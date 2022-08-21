Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":486238,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":486238,"gtm":null} 1412 просмотров

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 59,13 рубля, евро — 59,39 рубля.

Курс доллара на рынке Forex — 58,63 рубля, евро — 58,85 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,6 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,47 рубля, евро — по 66,09 рубля.

Стало лучше

ООН работает с США и Евросоюзом над тем, чтобы снять препятствия для вывозу из России не подсанкционной сельхозпродукции и удобрений, заявил секретарь организации Антониу Гутерриш.

Стало хуже

Количество посетителей в торговых центрах Москвы в начале августа — на 9-39% меньше, чем за последние три года. По данным аналитиков Rstat Index и Mall Index, на фоне закрытия конкурентов ритейлеры предлагали меньшие скидки во время распродаж, чем обычно, и не смогли увеличить трафик.

Турпоток в Крым упал на 50% по итогам сезона, в Краснодарский край — на 10%, рассказали в Ассоциации туроператоров России. 95% туристов приехали в Крым на машине, еще 5% — на поездах. При этом количество туристов в Дагестане выросло на 40%, в Абхазии — на 10%.

«Яндекс», Rambler и Mail.ru начали помечать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей законов России по требованию Роскомнадзора.

Новости предыдущего дня, 20 августа — здесь.