Финансы
Колючий Валера

«Тинькофф» рассказал о прибыли за первое полугодие — она оказалась минимальной за пять лет Статьи редакции

Самая маленькая прибыль за полгода была в 2018 году — $173 млн.

  • TCS Group в отчёте за второй квартал 2022 года не стала раскрывать данные о выручке и прибыли и другие финансовые показатели — уже второй квартал подряд.
  • Чистый процентный доход во втором квартале составил 52,2 млрд рублей против 39,9 млрд рублей годом ранее. Число клиентов «Тинькофф» увеличилось на 46% год к году, до 24,3 млн. Активная клиентская база — на 50%, до 17,3 млн.
  • Компания указала, что во втором квартале выручка показала «двузначный процентный рост». При этом TCS Group осталась прибыльной в обоих кварталах 2022-го, но за полгода прибыль оказалась на самом низком уровне за пять лет.
  • Самая маленькая прибыль за первое полугодие за этот период у «Тинькофф» была в 2018 году — $173 млн, пишет РБК. После публикации отчётности стоимость акций компании упала на 4,8% на 18:39 мск.
  • «Тинькофф» сообщил, что продолжает поддерживать «значительный запас ликвидности и достаточные резервы капитала, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям в 2022 году».
  • В марте ЦБ разрешил банкам не публиковать отчётность в открытом доступе, но они по-прежнему должны делиться данными с регулятором.

#новость #тинькофф

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27 комментариев
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 Сергей

Если бы не те 1,3 млн рублей, которые суд заставил вернуть, были бы в шоколаде вообще

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Аноним Аркадьевич

Ничего страшного, Тинёк закроет рандомно немного счетов по 115-ФЗ, и поправит свои убытки!

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Alexey V

Сделают теперь входящий swift $400 — к гадалке не ходи…

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Sergeant Ding

Вход рубль, выход - два.

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Григорий Орлов

А что случилось?

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Dmitry Baychapanov

Шутить надо про 115фз, про всякие суды и зашквар тинька.

А про то, что случилось - уже полгода прошло, всем реально плевать уже. Новая реальность.

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Дмитрий Т.

Да ничего в целом. Рубль чёт крепкий, а у тебя что?

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Василий Степанофф

Мама тебя стоя родила, вот что случилось.

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Мискам

Кто бы что не говорил , за 99₽в месяц , практически безлимит по СБП , мне как рядовому обывателю очень подходит )

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Марсель

Me scam

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Мискам

Та не, почитай справа налево)

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Serghei Maveriz

Без Олега схлопнется скоро

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Псков Бурито

Тинькофф не переживет 2030

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Alexey V

Да я вот про себя даже не очень уверен, что переживу.

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Al

Да и йух с ним! Порезали самую выгодную карту S7-Black Edition! Теперь предлагают взамен только прем за 2к в месяц!
Походу теперь искать новый банк

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maximus

весь vc в комментах типа "пора искать новый банк", "сваливаю" и т.п., только

Число клиентов «Тинькофф» увеличилось на 46% год к году

кто все эти люди, интересно. Бабки из сбера переметнулись поди?

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Al

Начнём с того что сбер был и остаётся жуткой херней для массового клиента. Ну а так, действительно смотрю сейчас что предлагают остальные банки

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Sheluxa Pustota

Ничего не случилось.

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Andre Macareno

О, ребята остались прибыльными во втором квартале? Заебись же

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Саша Прохоренко

А мне интересно они название решили не менять, чтобы весь хейт от их политики пошёл на старый бренд?

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Кирилл Половинкин

Значит у Сбера еще больше агония

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Kaly Stainless

Даже конские комиссии за Свифт не помогли сделать real hustle in da hood. Видимо совсем все плохо

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Вадим Д.

Падает «лучший в мире» банк: 36 место, теперь это ещё.
Не сглазили, часом? (-:

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Груднев Грудин

Да! Но что делать?

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Непростой дебаркадер

прибыль 200$?)

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николай

А спизженные деньги клиентов учитывались?

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Лев Селиверстов

Столько наворовали, а прибыль минимальная. Как так?

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