После «развода» с VK «Сбер» не будет единоличным владельцем оставшихся активов — РБК Статьи редакции
Долю VK в СП выкупил консорциум инвесторов — это поможет избавиться от санкционных рисков для сервисов.
- После сделки по обмену активами с VK у «Сбера» не будет контроля над активами из совместного предприятия «О2О Холдинг», пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к банку.
- «Сбер» привлёк для покупки доли VK в СП консорциум инвесторов — их имена и сумма сделки не разглашаются. В обмен консорциум получит 50% холдинга, в котором будут собраны все e-commerce активы «Сбера».
- Снижение доли ниже контрольной поможет банку избавиться от санкционных рисков для «О2О» и не «отвлекать средства на развитие нефинансового направления», говорит источник. В «Сбере» не прокомментировали эту информацию.
- 23 августа VK объявила, что выйдет из совместного предприятия со «Сбером» и получит Delivery Club, который затем отдаст «Яндексу» в обмен на «Новости» и «Дзен».
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. Это означает максимально возможные ограничения, то есть фактическую изоляцию от долларовой системы. В мае банк вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука» (теперь «Звук»), «Эвотора», SberCloud и ЦРТ. В июне новый владелец активов попал под санкции Великобритании.
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Санкционные риски? Путин сказал, что есть только польза от санкций и теперь все будет более лучше. По-моему эти компании дискредитируют ВС РФ.
- Ты почему не сделал домашнюю работу?
- Собака съела
Как же смешно смотреть, как они виртуально моют долю до <50%, пытаясь выйти из под санкций (которые, как известно, нам только на пользу).