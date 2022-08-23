Из App Store пропало приложение СБОЛ — копия «Сбербанк Онлайн» Статьи редакции
Оно пробыло в магазине неделю.
- На пропажу обратило внимание iXBT. Разработчик СБОЛ и «Инвстр» для iOS — ООО «Открытые ИТ-решения». Первое приложение появилось в App Store 16 августа, второе — в июне, это копия «СберИнвестора». В «Сбере» говорили, что рекомендуют своим клиентам устанавливать СБОЛ.
- Также из App Store пропало «Прайм баланс Юником», заметил «Код Дурова». Это копия приложения ВТБ, которую представили в мае 2022 года. Предыдущая копия «ВТБ Онлайн» также пропала из App Store.
- В ВТБ сообщили, что клиентам с iOS-смартфонами по-прежнему доступна веб-версия «ВТБ Онлайн», адаптированная до уровня мобильного приложения. Пользователи Android-устройств могут воспользоваться мобильной версией сервиса.
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. После этого App Store удалил мобильное приложение «Сбера», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие.
- ВТБ находится под блокирующими санкциями с февраля 2022 года.
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На самом деле глупая идея полагать, что другое название поможет обмануть систему. Если в экосистеме не предусмотрена установка приложений из альтернативных источник - это, фактически, ставит крест на всей идее.
Почему же глупая?)) Вот прокатило у ВТБ - прокатит и еще раз! Главное: назвать приложение максимально абстрактно, и не раскрывать до конца суть описания. И устанавливать его непублично
Только хотел написать, что у ВТБ прокатило и их приложение Баланс Онлайн не стали удалять второй раз, но оказалось, что все таки удалили)
Даже если предусмотрена, все равно большинство не будут так делать, а даже если сделают, будут проблемы с обновлением (auto update же только из стора).
Из апстора, конечно, удалить получится. Но есть ещё варианты:
- в режиме разработчика закидывать файл приложения на устройство, например в отделении банка. Это сильно усложняет установку тем не менее вполне рабочий варик.
- онлайн банкинг в моб версии сайта "закрепленный" в виде иконки в программах.
- телеграм бот для операций со счетом
но втб ведь продержался несколько месяцев, интересно почему его тоже сразу не снесли
и кстати обещаю до конца года в телеге свой онлайн банкинг допилить
Задача успеть установить, яблоко как и Гугл пока приложения не удаляет с пользовательских устройств. Но долго этой фигнёй смысла заниматься нет, яблоку меньше ресурсов нужно чтобы этот хлам удалить, чем сберу публиковать. Оттягивают неизбежное(имхо)
А никто имхо и не рассчитывал систему на все времена "надуть". Недели-двух вполне хватило тем, кто купил новый айфон или удалил приложение Сбера, чтобы перекачать. Через месяц-другой ещё разок закинут какое-нибудь зеркало-приложения. И так по кругу:-)
Это работает, на самом деле. Просто группа товарищей - выходцы из «братского» народа строчат усиленно репорты в Apple.
Вы ничего не понимаете. Это национальное исконно русское развлечение, обычное называется как "На шарУ" или "Авось".
Не зря репорт кидал)
*дубль*
Так вот кто написал четыре миллиона доносов
Лови репорт тоже
Ну и нахуя, Олег? Тебе легче стало? Чем это поможет кому-то? Украина зацвела?
Вот ведь неожиданно
Интересно, как AppStore вообще пропустило СБОЛ и Инвстр)
А почему никто еще не сделал какой то протокол для банков, чтобы можно было бы в одном приложении управлять сразу несколькими банками?
несекьюрненько
такое приложение тоже удалят, там тоже не дураки сидят, им какая разница сколько банков доступно в приложении, если есть среди них санкционное, то удалят
Помню от нас увольнялся иосник и как раз в сбер уходил пилить сбер онлайн. Интересно, что с ним сейчас? Когда назад отдадите?
Они попытались
настучали
Мне нравится упорство с которым сбер пытается пролезть на ios в виде приложения. Герман Оскарович, забудьте, вложитесь в развитие онлайн банка, тут уже ничего не светит.
Одно такое размещение и куча клиентов смогли его установить. Веб-версия никогда не будет такой же удобной.
хоть втбшный "Баланс" тоже теперь не найти, "Орбита" (ВТБ Инвестиции) еще в App Store
Не повезло, не фартануло (с)
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал
Мне кажется что у банков есть вариант открыть API всем. Еще лучше - унифицировать.
Уже были публичные случаи скама левыми банковскими приложениями из стора? Это же золотая жила для мошенников, как мне кажется
100%
Продам айфон со сболом.
Цена 300к
Скока баланс?
продам сбол с айфоном цена 280к. За самовывоз скидка 5к
Это за айфон со сбером можно все 500 просить? Раритет, как никак, получается
Как санкционные банки заходят в апп стор, что бы их не узнали :
Ждём от пропаганды рассказов про ужасные айфоны, как от них появляется рак мозга, ушей, вшей и тд, а еще есть отечественный убийца iOS, операционки со скрепами Аврора!
Возникает чувство, что если покопаться, то и такое найти уже можно
Один из признаков сумасшествия — совершение одних и тех же действий и ожидание при этом разного результата.
Когда выложат какую-нибудь очередную sBearKassa, можно будет официально констатировать, что кукуха у Сбера улетела. И крышу в когтях унесла.
Следующие название
SBeerBang
* случайно веткой обшибся
Пора прекращать эти попытки. Только клиентов запутают и всяких мошенников привлекут, с копиями приложений.
Пора прекращать было несколько попыток назад))
Когда я это написал под новостью, про появление, меня стали убеждать, что все это фигня и его пропустили и все будет хорошо. Я сразу сказал, что это временно, чтобы поставили себе в библиотеки, у кого не было и что сотрут. Ну и?
Они думали что прокатит, как с втб, а не чтобы приложение установило пару человек. Тут и втб закрыли за компанию.
Согласен. Где все те люди, которые утверждали, что магазины не будут соблюдать санкции и удалять копии банковских приложений?)
Ебать ты Нострадамус.
Сообщение удалено
Следующее будет ПБОЮЛ?