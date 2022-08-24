«Тинькофф» рассказал о прибыли за первое полугодие — она оказалась минимальной за пять лет Статьи редакции
Самая маленькая прибыль за полгода была в 2018 году — $173 млн.
- TCS Group в отчёте за второй квартал 2022 года не стала раскрывать данные о выручке и прибыли и другие финансовые показатели — уже второй квартал подряд.
- Чистый процентный доход во втором квартале составил 52,2 млрд рублей против 39,9 млрд рублей годом ранее. Число клиентов «Тинькофф» увеличилось на 46% год к году, до 24,3 млн. Активная клиентская база — на 50%, до 17,3 млн.
- Компания указала, что во втором квартале выручка показала «двузначный процентный рост». При этом TCS Group осталась прибыльной в обоих кварталах 2022-го, но за полгода прибыль оказалась на самом низком уровне за пять лет.
- Самая маленькая прибыль за первое полугодие за этот период у «Тинькофф» была в 2018 году — $173 млн, пишет РБК. После публикации отчётности стоимость акций компании упала на 4,8% на 18:39 мск.
- «Тинькофф» сообщил, что продолжает поддерживать «значительный запас ликвидности и достаточные резервы капитала, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям в 2022 году».
- В марте ЦБ разрешил банкам не публиковать отчётность в открытом доступе, но они по-прежнему должны делиться данными с регулятором.
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Если бы не те 1,3 млн рублей, которые суд заставил вернуть, были бы в шоколаде вообще
Ничего страшного, Тинёк закроет рандомно немного счетов по 115-ФЗ, и поправит свои убытки!
Сделают теперь входящий swift $400 — к гадалке не ходи…
Вход рубль, выход - два.
А что случилось?
Шутить надо про 115фз, про всякие суды и зашквар тинька.
А про то, что случилось - уже полгода прошло, всем реально плевать уже. Новая реальность.
Да ничего в целом. Рубль чёт крепкий, а у тебя что?
Мама тебя стоя родила, вот что случилось.
Кто бы что не говорил , за 99₽в месяц , практически безлимит по СБП , мне как рядовому обывателю очень подходит )
Me scam
Та не, почитай справа налево)
Без Олега схлопнется скоро
Тинькофф не переживет 2030
Да я вот про себя даже не очень уверен, что переживу.
Да и йух с ним! Порезали самую выгодную карту S7-Black Edition! Теперь предлагают взамен только прем за 2к в месяц!
Походу теперь искать новый банк
весь vc в комментах типа "пора искать новый банк", "сваливаю" и т.п., толькоЧисло клиентов «Тинькофф» увеличилось на 46% год к году
кто все эти люди, интересно. Бабки из сбера переметнулись поди?
Начнём с того что сбер был и остаётся жуткой херней для массового клиента. Ну а так, действительно смотрю сейчас что предлагают остальные банки
Ничего не случилось.
О, ребята остались прибыльными во втором квартале? Заебись же
А мне интересно они название решили не менять, чтобы весь хейт от их политики пошёл на старый бренд?
Значит у Сбера еще больше агония
Даже конские комиссии за Свифт не помогли сделать real hustle in da hood. Видимо совсем все плохо
Падает «лучший в мире» банк: 36 место, теперь это ещё.
Не сглазили, часом? (-:
Да! Но что делать?
прибыль 200$?)
А спизженные деньги клиентов учитывались?
Столько наворовали, а прибыль минимальная. Как так?