Финансы
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Главой «Яндекс Банка» стал бывший руководитель платёжных сервисов банка Александр Петров Статьи редакции

Предыдущий глава банка ушёл «по личным обстоятельствам».

  • Александр Петров назначен исполняющим обязанности председателя правления «Яндекс Банка», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
  • По данным «СПАРК-Интерфакс», Петров вступил в должность 19 августа. В «Яндексе» он работает с 2021 года и до назначения руководил службой платежных сервисов банка.
  • Бывший руководитель «Яндекс Банка» Михаил Громов возглавил его в декабре 2021 года. До этого он работал в «Сбере» и был зампредом банка «Дом.рф». Громов уволился «по личным обстоятельствам».
  • По данным источников Telegram-канала «Все о блокчейн, мозге и WEB 3.0 в России и мире», который первым сообщил о назначении, «Яндекс Банк» собирается выходить в страны СНГ и уже ведёт переговоры с регуляторами Казахстана и Узбекистана.
  • «Яндекс Банк» создан на базе бывшего банка «Акрополь». В апреле 2021 года «Яндекс» договорился купить его у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. А в июле закрыл сделку за 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку. В сентябре компания переименовала компанию в «Яндекс Банк».

#новость #яндексбанк

1317 просмотров
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6 комментариев
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 Влад

Чет они прям ну оч долго разрабатывают этот банк...

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Макс Смирнов

Аккуратные, мб санкций опасаются, потому делают медленные шажки

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Невкусно и грустно

https://static.mk.ru/upload/entities/2022/01/14/15/articles/detailPicture/13/56/b3/36/583fd5928e9c4cbd82a61f9c6ecf9e5c.jpg

отличный выбор!

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Невкусно и грустно

-

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Васисуалий Лоханкин

А замом стал Боширов?

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Император Нолимоций

Банк «Некрополь».

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