По нашей оценке, в 2021 году объём рынка доставки готовой еды и продуктов превысил 650 млрд рублей. Услугу доставки предлагают и специализированные сервисы, и сами заведения — заказ можно сделать у них на сайте или по телефону.

Мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок продолжит расти как минимум на 20% в год, а доставка станет для миллионов людей повседневной услугой.

Объединение с Delivery Club позволит нам выделить больше ресурсов на развитие и быстрее реагировать на пожелания пользователей, ресторанов, магазинов и курьеров.