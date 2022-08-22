The Bell: VK получит Delivery Club, «Сбер» заберёт всё остальное — компании окончательно договорились о разделе активов Статьи редакции
«Сберу» достанутся в том числе «Самокат» и «Ситидрайв», а VK сможет отдать Delivery Club «Яндексу» в обмен на «Новости» и «Дзен».
- Компании окончательно договорились об условиях раздела совместного предприятия «О2О Холдинг» и готовятся объявить о них в ближайшее время, рассказали The Bell два источника, близких к переговорам. В VK и «Яндексе» отказались от комментариев,«Сбер» не ответил на запрос The Bell.
- В результате сделки VK получит Delivery Club. Его компания использует для обмена с «Яндексом»: отдаст ему сервис доставки еды, а взамен получит «Яндекс Новости» и «Яндекс Дзен». Об этой схеме The Bell писал в июле 2022 года.
- «Сберу» достанутся остальные активы, говорят источники. Среди них банку больше всего интересен сервис доставки продуктов «Самокат». О таком варианте раздела активов в июле рассказывал Forbes: по словам его источников, у «Самоката» «глубокая интеграция» со «Сбермаркетом». Источник The Bell говорит, что «Ситидрайв» также теснее связан со «Сбером», чем с VK. Например, большая часть автомобилей каршеринга в лизинге у «Сбера».
- Также в «О2О Холдинг» входят сервис доставки еды «Кухня на районе», сервис по автоматизации ресторанов r_keeper и производитель готовых рационов питания Performance Group. В феврале СП купило сервис выездной заправки автомобилей Proil.
- VK и «Сбер» создали «О2О Холдинг» в 2019 году. СП продолжает приносить им убытки: за 2021 год чистый убыток компании составил 14,4 млрд рублей, в 2020-м — 10,5 млрд рублей, писал The Bell.
- Слухи о возможном «разводе» компаний ходят минимум с 2020 года. В 2022 году на фоне «спецоперации» «Сбер» и VK решили закрыть«Ситимобил», но в итоге продали бренд и платформу сервиса владельцу «Таксовичкоф». РБК писало, что компании хотят закрыть или продать входящий в СП сервис доставки еды «Кухня на районе».
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А какие еще есть агрегаторы, кроме Яндекс еды и delivery? Что будет формальным разрешением от ФАС?
Вообще поебать (с) ФАС
Чибисс, который топ3 во многих регионах, кроме Мск и Спб
И Яндекс станет монополистом в доставке еды...
А как же ФАС?
в рф, когда договариваются такой крутняк, ФАС в сторонке и ничего не решает.
Что ещё в этой стране не принадлежит Яндексу или Сберу?!
Озон
Авито
Ягодки
Грусть и печаль..
Деливери лучшая доставка еды на рынке и мне кажется команда Яндекса Еды, его испоганит или сделает доставку дорогой.. тк будет монополистом... А я только привык к доставке за 40 рублей...
Кст аналогично с самокатом, сбер не может разобраться со сбермаркетом, как он будет тогда руководить самокатом?
А что не так со сбермаркетом
Стоимость доставки, скорость доставки, вид приложения?
Зачем мне заказывать из сбермаркета с платной доставкой за 170 рублей и еще ждать полдня или на след день, когда я могу заказать из деливери с доставкой за 40 рублей и через час?
Оч круто кст было, когда люди покупали сберпрайм на год ради доставки, а потом меняли условия подписки.. и кст меняли условия подписки 2 раза за месяцев 6 гдет.
Ехал Сбер на Ситидрайве в Сбермаркет, видит Сбер в Сбермегамаркете Самокат.
Сунул Сбер Ситидрайв в О2ОХолдинг, VK оттуда Delivery Club хвать.
Все перечисленные в игнор. Ходите сами ножками за едой, пусть уроды разорятся.
Кст по поводу кухни на районе, поначалу круто было, бесплатная доставка, неплохие блюда, даже если чутка цены завышены. Но затем цены еще выросли, доставка минимальная теперь 850 рублей, а блюда по качеству и по вкусу не выросли... Сервис застопорился..(
Ну так очевидно работали сильно в минус в начале для наработки базы
Да я лично не вижу того, как они работали в минус, тк там цены даже при запуске ну были конские
VK погубит дзен, яндекс - delivery, сбер - просто сбер😅
Епти, ну может после этого Яндекс не будет так засран Дзеном