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Источник: «Победа»

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 23 августа: доллар — 59,74 рубля, евро — 59,53 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи: доллар — 59,87 рублей, евро — 59,48 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,12 рублей, евро — по 66,15 рублей.

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Запрет на короткие продажи и повышенная ставка риска не помешали акциям «СПБ Биржи» стать лидерами роста 22 августа. Опрошенные «Ъ» эксперты объясняют это желанием спекулянтов выкупать акции, чтобы вернуть брокеру.

Стало лучше

Один из крупнейших производителей салатных смесей «Белая дача» планирует начать импорт сырья из Ирана. Ранее холдинг работал с поставщиками из Италии и Сербии, но теперь вынужден искать им замену.

Прекратившая работу в России ИТ-компания JetBrains начала распродажу недвижимости в России: избавилась от бизнес-центра Universe в Санкт-Петербурге, пишет «Ъ».

Власти начали расчёт субсидий — компенсаций расходов на весенний вывоз россиян из-за рубежа. Реальные выплаты на рынке ожидают в декабре, их общий размер может достигнуть 6 млрд рублей. Сами туроператоры задолжали клиентам 19,8 млрд рублей за несостоявшиеся поездки.

Американский производитель чемоданов Samsonite продал российский бизнес местному менеджменту.

Стало хуже

Весенний всплеск посещаемости ресторанов Москвы под конец лета сменился спадом, который оказался самым серьезным за пять лет. К августу трафик столичных заведений стал ниже прошлогоднего на 11%: еда дорожает, а граждане всё больше экономят.

Почему так

Набирающий популярность на российском рынке сервис долгосрочной аренды автомобиля, по сути операционный лизинг, стал выгоднее покупки машины в кредит, утверждают опрошенные «Ъ» участники рынка. В первую очередь это справедливо для дорогих автомобилей или тех клиентов, которые готовы переплачивать за экономию времени на обслуживании машины.

В интервью РБК гендиректор Объединенной киносети Алексей Васясин рассказал, почему кинотеатры не платят голливудским студиям за уже вышедшие фильмы и при каких условиях придётся судиться с IMAX.

Новости предыдущего дня, 22 августа — здесь.