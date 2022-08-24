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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 182 дня «спецоперации»: продажи машин с пробегом упали на 18%, бренд Triumph закроет магазины Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ИТАР-ТАСС

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 24 августа: доллар — 59,89 рубля, евро — 59,33 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 59,39 рубля, евро — 59,20 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,57 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,24 рубля, евро — по 66,27 рубля.

Стало лучше

Ethiopian Airlines снова запустит прямые рейсы в Эфиопию, приостановленные в феврале. Из «Домодедово» будет три рейса в неделю на Boeing 787 Dreamliner. С пересадкой в Аддис-Абебе можно будет долететь в Кению, Танзанияю, Мадагаскар, ЮАР, на Сейшелы, в Намибию и Латинскую Америку, в Бангкок, Джакарту, Каир, Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго.

ЦБ потребовал от банков подготовить планы по работе с заблокированными из-за санкций активами до 22 августа, выяснил «Ъ».

Стало хуже

В июле продажи автомобилей с пробегом упали на 18%, по данным «Автостата». Всего за месяц россияне купили 478 044 подержанные машины, из них 29% — российских марок, 71% – иностранных.

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Германский производитель и продавец нижнего белья Triumph запланировал закрыть российские магазины до конца года, потому что не смог наладить поставки в условиях санкций. Он работал в России с 1995 года.

Рентабельность продажи бензина на заправках за полтора месяца снизилась в два раза из-за роста оптовых цен. Из-за этого владельцы АЗС будут повышать цены, которые практически не менялись с февраля.

Сотрудники литовской студии игровой разработки Game Insight подали к компании десятки исков с требованием выплатить зарплаты, выяснил «Ъ». Компания закрыла подразделении в России в июне, в нём работали около 600 человек.

Почему так

Forbes попросил экспертов оценить, как раздел активов «Сбера», VK и «Яндекса» скажется на котировках акций компаний.

Новости предыдущего дня, 23 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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56 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Что бы ни происходило в стране и мире, цены на бензин в России всегда будут расти.

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Вадим Д.

Цены на бензин в России будут расти даже если ничего нигде не произойдёт.

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Станислав Назаров

Цены на все, всегда будут расти - это базис рыночной экономики.
*В любой стране с рыночной экономикой.

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6 комментариев
Игорь Кулаков

Какого черта она должна снижаться?

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Денис Фадеев

Это единственная область роста в России

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Roman Chachukh

Не видать России триумфа.

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Частный колос

Ничего, у фабрики Черёмушки на Нахимовском с их чехлами на танки найдётся что-нибудь победно-патриотическое из моделек. Может, скоро и какую-нибудь "целину" отшивать начнут.

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3 комментария
Dear Moscow,

О немках своих пекутся — им этой зимой вторые трусы не помешают :)

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4 комментария
nkmstudio

В сегодняшней сводке меня беспокоит только цены на бензин

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Любой ихтиандр

Счастливый человек, завидую ..

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8 комментариев
Андрей Клюшкин

А меня "182 й день"...

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Вадим Д.

182-й одновременно и День странной музыки. С праздником!

В Эфиопию можно летать напрямую! Может кому и пригодится.
Как банки будут работать с заблокированными активами грезит ЦБ.
Продажи б/у авто тоже падают. К ним дефицитные запчасти нужны.
Триумф оставит РФ без белья. А почему? Потому что поставки не смогли наладить.
Бензин будет дорожать — оно и понятно.
Литовская студия не платит людям з/п, ну паразиты же.

Настроения всем прекрасного 🤘🏻

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Любой ихтиандр

Дела шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым днем все хуже и хуже...

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1 комментарий
Dr. Smith

"В Эфиопию можно летать напрямую! "-полезней лично мне кажется что можно с пересадкой долететь в Латинскую Америку например

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1 комментарий
Abnatop Sky

— Дети, а что произойдёт, если пробивающее любой щит копьё ударит в непробиваемый щит?
Класс молчит, потом Вовочка поднимает руку.
— Да, Вовочка?
— Водка подорожает, Марья Ивановна.
— Почему???
— Этой мой отец всё время говорит — у нас вначале какая-то непонятная хуйня происходит, а потом водка дорожает.

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Маршал Катуков

Цены бешеные на автомобили.
Дешевле пригнать, чем приобрести в России.

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Денис Фадеев

один фиг на бензин тоже разоритесь, покупайте велосипед :)

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Тамерлан

Не знаю почему упали продажи авто.
Машины, особенно новые, таскают с Казахстана.

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Skyray

А в Америке так вообще без изменений

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Андрей Клюшкин

...соответственно, в Казахстане продажи растут, а в РФ падают, все логично

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Kir Lazare

Удваиваю, вчера был на таможне, один челик аж 3 штуки оформлял.

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Подозрительный инструмент

Вырастет цена на бензин-вырастет цена на всё...
Инфляцию мы не ожидаем говорили они...

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Dear Moscow,

Сегодня полгода как на VC ежедневно с утра открывается крышка люка в tjournal, поджидающая зазевавшихся посетителей.

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Aleks Fox

Полгода уже "радуемся" новостям

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Напряженный ключ
Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго

А кто туда сможет полететь?

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nkmstudio

Нью-Йоркцы, Вашингтонцы и Чикагцы

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5 комментариев
Павел Белогорьев

Лента юморного неизменного русского нытья😹

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Частный колос

с регистрацией)

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