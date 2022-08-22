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The Bell: VK получит Delivery Club, «Сбер» заберёт всё остальное — компании окончательно договорились о разделе активов Статьи редакции

«Сберу» достанутся в том числе «Самокат» и «Ситидрайв», а VK сможет отдать Delivery Club «Яндексу» в обмен на «Новости» и «Дзен».

  • Компании окончательно договорились об условиях раздела совместного предприятия «О2О Холдинг» и готовятся объявить о них в ближайшее время, рассказали The Bell два источника, близких к переговорам. В VK и «Яндексе» отказались от комментариев,«Сбер» не ответил на запрос The Bell.
  • В результате сделки VK получит Delivery Club. Его компания использует для обмена с «Яндексом»: отдаст ему сервис доставки еды, а взамен получит «Яндекс Новости» и «Яндекс Дзен». Об этой схеме The Bell писал в июле 2022 года.
  • «Сберу» достанутся остальные активы, говорят источники. Среди них банку больше всего интересен сервис доставки продуктов «Самокат». О таком варианте раздела активов в июле рассказывал Forbes: по словам его источников, у «Самоката» «глубокая интеграция» со «Сбермаркетом». Источник The Bell говорит, что «Ситидрайв» также теснее связан со «Сбером», чем с VK. Например, большая часть автомобилей каршеринга в лизинге у «Сбера».
  • Также в «О2О Холдинг» входят сервис доставки еды «Кухня на районе», сервис по автоматизации ресторанов r_keeper и производитель готовых рационов питания Performance Group. В феврале СП купило сервис выездной заправки автомобилей Proil.
  • VK и «Сбер» создали «О2О Холдинг» в 2019 году. СП продолжает приносить им убытки: за 2021 год чистый убыток компании составил 14,4 млрд рублей, в 2020-м — 10,5 млрд рублей, писал The Bell.
  • Слухи о возможном «разводе» компаний ходят минимум с 2020 года. В 2022 году на фоне «спецоперации» «Сбер» и VK решили закрыть«Ситимобил», но в итоге продали бренд и платформу сервиса владельцу «Таксовичкоф». РБК писало, что компании хотят закрыть или продать входящий в СП сервис доставки еды «Кухня на районе».

#новость #сбер #яндекс #vk

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20 комментариев
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 Zikasak

А какие еще есть агрегаторы, кроме Яндекс еды и delivery? Что будет формальным разрешением от ФАС?

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Serghei Maveriz

Вообще поебать (с) ФАС

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Виктор Исаков

Чибисс, который топ3 во многих регионах, кроме Мск и Спб

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Егор Виноградов

И Яндекс станет монополистом в доставке еды...

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Евгений Дроздов

А как же ФАС?

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Zikasak

в рф, когда договариваются такой крутняк, ФАС в сторонке и ничего не решает.

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Иван Серик

Что ещё в этой стране не принадлежит Яндексу или Сберу?!

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Влад

Озон

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Виталий Воробьев

Авито

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Jedan

Ягодки

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Влад

Грусть и печаль..
Деливери лучшая доставка еды на рынке и мне кажется команда Яндекса Еды, его испоганит или сделает доставку дорогой.. тк будет монополистом... А я только привык к доставке за 40 рублей...

Кст аналогично с самокатом, сбер не может разобраться со сбермаркетом, как он будет тогда руководить самокатом?

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Aleksey Danilin

А что не так со сбермаркетом

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Влад

Стоимость доставки, скорость доставки, вид приложения?

Зачем мне заказывать из сбермаркета с платной доставкой за 170 рублей и еще ждать полдня или на след день, когда я могу заказать из деливери с доставкой за 40 рублей и через час?

Оч круто кст было, когда люди покупали сберпрайм на год ради доставки, а потом меняли условия подписки.. и кст меняли условия подписки 2 раза за месяцев 6 гдет.

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Балкон.Ру
«Сберу» достанутся остальные активы, говорят источники. Среди них банку больше всего интересен сервис доставки продуктов «Самокат». О таком варианте раздела активов в июле рассказывал Forbes: по словам его источников, у «Самоката» «глубокая интеграция» со «Сбермаркетом». Источник The Bell говорит, что «Ситидрайв» также теснее связан со «Сбером», чем с VK.

Ехал Сбер на Ситидрайве в Сбермаркет, видит Сбер в Сбермегамаркете Самокат.
Сунул Сбер Ситидрайв в О2ОХолдинг, VK оттуда Delivery Club хвать.

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Виолетта

Все перечисленные в игнор. Ходите сами ножками за едой, пусть уроды разорятся.

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Влад

Кст по поводу кухни на районе, поначалу круто было, бесплатная доставка, неплохие блюда, даже если чутка цены завышены. Но затем цены еще выросли, доставка минимальная теперь 850 рублей, а блюда по качеству и по вкусу не выросли... Сервис застопорился..(

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Георгий Станков

Ну так очевидно работали сильно в минус в начале для наработки базы

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Влад

Да я лично не вижу того, как они работали в минус, тк там цены даже при запуске ну были конские

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Илья Демидов

VK погубит дзен, яндекс - delivery, сбер - просто сбер😅

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Алеоп

Епти, ну может после этого Яндекс не будет так засран Дзеном

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