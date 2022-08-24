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Фото ИТАР-ТАСС

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 24 августа: доллар — 59,89 рубля, евро — 59,33 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 59,39 рубля, евро — 59,20 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,57 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,24 рубля, евро — по 66,27 рубля.

Стало лучше

Ethiopian Airlines снова запустит прямые рейсы в Эфиопию, приостановленные в феврале. Из «Домодедово» будет три рейса в неделю на Boeing 787 Dreamliner. С пересадкой в Аддис-Абебе можно будет долететь в Кению, Танзанияю, Мадагаскар, ЮАР, на Сейшелы, в Намибию и Латинскую Америку, в Бангкок, Джакарту, Каир, Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго.

ЦБ потребовал от банков подготовить планы по работе с заблокированными из-за санкций активами до 22 августа, выяснил «Ъ».

Стало хуже

В июле продажи автомобилей с пробегом упали на 18%, по данным «Автостата». Всего за месяц россияне купили 478 044 подержанные машины, из них 29% — российских марок, 71% – иностранных.

Германский производитель и продавец нижнего белья Triumph запланировал закрыть российские магазины до конца года, потому что не смог наладить поставки в условиях санкций. Он работал в России с 1995 года.

Рентабельность продажи бензина на заправках за полтора месяца снизилась в два раза из-за роста оптовых цен. Из-за этого владельцы АЗС будут повышать цены, которые практически не менялись с февраля.

Сотрудники литовской студии игровой разработки Game Insight подали к компании десятки исков с требованием выплатить зарплаты, выяснил «Ъ». Компания закрыла подразделении в России в июне, в нём работали около 600 человек.

Почему так

Forbes попросил экспертов оценить, как раздел активов «Сбера», VK и «Яндекса» скажется на котировках акций компаний.

Новости предыдущего дня, 23 августа — здесь.