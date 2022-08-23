В App Store появилось приложение «Деньги пришли» — оно повторяет функции удалённого сервиса от «Альфа-банка» Статьи редакции
В банке не стали комментировать приложение.
- Разработчиком «Деньги пришли» в App Store указано ООО «Артконсьерж». На странице магазина нет упоминаний «Альфа-банка».
- Код безопасности для входа в приложение приходит от «Альфа-банка», внутри отображается история чата с банком, функции полностью повторяют удалённый из App Store сервис, убедилась редакция vc.ru.
- «Деньги пришли» — это название подкаста, который делали Илья Красильщик и Александр Поливанов с «Альфа-банком».
- В начале апреля 2022 года «Альфа-банк» и «Сбер» попали под блокирующие санкции США. Тогда же Apple удалила приложение банка из App Store.
- 16 августа в App Store появился СБОЛ — копия приложения «Сбера», его удалили через неделю. В августе также стала доступна копия приложения банка «Открытие» — Open Digital Wallet. В App Store уже появлялись три копии приложений ВТБ, последнюю также удалили 23 августа.
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Ждем приложение "Деньги ушли", повторяющее функции сервиса Тинькофф.
Им можно называться "115-ФЗ". В принципе описывает функцию этого недобанка)
Ушлые деньги
Искал до чего докопаться, да не получилось. Все отлично работает и косяков не заметил)
Следующая итерация приложение будет «Лёша, привет!»
Так кстати их канал называется «деньги пришли», ну как их, на бабки банка который развивался.
А в чем проблема выложить его у себя на сайте с инструкцией по добавлению разработчика в список доверенных?
Так сертификат будут отзывать постоянно. Это очень муторно
Я как будто в параллельной вселенной - радуюсь выпуску мобильного приложения банка в 2022 году)
Подкаст закрыли, открыли приложение 👍
Apple через неделю:
- Как пришли, так и ушли. Вжух!
"Деньги пришли" ненадолго..
Ваши ставки господа, сколько протянет?)
Как и все подобные
Не больше недели
Ну, как говорится "2-3 недели"))) Но это максимум.
Мне вот только одно не понятно, меняя название, не делая отсылок к самому банку, неужели они думают что и вправду в app store не проверят через допустим неделю откуда это приложение?)
Вряд ли в AppStore что то специально проверяют. Жалуется, скорее всего, кто нибудь.
Не могут не проверять, у них же есть список подсанкционных банков и их приложений, зачем тогда удаляли их все это время с такой маниакальной настойчивостью.
а чего жаловаться если вот пожалуйста в сми сразу сами же всё и сообщили
Ну стоило попробовать все-таки, как я думаю. Программисты есть, особо нового ничего писать им не приходилось. За-то если бы выгорело, то было бы неплохо.
Но оно как-то не выгорает ни у кого.. Но за целеустремленность конечно мое почтение.
А потом будет "Два по цене одного"?
Пофиг сколько потянет, главное что я поставить уже успел 👌
Это похоже на челлендж, чье приложение провисит дольше.
Это атака клонов
Тинькофф: «Деньги пришли, но за вычетом комиссии все ушли. Надеемся на понимание.»
Комментировать не стали, но в чате подтвердили.
новоcть на vc через неделю:
"Из App Store пропало приложение "Деньги ушли" — копия «Альфа-банка»»
Для Тинькофф приложение - "как пришли, так и ушли")))
У Тинькова должно быть "надеемся на понимание"
Еще и с процентом)
Слава богу, я уже устал пользоваться веб-версией. Теперь вообще удалять не буду от греха подальше
Молодцы, работает отлично 👍
Надеюсь, что не уберут его также быстро, как у сбера
- Я приложение "Деньги пришли" установил?
- Установил!
- Код безопасности мне пришёл?
- Пришёл!
- Деньги пришли?
- Пришли!
- Где деньги?
- Какие деньги?
Российские банки: слабоумие и отвага.
«Не стали комментировать…» ну пипец. Значит мошенники сделали приложение?
ну они не могут же напрямую об этом заявить)
сразу же блокнут
Ну в Сбере подтвердили просто
ну и где сбол сейчас?
Сезон мигающих приложений.
Назвали бы Ургантmoney или Познерbanking.
Где деньги?
Oh shit here we go again
... но не вам!
Странно, что эту нишу еще киберсквотеры не оккупировали))