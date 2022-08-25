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Финансы
Встречный будильник

Новости и тексты на фоне 183 дня «спецоперации»: продажи ноутбуков падают, МФО ужесточают отбор клиентов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: The Verge

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 25 августа: доллар — 59,99 рублей, евро — 59,50 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 23:43 мск — 59,74 рубля, евро — 59,53 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,23 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,14 рублей, евро — по 66,17 рублей.

Стало лучше

Россия предложила план расширения торговых расчётов в тенге, драмах и сомах, узнало РБК. Страна вынесет на обсуждение Евразийского межправительственного совета этот вопрос. Среди рекомендаций — обеспечение возможности рассчитываться без SWIFT.

Стало хуже

МФО снова обращают пристальное внимание на место работы заёмщиков: они ужесточают скоринг для работников отраслей, которые могут особенно пострадать в текущий кризис. В основном отказы получают граждане, занятые в сферах, из которых массово уходят крупные зарубежные компании.

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Компании сократили расходы на корпоративные образовательные программы, свидетельствуют результаты опроса кадровой компании ANCOR.

Bookmate Limited, владеющая одноименным сервисом цифровых книг, может прекратить свою деятельность на российском рынке, узнали «Ведомости». Но сервис с таким названием может продолжить работу в СНГ под «Яндексом», говорит источник.

Минцифры и Роскомнадзор не планируют самостоятельно препятствовать публикации в СМИ информации о поставках техники по параллельному импорту, пишут «Ведомости». Но если продавцы электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ.

Как выяснил «Ъ», Минцифры отказало «Ростеху» в финансировании проекта разработки отечественного движка для разработки игр из средств фонда «Росинфокоминвест». Министерство предложило корпорации пойти по стандартному пути выделения грантов, например, от РФРИТ. В «Ростехе» уверяют, что не отказываются от проекта.

Почему так

В июле продажи ноутбуков в России в штуках упали на 22% год к году, рассказали «Ъ» ритейлеры. При этом китайские производители Honor и Huawei наращивают продажи на фоне сокращения их у американской Apple и тайваньской Asus, которые остановили официальные поставки.

Новости предыдущего дня, 24 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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47 комментариев
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 Yy Kk

Допускаю, что я не прав, но то, что МФО ужесточают скоринг, считаю плюсом, а не минусом.
Вспомнилось, когда работал кредитным специалистом, позвали в Евросеть, чтобы оформить кредит. А в Евросети всегда были конские проценты (50 в год не предел). Пришел, там изможденная с виду женщина, решила оформить планшет, как мне сказала, в подарок. При этом призналась, что выплачивает ещё несколько кредитов. В общем, банк ей одобрил, а я выдавать не стал(кредитный специалист решает на свое усмотрение). Не всегда наши люди разумно используют инструменты кредитования, а про микрозаймы я вообще молчу. А людей реально жалко, времена тяжёлые, хотя и в хорошее время найдутся те, кто обязательно в долги залезет.

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Anton Z.
считаю плюсом, а не минусом.

это значит, что всё настолько хреново у людей с баблом, что даже скаммеры из мфошек ожидают повышение проблем с возвратом денег

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Александр Голубев

Бинго!

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Алексей

В смысле призналась, а ни чего что все кредиты есть в базе данных бюро кредитных историй, там программа их видит все

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Yy Kk

Есть два этапа, скорринг, который кредитному специалисту на месте не доступен и рассмотрение уже кредитным специалистом, если банк дал добро. По инструкции есть ряд вопросов, которые кредитный специалист должен задать потенциальному заёмщику, в том числе про кредиты в других банках. И не знаю, как сейчас, но тогда ещё не было общей базы и человек мог быть в черном списке в одном банке и спокойно получить кредит в другом.

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Последовательный бокал

А почему про МФО новость в "Стало хуже"?

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Александр Голубев

Дык МФО же стало хуже!

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Последовательный бокал

А-а-а ну ладно...

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Последовательный бокал

"Россия предложила план расширения торговых расчётов в тенге, драмах и сомах,"
А почему это в "Стало лучше"?

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Василий Цымбал

Лучше для Казахстана, Армении и Киргизии!😁

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Вадим Д.

Ну так у нас будут драмы, сомы и прочие разноцветные денежки. Это ли не здорово? (-:

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Последовательный бокал

А-а-а все станем коллекционерами...

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Вадим Д.

Ага, можно сложить в коробочки к дойчмаркам (-:

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Александр Голубев

Ну так не в боливарах жеж!

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Последовательный бокал

Ой а почему? Они нам что больше не друзья?

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Александр Голубев

Нет, потому что по миру контейнерные перевозки встанут. Все уйдут на межбанковские перевозки.

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Последовательный бокал

А-а-а ну ладно...

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Дмитрий Вербняков

Сомы грамм и нету драм (с) Одноименная антиутопия

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Мимопрохожий

Доля токсичных баксов падает - ЦБ с Минфином довольны, всёпропальщики иронизируют натужно.
Но лучше бы в рублях, конечно.

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Вадим Д.

Второе полугодие пошло.

Зато сегодня День «Поцелуемся и помиримся», с праздником 🤘🏻

Больше драм(ов?), сомов и тенге для расчётов нужно России. Новые локальные резервные валюты.
Микрозаймы очень пристально смотрят на место работы заёмщиков! Сфера под угрозой? 10000₽ не получишь.
Компании урезают образовательные программы. Здравствуй, вечерняя школа при заводе.
Bookmate Limited может закрыться в РФ, но из-под Яндекса такой же сервис работать будет.
Вместо Минцифры и РКН бороться с инфой о параллельной технике в СМИ будет ФСБ. Ну да, это всё же логично.
Ростех с наскока не получил денег на росдвижок для игр. Может, оно и к лучшему.
Ноутбуков продаётся всё меньше, китайцы захватывают рынок.

Отличного всем дня и замечательного настроения!!!

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Полный парфюмер

С января по июль по сравнению с прошлым годом
+ лучше
«Полупроводники» (+28,5%), «компьютеры» (+37,6%) и «машины кузнечно-прессовые» (+54,5%)
- хуже
производство легковых автомобилей в России снизилось на 64,2%, холодильников – на 41,4%, стиральных машин – на 38,5%, обоев – на 20,5%

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/178081

Динамика промышленного производства в июле 2022…
Динамика промышленного производства в июле 2022 года
rosstat.gov.ru
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Алексей

Тут блин такой локальный пиздец был ковидом зовут

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Александр Голубев

Минцифры отказал... Ясен пень, у них под это дело свой движок имеецо!

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Юрий Долгоруков

Ага,из говна и палок

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Александр Голубев

И свиста. Без него радиёмого телега не поедет.

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Иван Петрович

Покупал недавно ноутбук в Финляндии, вышло в 2 раза дешевле.

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Юрий Б.

А я в Бразилии точно такой же как у вас в 3 раза дешевле

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Александр Голубев

В Бразилию дорога дорогая. То на то и выйдет.
А Финляндия под боком.

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Юрий Б.

У кого под боком, а у кого и дорогая дорога туда, в Финляндию. Ладно, не в Финляндии- в Турции.

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Александр Голубев

Кому Турция, кому Финляндия. Красота!

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Евгений Широков

Ну вы парни даёте! Блошиные рынки ещё никто не отменял!

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Юрий Б.

Без пруфоф и не такое можно написать!

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Solomon Vagner

Такое ощущение, что раздел "стало лучше" из статьи в статью становится всё меньше.

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Алексей

Ну так скоро раздел в минус уже пойдёт...

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Dmitry Eliseev

так уже сейчас такое чувство, что просто ищут что бы написать лишь бы было)

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Последовательный бокал

Да! Я уже писал его надо раз в неделю размещать...перед выходными...что-бы дедушек-ватников любителей сказок по мудроящику радовать!!!

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Слегка Придурковатый

"Но если продавцы электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ"

Делаю ставку на то, что первым таким продавцом-мудаком будет электрочеркизон Вайлдберрис. Это полностью укладывается в их стиль.

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Алексей

DNS всегда был

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nkmstudio

Роскомнадзор и ФСБ, два ведомства, которые банкуют сейчас по полной.

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Мимопрохожий
При этом китайские производители Honor и Huawei наращивают продажи

а пару месяцев назад стращали тем что Хуавей совсем всё, шалунишки :)

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Алексей

Скоро будет и все... Китай получает детали из США и Европы, а вот от нас ничего. Кому быстрее пока скажут?

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Мимопрохожий

В США и Европе дефицит деталей для ноутов? Почему вдруг на нашу долю не хватит продукции.
З.Ы. а что за запчасти везут из европ и сша, что такого там клепают чего нет в ЮВА? процы на тайване, память, матрицы там же или по соседству.

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Alan Caracessec

Хочу посмотреть конспирологию как казахстанские масоны сажают Россию на иглу Тенге вместо иглы доллара😂 Хорошо хоть до биткоина не додумались. А вот расчет без SWIFT это конечно круто, в перспективе. Если будет общая система И с Казахстаном И с Кыргызстаном то отправлять деньги проще будет, хоть фриланс биржа наконец воссоединится в общий рынок.

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Борис Латкин

продажи ноутов упали,продажи билетов в кино,продажи автомобилей ...скоро и продажи еды упадут

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Andrew van de Kamp

При этом китайские производители Honor и Huawei наращивают продажи на фоне сокращения их у американской Apple и тайваньской Asus, которые остановили официальные поставки.

Так хуавей же закрыл свои онлайн продажи и в магазинах, писали, только выставочные образцы?

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Мимопрохожий

Еще при этом писали что Хуавей наращивает набор персонала в РФ, как инженерного так и сейлзов, вплоть до двукратного увеличения вакансий.
Кому верить - нипанятна :) Обычный в последнее время тяни-толкай "уходим-не уходим"

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Noblesse. tv
МФО снова обращают пристальное внимание на место работы заёмщиков: они ужесточают скоринг для работников отраслей, которые могут особенно пострадать в текущий кризис.

Пострадали в кризис? ваш работадатель свалил из страны и вас сократили? Хрен вам, а не помощь!!!
P.S. хотя новость можно поместить в "Стало лучше" ибо нех в МФО деньги брать под конский процент.

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