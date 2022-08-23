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Из App Store пропало приложение СБОЛ — копия «Сбербанк Онлайн» Статьи редакции

Оно пробыло в магазине неделю.

  • На пропажу обратило внимание iXBT. Разработчик СБОЛ и «Инвстр» для iOS — ООО «Открытые ИТ-решения». Первое приложение появилось в App Store 16 августа, второе — в июне, это копия «СберИнвестора». В «Сбере» говорили, что рекомендуют своим клиентам устанавливать СБОЛ.
  • Также из App Store пропало «Прайм баланс Юником», заметил «Код Дурова». Это копия приложения ВТБ, которую представили в мае 2022 года. Предыдущая копия «ВТБ Онлайн» также пропала из App Store.
  • В ВТБ сообщили, что клиентам с iOS-смартфонами по-прежнему доступна веб-версия «ВТБ Онлайн», адаптированная до уровня мобильного приложения. Пользователи Android-устройств могут воспользоваться мобильной версией сервиса.
  • В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. После этого App Store удалил мобильное приложение «Сбера», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие.
  • ВТБ находится под блокирующими санкциями с февраля 2022 года.

#новость #сбер #втб

4194 просмотров
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79 комментариев
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 Revenant

На самом деле глупая идея полагать, что другое название поможет обмануть систему. Если в экосистеме не предусмотрена установка приложений из альтернативных источник - это, фактически, ставит крест на всей идее.

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Alex P

Почему же глупая?)) Вот прокатило у ВТБ - прокатит и еще раз! Главное: назвать приложение максимально абстрактно, и не раскрывать до конца суть описания. И устанавливать его непублично

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Vilent

Только хотел написать, что у ВТБ прокатило и их приложение Баланс Онлайн не стали удалять второй раз, но оказалось, что все таки удалили)

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Вооруженный ящик

Даже если предусмотрена, все равно большинство не будут так делать, а даже если сделают, будут проблемы с обновлением (auto update же только из стора).

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Желающий франт

Из апстора, конечно, удалить получится. Но есть ещё варианты:
- в режиме разработчика закидывать файл приложения на устройство, например в отделении банка. Это сильно усложняет установку тем не менее вполне рабочий варик.
- онлайн банкинг в моб версии сайта "закрепленный" в виде иконки в программах.
- телеграм бот для операций со счетом

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5 комментариев
Шагид Фамилия

но втб ведь продержался несколько месяцев, интересно почему его тоже сразу не снесли

и кстати обещаю до конца года в телеге свой онлайн банкинг допилить

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6 комментариев
3216q114

Задача успеть установить, яблоко как и Гугл пока приложения не удаляет с пользовательских устройств. Но долго этой фигнёй смысла заниматься нет, яблоку меньше ресурсов нужно чтобы этот хлам удалить, чем сберу публиковать. Оттягивают неизбежное(имхо)

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3 комментария
Forgotten Games

А никто имхо и не рассчитывал систему на все времена "надуть". Недели-двух вполне хватило тем, кто купил новый айфон или удалил приложение Сбера, чтобы перекачать. Через месяц-другой ещё разок закинут какое-нибудь зеркало-приложения. И так по кругу:-)

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Boyko

Это работает, на самом деле. Просто группа товарищей - выходцы из «братского» народа строчат усиленно репорты в Apple.

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5 комментариев
Вася Пражкин
На самом деле глупая идея полагать, что другое название поможет обмануть систему.

Вы ничего не понимаете. Это национальное исконно русское развлечение, обычное называется как "На шарУ" или "Авось".

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Oleg N

Не зря репорт кидал)

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Andre Macareno

*дубль*

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Andre Macareno

Так вот кто написал четыре миллиона доносов

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1 комментарий
Дмитрий Т.

Лови репорт тоже

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3 комментария
Противный Никита

Ну и нахуя, Олег? Тебе легче стало? Чем это поможет кому-то? Украина зацвела?

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6 комментариев
Заяц

Вот ведь неожиданно

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Максим Афанасьев

Интересно, как AppStore вообще пропустило СБОЛ и Инвстр)

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яйцо со шрамом

А почему никто еще не сделал какой то протокол для банков, чтобы можно было бы в одном приложении управлять сразу несколькими банками?

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Razor

несекьюрненько

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Эдуард

такое приложение тоже удалят, там тоже не дураки сидят, им какая разница сколько банков доступно в приложении, если есть среди них санкционное, то удалят

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Konstantin V

Помню от нас увольнялся иосник и как раз в сбер уходил пилить сбер онлайн. Интересно, что с ним сейчас? Когда назад отдадите?

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Soviet Pooh

Они попытались

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Ware Wow

настучали

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ЯжПрограммист

Мне нравится упорство с которым сбер пытается пролезть на ios в виде приложения. Герман Оскарович, забудьте, вложитесь в развитие онлайн банка, тут уже ничего не светит.

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Vilent

Одно такое размещение и куча клиентов смогли его установить. Веб-версия никогда не будет такой же удобной.

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Шагид Фамилия

хоть втбшный "Баланс" тоже теперь не найти, "Орбита" (ВТБ Инвестиции) еще в App Store

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Невкусно и грустно

Не повезло, не фартануло (с)

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Владислав Сушенцов

Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал

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Георгий Хромченко

Мне кажется что у банков есть вариант открыть API всем. Еще лучше - унифицировать.

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Dmitry

Уже были публичные случаи скама левыми банковскими приложениями из стора? Это же золотая жила для мошенников, как мне кажется

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Алексей

100%

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Кирилл Струк

Продам айфон со сболом.
Цена 300к

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Юрий Б.

Скока баланс?

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Юзернейм Юзернеймович

продам сбол с айфоном цена 280к. За самовывоз скидка 5к

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Невкусно и грустно

Это за айфон со сбером можно все 500 просить? Раритет, как никак, получается

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Бэй Фан Сюань У

Как санкционные банки заходят в апп стор, что бы их не узнали :

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Иван Петрович

Ждём от пропаганды рассказов про ужасные айфоны, как от них появляется рак мозга, ушей, вшей и тд, а еще есть отечественный убийца iOS, операционки со скрепами Аврора!

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Yaroslav R.

Возникает чувство, что если покопаться, то и такое найти уже можно

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Император Нолимоций

Один из признаков сумасшествия — совершение одних и тех же действий и ожидание при этом разного результата.

Когда выложат какую-нибудь очередную sBearKassa, можно будет официально констатировать, что кукуха у Сбера улетела. И крышу в когтях унесла.

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Деда Миша

Следующие название
SBeerBang

* случайно веткой обшибся

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Противный Никита

Пора прекращать эти попытки. Только клиентов запутают и всяких мошенников привлекут, с копиями приложений.

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Леонид Гнездилов

Пора прекращать было несколько попыток назад))

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Игорь Горшков

Когда я это написал под новостью, про появление, меня стали убеждать, что все это фигня и его пропустили и все будет хорошо. Я сразу сказал, что это временно, чтобы поставили себе в библиотеки, у кого не было и что сотрут. Ну и?

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Джона уик

Они думали что прокатит, как с втб, а не чтобы приложение установило пару человек. Тут и втб закрыли за компанию.

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2 комментария
Пришелец 5

Согласен. Где все те люди, которые утверждали, что магазины не будут соблюдать санкции и удалять копии банковских приложений?)

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Слегка Придурковатый

Ебать ты Нострадамус.

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Сергей Бевз

Сообщение удалено

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Алексей Дубков

Следующее будет ПБОЮЛ?

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