство РФ, то Вам можно билет на поезд не продать, так?
А телеграмм такой - всё свои пометки запишите на листочек, сложите в самолётик и летите на! С Днём Авиации, друзья! Всем безопасности, пёрышка и ушки у всех боли, у вас не боли!
Спасибо! Бляха забыл напрочь! Профессиональный праздник, помимо Дня Энергетика )
Как ты мог, а
Я ж уже древний. Песок со всех щелей.
Тяжёлое детство, суровая юность, мокрые потолки, деревянные игрушки.
Вот это вот всё...
)
Туристам в Крыму очень весело.
Бавовна нон-стоп.
Мамкины воены, уперод!
Им будет весело в Абхазии где будут воровать у них, похищать их, и убивать.
Даже Дагестан безопаснее чем Абхазия
Если в горах не ссать.
Моё любимое занятие, поссать с высоты!
Там вообще красота.
Брацкая гасударства, аднака!
ООН с США и ЕС кушать хотят просто.
В ТЦ МСК меньше посетителей. Ну так денег меньше у людей, а тут ещё и скидками не балуют.
Туристы едут в Дагестан. Крым не интересен и это объяснимо.
Поисковикам раздали новые метки, РКН на новом витке поиска "нарушителей".
Хорошего дня всем и с праздником: сегодня День Воздушного Флота России 🤘🏻
"ООН с США и ЕС кушать хотят просто."
Да , от голода пухнут без великой России , особенно штаты
Удобрения нужны, вот и всё.
Без наших не оголодают, но с ними всяко повеселее будет.
Да , не спорю , тот же картофель в Нидерландах по €1 за кило , такого никогда не было . Тем не менее со временем найдут других поставщиков удобрений
Существенная часть удобрений - это процесс переработки природного газа. Чтобы найти других поставщиков, требуется найти в мире какое-то место, где много лишнего дешёвого газа. А таких мест, кроме России, сейчас нет.
Огорчу тебя Катаром, например.
О да, интересный всем Дагестан. А Крым нам был интересен годами, а тут вдруг стал не интересен, наверное совпадение.
Чистое совпадение. Туда ехать неудобно теперь. Удобно в Стамбул, но это теперь 2 прожиточных минимума в одну сторону со стороны Сочи, наверно тоже так совпало
Пора его в Красную книгу заносить, ведь летающих самолетов все меньше и меньше.
Осталось всего 186 дней до 365
Продуктовые туры из Европы
Потребление везде падает. В Германии упало на 10%.
И это не придел, думаю что мировой кризис коснулся всех, и великих, и не великих.
В Германии инфляция 7.5%, так что это нормально, что потребление падает. Суровые законы капитализма..
А для чего приводится пример Абхазии в сравнении с другими российскими регионами? Абхазия уже вошла в состав РФ? Или я что-то пропустил?
https://vc.ru/tribuna/485971-voskresnye-vakansii-i-stazhirovki
Курочка по зернышку… 🤣
Мы в Крым добирались поездом. Все билеты были раскуплены за 2-3 месяца вперед.