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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 25 августа: доллар — 59,99 рублей, евро — 59,50 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 23:43 мск — 59,74 рубля, евро — 59,53 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,23 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,14 рублей, евро — по 66,17 рублей.

Стало лучше

Россия предложила план расширения торговых расчётов в тенге, драмах и сомах, узнало РБК. Страна вынесет на обсуждение Евразийского межправительственного совета этот вопрос. Среди рекомендаций — обеспечение возможности рассчитываться без SWIFT.

Стало хуже

МФО снова обращают пристальное внимание на место работы заёмщиков: они ужесточают скоринг для работников отраслей, которые могут особенно пострадать в текущий кризис. В основном отказы получают граждане, занятые в сферах, из которых массово уходят крупные зарубежные компании.

Компании сократили расходы на корпоративные образовательные программы, свидетельствуют результаты опроса кадровой компании ANCOR.

Bookmate Limited, владеющая одноименным сервисом цифровых книг, может прекратить свою деятельность на российском рынке, узнали «Ведомости». Но сервис с таким названием может продолжить работу в СНГ под «Яндексом», говорит источник.

Минцифры и Роскомнадзор не планируют самостоятельно препятствовать публикации в СМИ информации о поставках техники по параллельному импорту, пишут «Ведомости». Но если продавцы электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ.

Как выяснил «Ъ», Минцифры отказало «Ростеху» в финансировании проекта разработки отечественного движка для разработки игр из средств фонда «Росинфокоминвест». Министерство предложило корпорации пойти по стандартному пути выделения грантов, например, от РФРИТ. В «Ростехе» уверяют, что не отказываются от проекта.

Почему так

В июле продажи ноутбуков в России в штуках упали на 22% год к году, рассказали «Ъ» ритейлеры. При этом китайские производители Honor и Huawei наращивают продажи на фоне сокращения их у американской Apple и тайваньской Asus, которые остановили официальные поставки.

Новости предыдущего дня, 24 августа — здесь.