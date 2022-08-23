Ozon отчитался за квартал: компания впервые вышла на операционную безубыточность Статьи редакции
Также компания предупредила о техническом дефолте по облигациям — Ozon отложил выплату по ним, так как ведёт переговоры о реструктуризации долга.
- Маркетплейс отчитался за второй квартал 2022 года. Общая выручка выросла на 58% год к году — до 58,5 млрд рублей. В том числе выручка от услуг выросла на 185% — за счёт комиссий и рекламы (выручка от рекламы увеличилась на 220%, до 4,8 млрд рублей) — и превысила выручку от продажи товаров.
- Чистый убыток сократился в два раза — до 7,2 млрд рублей. Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 92% — до 170,6 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 200 млн рублей по сравнению с убытком в 9,1 млрд рублей во втором квартале 2021 года.
- Компания впервые вышла на операционную безубыточность: благодаря масштабированию бизнеса из-за инвестиций в 2021 году и оптимизации операционных расходов. В мае 2022-го Ozon заявлял, что планирует сделать это в течение года.
- Количество активных покупателей выросло на 67% год к году — до 30,7 млн, количество активных продавцов увеличилось в три раза — до более чем 150 тысяч.
- Также Ozon предупредил инвесторов о возможном техническом дефолте по облигациям. 24 августа компания не будет выплачивать деньги держателям облигаций со сроком погашения в 2026 году, так как ведёт переговоры о реструктуризации долга. Технический дефолт будет формальным событием и не несёт рисков для компании, сообщили в Ozon.
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Можно хейтить Озон сколько угодно, но я лично желаю, чтобы он развивался и создавал здоровую конкуренцию в отрасли.
В маленьком поселке, где живут родители, больше нет пунктов выдачи маркетплейсов (не считая почтового отделения на отшибе с нескромными тарифами). Заказывают себе все, что не купишь в местных магазинах.
Да, это не лучший сервис, но достойный
из Телеги озона
Работаю с Ozon уже почти 4 года. Не понимаю, зачем врать про количество продавцов на площадке. Магазинов на данный момент 30к, из них активных процентов 60-65%, остальные кабинеты заброшены. Считаем дальше: представляю 7 брендов официально в России, некоторые товары продавать в одном магазине неуместно, следовательно только у одного меня 4-5 кабинетов на площадке. Да и у каждого знакомого, от 5 до 20. Так что вообще непонятно, кого Ozon за продавцов считает.
Скрин прикрепил, Ozon почему-то пару месяцев назад скрыли эту страницу.
Здоровья проекту. Не оставляйте нас на съедение «ягодке» пожалуйста
это с учетом выплаты страховки?
Склад в другом квартале, посмотрите на календарь
Комментарий недоступен
Вы наверное мало знакомы со стандартами этой самой отчётности да?)
А за счёт чего увеличился доход указали?
За счёт продавцов. Компенсации им урезали на 60%. Плюс к этому отменили упаковку со своими складов. Экономия на безопасности товара. В общем просто забрали прибыль у продавцов, а естественно они переложили это на конечного покупателя. В итоге просто забрали деньги у населения
В 3 раза увеличилось кол-во продавцов. В 5 раз увеличился ассортимент. А любой маркетплейс это всё таки огромная логистическая компания. Перестали возить крупногабаритный груз. Чем больше товаров катается по стране, тем больше у них прибыль. А если еще товар не выкупают, то они ничего не теряют, а только больше зарабатывают. Так как все покатушки товара оплачивает продавец :) (особенно мелких товаров, маркетплейсы сейчас отказываются от крупногабаритных)
Сколько же денег в него вливают. Покупаю на озоне иногда, в большинстве позиций цены высокие
Можно уточнить, с чем вы сравниваете? Я мониторю всегда все основные площадки перед покупкой. Wildberries, Яндекс маркет, сбермегамаркет, мвидео и озон. Если раньше озон был одной из самых дорогих площадок, то сейчас он стал одной из самых дешёвых. Изменения произошли буквально за последние два-три месяца.
Пока ещё не прибыль, но уже попахивает тех. дефолтом.
Надеюсь, смогут решить вопрос, типа как Яндекс выкрутился.
Прибыль не имеет отношения к тех.дефолту по облигациям🤦🏻♂️
Так я и не связывал эти события.
Они у вас в одном предложении друг за другом идут)
"Операционная безубыточность" (с)
Что это для них означает?
Операционную безубыточность
убыток 7 миллиардов пипец
Что теоретически в будущем могут начать зарабатывать
Ozon - достойный кандидат в утреннюю рубрику новостей.
Стало лучше: вышли на опер. безубыточность.
Стало хуже: грозит тех. дефолт))
Запускал магазины и на Озоне и на других маркетплейсах, и всегда радовал именно подход Озона - реальные улучшения. Но их последние новшества: система отгрузки через вРЦ и «трафареты» - это просто тихий ужас.