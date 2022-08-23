Новости и тексты на фоне 181 дня «спецоперации»: JetBrains продаёт недвижимость в России, туроператоры ждут субсидий Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 23 августа: доллар — 59,74 рубля, евро — 59,53 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,12 рублей, евро — по 66,15 рублей.
Запрет на короткие продажи и повышенная ставка риска не помешали акциям «СПБ Биржи» стать лидерами роста 22 августа. Опрошенные «Ъ» эксперты объясняют это желанием спекулянтов выкупать акции, чтобы вернуть брокеру.
Стало лучше
Один из крупнейших производителей салатных смесей «Белая дача» планирует начать импорт сырья из Ирана. Ранее холдинг работал с поставщиками из Италии и Сербии, но теперь вынужден искать им замену.
Прекратившая работу в России ИТ-компания JetBrains начала распродажу недвижимости в России: избавилась от бизнес-центра Universe в Санкт-Петербурге, пишет «Ъ».
Власти начали расчёт субсидий — компенсаций расходов на весенний вывоз россиян из-за рубежа. Реальные выплаты на рынке ожидают в декабре, их общий размер может достигнуть 6 млрд рублей. Сами туроператоры задолжали клиентам 19,8 млрд рублей за несостоявшиеся поездки.
Американский производитель чемоданов Samsonite продал российский бизнес местному менеджменту.
Стало хуже
Весенний всплеск посещаемости ресторанов Москвы под конец лета сменился спадом, который оказался самым серьезным за пять лет. К августу трафик столичных заведений стал ниже прошлогоднего на 11%: еда дорожает, а граждане всё больше экономят.
Почему так
Набирающий популярность на российском рынке сервис долгосрочной аренды автомобиля, по сути операционный лизинг, стал выгоднее покупки машины в кредит, утверждают опрошенные «Ъ» участники рынка. В первую очередь это справедливо для дорогих автомобилей или тех клиентов, которые готовы переплачивать за экономию времени на обслуживании машины.
В интервью РБК гендиректор Объединенной киносети Алексей Васясин рассказал, почему кинотеатры не платят голливудским студиям за уже вышедшие фильмы и при каких условиях придётся судиться с IMAX.
Новости предыдущего дня, 22 августа — здесь.
И как это стало лучше?
Просто, лучше уже не предумаешь. Такие новости нынче
Да потому что «стало лучше/хуже» крайне неудачные заглавия.
Согласен, нужно просто оставить"стало"
Ну когда задумавыли, надеялись, что будут новости в обе группы, а по факту, не получается.
Может так:
День #
Курсы валют
Что изменится
Что случилось
Почему так
Иначе сырья вообще нет. А тут хоть что-то. Сравнение идёт с текущей ситуацией, а не с тем, что было год назад
В парниках на территории РФ не вызревает фриссе и радиччо?(
Привет!
А кто говорит, что лучше стало тебе или мне? В Иране кому-то лучше станет? Станет. На верхушке Белой дачи станет кому-то чуть веселее? Наверняка.
Ну и откуда тогда нескрепошные вопросики? (-:
Нашли нового поставщика. Разве это плохо?
Владельцу дачи больше прибыли прилипает. Скрепы сильнее.
Автор насосал из пальца новости в рубрику "Стало Лучше".
Ну чет надо было, чтобы совсем печально не было
Спасибо что поддерживаете эту рубрику. Продержитесь еще немного. Скоро будет намного интересней)
Кто читал 50 оттенков серого ? О чем там?
Про калибровку монитора и принтера.
О твоей маме.
Спекулянты барыжат акциями, чтобы вернуть брокеру, так-то.
Салаты Белой дачи из Ирана. Надеемся, не с ядерных объектов.
JetBrains распродаёт недвижку, налетай, а то не хватит!
Власти и туроператоры должны денег, всё старо, как мир.
Местный менеджмент обогатился чемоданным бизнесом.
Весной нагулялись по ресторанам, теперь денег нет, а еда всё дорожает.
Уже почти всё стало выгоднее кредита на авто.
Сказ Васянина о том, почему кинотеатры не платят. По усам текло, а дальше вы знаете.
Добра всем и отличного Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве!
Скучно, девочки!
с. Тин Пу
Уходящие с концами РОССИЙСКИЕ компании, которые могли диктовать всему миру, это лучше?
Видимо российскими они были чисто формально
Как утлюбой компании, пучок офисов по миру.
Они были 100% российскими,
Даже их главный продукт носит имя острова в Петербурге. Собирались строить себе личный небоскрёб в Питере. Почти вся разработка на сотни рыл сидела в России, регистрация у компании была российская, менеджмент и владельцы российские. А теперь не будут ни российскими, ни строить, ни привлекать иностранные бабки в Россию. Даже после конца войны
Пора бы уже забыть про привлечение "иностранных бабок в Россию". Что ты как маленький.
Грущу прост о потерянном развитии
Выпей водки!
Ну да, российскими они были, типа. Поднялись за счет образованных российских кадров, обученных за наш с вами счет, а как только страна попала в сложную ситуацию - прокинули ее и своих клиентов через одно место, вывезли кадры и свалили.
Страна фактически запретила им работать своими действиями.
Это плохо. Страна прежде всего должна думать о благосостоянии граждан и развитии бизнеса и инвестиций, а не об империях из 20 века мечтать.
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ПС. Российские кадры, которые не хуже иностранных, они увезли с собой. Это ещё хуже.
Они добились всего своим трудом и умом. И стали умными достаточно чтобы понимать что лучше не находиться в одной лодке с капитаном самодуром который то плывёт не в ту сторону то дно лодке пробивает. Жаль что не всем пассажирам/матросам хватает ума и образования чтобы это понять.
Я теперь покупаю иранский маринованный халапеньо Sahar Food, т.к. отечественные "Дядя Ваня" или там "Самобранка" вообще невозможно есть - перчики не хрустят, будто вату жуёшь, и вкус какой-то не очень, маринад видимо хуёвый. А вот этот иранский норм зашёл.
А больше я ничего из иранских продуктов в магазинах не встречал. Кто-нибудь видел что-нибудь?
Финики самые вкусные
все вдруг поняли, что можно и дома вкусненько покушать :)
Просто белая дача импортирует из Ирана, теперь людям не надо в рестораны
"Весенний всплеск посещаемости ресторанов Москвы под конец лета сменился спадом, который оказался самым серьезным за пять лет. К августу трафик столичных заведений стал ниже прошлогоднего на 11%: еда дорожает, а граждане всё больше экономят."
Еда дорожает,а граждане больше экономят,как так то мы же слитки золотые покупаем,мрот нам повысили и вообще поддерживает нас государство ,как же так получается что у людей денег нет
P/Sпро поддержку государства ,золотые слитки и т д ирония