Главой «Яндекс Банка» стал бывший руководитель платёжных сервисов банка Александр Петров Статьи редакции
Предыдущий глава банка ушёл «по личным обстоятельствам».
- Александр Петров назначен исполняющим обязанности председателя правления «Яндекс Банка», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
- По данным «СПАРК-Интерфакс», Петров вступил в должность 19 августа. В «Яндексе» он работает с 2021 года и до назначения руководил службой платежных сервисов банка.
- Бывший руководитель «Яндекс Банка» Михаил Громов возглавил его в декабре 2021 года. До этого он работал в «Сбере» и был зампредом банка «Дом.рф». Громов уволился «по личным обстоятельствам».
- По данным источников Telegram-канала «Все о блокчейн, мозге и WEB 3.0 в России и мире», который первым сообщил о назначении, «Яндекс Банк» собирается выходить в страны СНГ и уже ведёт переговоры с регуляторами Казахстана и Узбекистана.
- «Яндекс Банк» создан на базе бывшего банка «Акрополь». В апреле 2021 года «Яндекс» договорился купить его у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. А в июле закрыл сделку за 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку. В сентябре компания переименовала компанию в «Яндекс Банк».
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Чет они прям ну оч долго разрабатывают этот банк...
Аккуратные, мб санкций опасаются, потому делают медленные шажки
https://static.mk.ru/upload/entities/2022/01/14/15/articles/detailPicture/13/56/b3/36/583fd5928e9c4cbd82a61f9c6ecf9e5c.jpg
отличный выбор!
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А замом стал Боширов?
Банк «Некрополь».