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«Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» и выходе из бизнеса со «Сбером» Статьи редакции

  • VK объявила о подписании обязывающих документов, по которым она получит 100% Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг». Это совместное предприятие группы со «Сбером».
  • Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения одобрений регуляторов. VK и «Сбер» остаются «стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях», добавили в компании.
  • Затем VK передаст Delivery Club «Яндексу» в рамках сделки по покупке «Дзена» и «Новостей», обязывающее соглашение стороны подписали 22 августа 2022 года. Сджелу планируют закрыть в ближайшие месяцы после согласования с ФАС. «Яндекс» договорился с VK о продаже своих контентных сервисов в апреле 2022 года. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Delivery Club перейдёт к «Яндексу»

  • «Яндекс» сохранит бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше, объявила компания. После закрытия сделки сервис и «Яндекс Еда» перейдут на единую технологическую платформу.
  • За счёт этого количество заказов на квадратный километр станет выше, курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района и больше зарабатывать, счтают в «Яндексе». Пользователи будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится.
  • Курьеры — партнёры Delivery Club получат доступ к платформе «Яндекс Про». Курьеры сохранят преимущества Delivery Club, а также получат страховку на время доставки, аналог больничных, юридическую помощь и другие льготы. Delivery Club присоединится к принципам сотрудничества с курьерами наряду с сервисами «Яндекса» и другими игроками фудтех-рынка.
  • Рестораны — партнёры Delivery Club смогут расширить зону доставки за счёт интеграции с «Яндекс Доставкой». В будущем они также получат доступ к разработанным «Яндексом» инструментам продвижения и смогут принимать и начислять баллы «Плюса».

По нашей оценке, в 2021 году объём рынка доставки готовой еды и продуктов превысил 650 млрд рублей. Услугу доставки предлагают и специализированные сервисы, и сами заведения — заказ можно сделать у них на сайте или по телефону.

Мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок продолжит расти как минимум на 20% в год, а доставка станет для миллионов людей повседневной услугой.

Объединение с Delivery Club позволит нам выделить больше ресурсов на развитие и быстрее реагировать на пожелания пользователей, ресторанов, магазинов и курьеров.

Дмитрий Масюк, руководитель фудтех-направления в «Яндексе»

#новость #яндекс #сбер #vk

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24 комментария
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 Владислав Рейзлер

"Да ладно, всё хорошо" - Антимонопольный комитет

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Данила Кравченко

Только что хотел написать это🫣

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simpotyaga

Первая мысль

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Александр
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Джона уик

Привет ФАСу)

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Ste_swag

Количество сливов данных увеличится в двое

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Маленький цвет

* и при этом продаёт VK "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"
Мне кажется, хорошая сделка для Яндекс.
Ждём дальнейших событий

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СОКР

И назвать её «Доставка еды», могут регистрировать. Все так и будут говорить: где еду закажем? В доставке. Так и закрепится.
Яндекс, не благодарите (-:

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Михаил Толстых

"Единая технологическая платформа"
Я так понимаю, будет второе приложение Яндекс. Еда, только с названием Delivery Club и в зелёных цветах.
Прямо как Убер.

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Марат Шайхутдинов

Uber Russia также Работает

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Максим Гурушкин

Яндекс уже выпустил заявление

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Маркетолог

Как можно было поменять деливери на новости и дзен? Или Яндекс доплатил еще? Ну вообще деливери явно ждет такая же участь, что и убер.

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Артур Нигай

Ещё бы. В деливери я плачу подписку 100р в месяц и у меня полностью бесплатная доставка. В яндексе за каждую шаурмичную просят по 300-400р за доставку. Жесть)

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Alexey QuQu

Деливери Клаб никто не будет закрывать

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Артур Нигай

Это понятно, но цены на доставку 100% улетят в космос)

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Antony Gusarov

А чем участь убера плоха? Полностью рабочее приложение, без ненужных свистелок и переделок (привет Яндекс Go), работает во всех тех же городах, что и Яндекс, цены практически всегда ниже.

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Sergey Tischenko

Единая платформа интернет рекламы. Единая платформа доставки.
Потом будет единая платформа информации. А там уже и до СССР недалеко

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Андрей Волхонский

Яндекс сбагрил токсичные «Новости».

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Alexey QuQu

Сджелу - это что?

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Vasek Romanov

Будет Гачи деливери клаб. Цвет формы - желто зеленый.

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Artemy

Читал вчера книжку Тиля "Zero to One" о том, что путь к успеху - создать монополию. Мои поздравления Яндексу!

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Олег
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Dmitry

По сути Яндекс становится монополистом по доставке еды.

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Remedios

монополия? не, это точно не про эту новость

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