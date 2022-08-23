Финансы
Маша Цепелева

В App Store появилось приложение «Деньги пришли» — оно повторяет функции удалённого сервиса от «Альфа-банка» Статьи редакции

В банке не стали комментировать приложение.

  • Разработчиком «Деньги пришли» в App Store указано ООО «Артконсьерж». На странице магазина нет упоминаний «Альфа-банка».
  • Код безопасности для входа в приложение приходит от «Альфа-банка», внутри отображается история чата с банком, функции полностью повторяют удалённый из App Store сервис, убедилась редакция vc.ru.
  • «Деньги пришли» — это название подкаста, который делали Илья Красильщик и Александр Поливанов с «Альфа-банком».
  • В начале апреля 2022 года «Альфа-банк» и «Сбер» попали под блокирующие санкции США. Тогда же Apple удалила приложение банка из App Store.
  • 16 августа в App Store появился СБОЛ — копия приложения «Сбера», его удалили через неделю. В августе также стала доступна копия приложения банка «Открытие» — Open Digital Wallet. В App Store уже появлялись три копии приложений ВТБ, последнюю также удалили 23 августа.

#новость #альфабанк

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46 комментариев
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 Пришелец 5

Ждем приложение "Деньги ушли", повторяющее функции сервиса Тинькофф.

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Влад Борщ

Им можно называться "115-ФЗ". В принципе описывает функцию этого недобанка)

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Artemy

Ушлые деньги

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Bad Gateway

Искал до чего докопаться, да не получилось. Все отлично работает и косяков не заметил)

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Дима Перегон

Следующая итерация приложение будет «Лёша, привет!»

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Джона уик

Так кстати их канал называется «деньги пришли», ну как их, на бабки банка который развивался.

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Pavel Pavel

А в чем проблема выложить его у себя на сайте с инструкцией по добавлению разработчика в список доверенных?

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Артемий

Так сертификат будут отзывать постоянно. Это очень муторно

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Ярослав Богданов

Я как будто в параллельной вселенной - радуюсь выпуску мобильного приложения банка в 2022 году)

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Alex

Подкаст закрыли, открыли приложение 👍

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Вася Пражкин
В App Store появилось приложение «Деньги пришли»

Apple через неделю:
- Как пришли, так и ушли. Вжух!

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Марат Яз

"Деньги пришли" ненадолго..

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виктор сикрит
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Нервный ящик

Ваши ставки господа, сколько протянет?)

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Влад

Как и все подобные
Не больше недели

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Коварный Кактус

Ну, как говорится "2-3 недели"))) Но это максимум.

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Нервный ящик

Мне вот только одно не понятно, меняя название, не делая отсылок к самому банку, неужели они думают что и вправду в app store не проверят через допустим неделю откуда это приложение?)

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Andrew van de Kamp

Вряд ли в AppStore что то специально проверяют. Жалуется, скорее всего, кто нибудь.

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Нервный ящик

Не могут не проверять, у них же есть список подсанкционных банков и их приложений, зачем тогда удаляли их все это время с такой маниакальной настойчивостью.

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неформат

а чего жаловаться если вот пожалуйста в сми сразу сами же всё и сообщили

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Коварный Кактус

Ну стоило попробовать все-таки, как я думаю. Программисты есть, особо нового ничего писать им не приходилось. За-то если бы выгорело, то было бы неплохо.

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Нервный ящик

Но оно как-то не выгорает ни у кого.. Но за целеустремленность конечно мое почтение.

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Ушлый тип

А потом будет "Два по цене одного"?

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Режиссер Максим

Пофиг сколько потянет, главное что я поставить уже успел 👌

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Конечный Макс

Это похоже на челлендж, чье приложение провисит дольше.

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Константин Морошин

Это атака клонов

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Сельский Данила

Тинькофф: «Деньги пришли, но за вычетом комиссии все ушли. Надеемся на понимание.»

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Rifat Fattakhov

Комментировать не стали, но в чате подтвердили.

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Mike Elkin

новоcть на vc через неделю:
"Из App Store пропало приложение "Деньги ушли" — копия «Альфа-банка»»

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ViktoRus

Для Тинькофф приложение - "как пришли, так и ушли")))

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Польский диод

У Тинькова должно быть "надеемся на понимание"

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Нервный ящик
"как пришли, так и ушли"

Еще и с процентом)

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Артур Мороз

Слава богу, я уже устал пользоваться веб-версией. Теперь вообще удалять не буду от греха подальше

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Вадя Кулаков

Молодцы, работает отлично 👍
Надеюсь, что не уберут его также быстро, как у сбера

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Маджид Гаджиев

- Я приложение "Деньги пришли" установил?
- Установил!
- Код безопасности мне пришёл?
- Пришёл!
- Деньги пришли?
- Пришли!
- Где деньги?
- Какие деньги?

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Конечный Макс

Российские банки: слабоумие и отвага.

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Алеоп

«Не стали комментировать…» ну пипец. Значит мошенники сделали приложение?

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виктор сикрит

ну они не могут же напрямую об этом заявить)
сразу же блокнут

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Алеоп

Ну в Сбере подтвердили просто

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виктор сикрит

ну и где сбол сейчас?

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Юрий Б.

Сезон мигающих приложений.

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Конечный Макс

Назвали бы Ургантmoney или Познерbanking.

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Razor

Где деньги?

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Mista

Oh shit here we go again

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jonewayne

... но не вам!

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Невкусно и грустно

Странно, что эту нишу еще киберсквотеры не оккупировали))

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