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Источник: archello.com

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 59,13 рубля, евро — 59,39 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,3 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,26 рублей, евро — по 65,88 рублей.

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Стало лучше

Управление закрытыми с марта магазинами американского обувного бренда Crocs переходит к новой структуре бывшего главы российского подразделения компании Эрика Пети, узнал «Ъ».

Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время — как только будет одобрена концепция бюджетного правила, рассказали источники «Ведомостей».

У россиян растёт интерес к оплате покупок смартфоном по QR-коду после того, как в марте Apple Pay и Google Pay ушли из России: банки фиксируют кратный рост спроса на этот метод через Систему быстрых платежей во втором квартале по сравнению с первым. Количество транзакций в зависимости от банка выросло в 3-5 раз, а объём платежей — в 2-2,5 раза.

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») заменила на рейсах Coca-Cola и Sprite на «Байкал» и «Тархун». В ближайшее время на борту планируется начать подавать российские тоник и джин.

Коллекторские компании, банки и МФО с января 2024 года при обзвоне должников будут обязаны предупреждать граждан о том, кто ведет с ними разговор — робот или живой сотрудник, пишет РБК со ссылкой на поправки Минюста.

Стало хуже

«Ъ» выяснил, что Bosch ищет покупателя на свои российские заводы. Активами, по неофициальной информации, уже интересовались несколько российских ритейлеров, но их не устроила запрошенная цена.

Аэропорт «Пулково» попросил ФАС отменить регулирование тарифов на внутренних рейсах, так как считает себя не монополистом, а конкурентом московских аэропортов. В авиакомпаниях опасаются, что решение приведет к росту цен на билеты, сократит число прямых рейсов из Петербурга и повысит ставки в аэропортах Москвы.

По итогам второго квартала 2022 года количество аптек в России сократилось на 275 точек, до 72 тысяч. Это произошло впервые за почти два года.

Британская BBC сообщила, что исчезновение некоторых произведенных студией сериалов из библиотек российских онлайн-кинотеатров связано с тем, что компания отозвала лицензию на свой контент для России. В «Кинопоиске» отметили, что информация об исчезновении с сайта всех сериалов BBC неверна.

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