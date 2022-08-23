«Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» и выходе из бизнеса со «Сбером» Статьи редакции
- VK объявила о подписании обязывающих документов, по которым она получит 100% Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг». Это совместное предприятие группы со «Сбером».
- Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения одобрений регуляторов. VK и «Сбер» остаются «стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях», добавили в компании.
- Затем VK передаст Delivery Club «Яндексу» в рамках сделки по покупке «Дзена» и «Новостей», обязывающее соглашение стороны подписали 22 августа 2022 года. Сджелу планируют закрыть в ближайшие месяцы после согласования с ФАС. «Яндекс» договорился с VK о продаже своих контентных сервисов в апреле 2022 года. Сумму сделки стороны не раскрывают.
Delivery Club перейдёт к «Яндексу»
- «Яндекс» сохранит бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше, объявила компания. После закрытия сделки сервис и «Яндекс Еда» перейдут на единую технологическую платформу.
- За счёт этого количество заказов на квадратный километр станет выше, курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района и больше зарабатывать, счтают в «Яндексе». Пользователи будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится.
- Курьеры — партнёры Delivery Club получат доступ к платформе «Яндекс Про». Курьеры сохранят преимущества Delivery Club, а также получат страховку на время доставки, аналог больничных, юридическую помощь и другие льготы. Delivery Club присоединится к принципам сотрудничества с курьерами наряду с сервисами «Яндекса» и другими игроками фудтех-рынка.
- Рестораны — партнёры Delivery Club смогут расширить зону доставки за счёт интеграции с «Яндекс Доставкой». В будущем они также получат доступ к разработанным «Яндексом» инструментам продвижения и смогут принимать и начислять баллы «Плюса».
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"Да ладно, всё хорошо" - Антимонопольный комитет
Только что хотел написать это🫣
Первая мысль
Привет ФАСу)
Количество сливов данных увеличится в двое
* и при этом продаёт VK "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен"
Мне кажется, хорошая сделка для Яндекс.
Ждём дальнейших событий
И назвать её «Доставка еды», могут регистрировать. Все так и будут говорить: где еду закажем? В доставке. Так и закрепится.
Яндекс, не благодарите (-:
"Единая технологическая платформа"
Я так понимаю, будет второе приложение Яндекс. Еда, только с названием Delivery Club и в зелёных цветах.
Прямо как Убер.
Uber Russia также Работает
Яндекс уже выпустил заявление
Как можно было поменять деливери на новости и дзен? Или Яндекс доплатил еще? Ну вообще деливери явно ждет такая же участь, что и убер.
Ещё бы. В деливери я плачу подписку 100р в месяц и у меня полностью бесплатная доставка. В яндексе за каждую шаурмичную просят по 300-400р за доставку. Жесть)
Деливери Клаб никто не будет закрывать
Это понятно, но цены на доставку 100% улетят в космос)
А чем участь убера плоха? Полностью рабочее приложение, без ненужных свистелок и переделок (привет Яндекс Go), работает во всех тех же городах, что и Яндекс, цены практически всегда ниже.
Единая платформа интернет рекламы. Единая платформа доставки.
Потом будет единая платформа информации. А там уже и до СССР недалеко
Яндекс сбагрил токсичные «Новости».
Сджелу - это что?
Будет Гачи деливери клаб. Цвет формы - желто зеленый.
Читал вчера книжку Тиля "Zero to One" о том, что путь к успеху - создать монополию. Мои поздравления Яндексу!
По сути Яндекс становится монополистом по доставке еды.
монополия? не, это точно не про эту новость