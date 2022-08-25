Новости и тексты на фоне 183 дня «спецоперации»: продажи ноутбуков падают, МФО ужесточают отбор клиентов Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 25 августа: доллар — 59,99 рублей, евро — 59,50 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,23 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,14 рублей, евро — по 66,17 рублей.
Стало лучше
Россия предложила план расширения торговых расчётов в тенге, драмах и сомах, узнало РБК. Страна вынесет на обсуждение Евразийского межправительственного совета этот вопрос. Среди рекомендаций — обеспечение возможности рассчитываться без SWIFT.
Стало хуже
МФО снова обращают пристальное внимание на место работы заёмщиков: они ужесточают скоринг для работников отраслей, которые могут особенно пострадать в текущий кризис. В основном отказы получают граждане, занятые в сферах, из которых массово уходят крупные зарубежные компании.
Компании сократили расходы на корпоративные образовательные программы, свидетельствуют результаты опроса кадровой компании ANCOR.
Bookmate Limited, владеющая одноименным сервисом цифровых книг, может прекратить свою деятельность на российском рынке, узнали «Ведомости». Но сервис с таким названием может продолжить работу в СНГ под «Яндексом», говорит источник.
Минцифры и Роскомнадзор не планируют самостоятельно препятствовать публикации в СМИ информации о поставках техники по параллельному импорту, пишут «Ведомости». Но если продавцы электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ.
Как выяснил «Ъ», Минцифры отказало «Ростеху» в финансировании проекта разработки отечественного движка для разработки игр из средств фонда «Росинфокоминвест». Министерство предложило корпорации пойти по стандартному пути выделения грантов, например, от РФРИТ. В «Ростехе» уверяют, что не отказываются от проекта.
Почему так
В июле продажи ноутбуков в России в штуках упали на 22% год к году, рассказали «Ъ» ритейлеры. При этом китайские производители Honor и Huawei наращивают продажи на фоне сокращения их у американской Apple и тайваньской Asus, которые остановили официальные поставки.
Новости предыдущего дня, 24 августа — здесь.
Допускаю, что я не прав, но то, что МФО ужесточают скоринг, считаю плюсом, а не минусом.
Вспомнилось, когда работал кредитным специалистом, позвали в Евросеть, чтобы оформить кредит. А в Евросети всегда были конские проценты (50 в год не предел). Пришел, там изможденная с виду женщина, решила оформить планшет, как мне сказала, в подарок. При этом призналась, что выплачивает ещё несколько кредитов. В общем, банк ей одобрил, а я выдавать не стал(кредитный специалист решает на свое усмотрение). Не всегда наши люди разумно используют инструменты кредитования, а про микрозаймы я вообще молчу. А людей реально жалко, времена тяжёлые, хотя и в хорошее время найдутся те, кто обязательно в долги залезет.
это значит, что всё настолько хреново у людей с баблом, что даже скаммеры из мфошек ожидают повышение проблем с возвратом денег
Бинго!
В смысле призналась, а ни чего что все кредиты есть в базе данных бюро кредитных историй, там программа их видит все
Есть два этапа, скорринг, который кредитному специалисту на месте не доступен и рассмотрение уже кредитным специалистом, если банк дал добро. По инструкции есть ряд вопросов, которые кредитный специалист должен задать потенциальному заёмщику, в том числе про кредиты в других банках. И не знаю, как сейчас, но тогда ещё не было общей базы и человек мог быть в черном списке в одном банке и спокойно получить кредит в другом.
А почему про МФО новость в "Стало хуже"?
Дык МФО же стало хуже!
А-а-а ну ладно...
"Россия предложила план расширения торговых расчётов в тенге, драмах и сомах,"
А почему это в "Стало лучше"?
Лучше для Казахстана, Армении и Киргизии!😁
Ну так у нас будут драмы, сомы и прочие разноцветные денежки. Это ли не здорово? (-:
А-а-а все станем коллекционерами...
Ага, можно сложить в коробочки к дойчмаркам (-:
Ну так не в боливарах жеж!
Ой а почему? Они нам что больше не друзья?
Нет, потому что по миру контейнерные перевозки встанут. Все уйдут на межбанковские перевозки.
А-а-а ну ладно...
Сомы грамм и нету драм (с) Одноименная антиутопия
Доля токсичных баксов падает - ЦБ с Минфином довольны, всёпропальщики иронизируют натужно.
Но лучше бы в рублях, конечно.
Второе полугодие пошло.
Зато сегодня День «Поцелуемся и помиримся», с праздником 🤘🏻
Больше драм(ов?), сомов и тенге для расчётов нужно России. Новые локальные резервные валюты.
Микрозаймы очень пристально смотрят на место работы заёмщиков! Сфера под угрозой? 10000₽ не получишь.
Компании урезают образовательные программы. Здравствуй, вечерняя школа при заводе.
Bookmate Limited может закрыться в РФ, но из-под Яндекса такой же сервис работать будет.
Вместо Минцифры и РКН бороться с инфой о параллельной технике в СМИ будет ФСБ. Ну да, это всё же логично.
Ростех с наскока не получил денег на росдвижок для игр. Может, оно и к лучшему.
Ноутбуков продаётся всё меньше, китайцы захватывают рынок.
Отличного всем дня и замечательного настроения!!!
С января по июль по сравнению с прошлым годом
+ лучше
«Полупроводники» (+28,5%), «компьютеры» (+37,6%) и «машины кузнечно-прессовые» (+54,5%)
- хуже
производство легковых автомобилей в России снизилось на 64,2%, холодильников – на 41,4%, стиральных машин – на 38,5%, обоев – на 20,5%
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/178081
Тут блин такой локальный пиздец был ковидом зовут
Минцифры отказал... Ясен пень, у них под это дело свой движок имеецо!
Ага,из говна и палок
И свиста. Без него радиёмого телега не поедет.
Покупал недавно ноутбук в Финляндии, вышло в 2 раза дешевле.
А я в Бразилии точно такой же как у вас в 3 раза дешевле
В Бразилию дорога дорогая. То на то и выйдет.
А Финляндия под боком.
У кого под боком, а у кого и дорогая дорога туда, в Финляндию. Ладно, не в Финляндии- в Турции.
Кому Турция, кому Финляндия. Красота!
Ну вы парни даёте! Блошиные рынки ещё никто не отменял!
Без пруфоф и не такое можно написать!
Такое ощущение, что раздел "стало лучше" из статьи в статью становится всё меньше.
Ну так скоро раздел в минус уже пойдёт...
так уже сейчас такое чувство, что просто ищут что бы написать лишь бы было)
Да! Я уже писал его надо раз в неделю размещать...перед выходными...что-бы дедушек-ватников любителей сказок по мудроящику радовать!!!
"Но если продавцы электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ"
Делаю ставку на то, что первым таким продавцом-мудаком будет электрочеркизон Вайлдберрис. Это полностью укладывается в их стиль.
DNS всегда был
Роскомнадзор и ФСБ, два ведомства, которые банкуют сейчас по полной.
а пару месяцев назад стращали тем что Хуавей совсем всё, шалунишки :)
Скоро будет и все... Китай получает детали из США и Европы, а вот от нас ничего. Кому быстрее пока скажут?
В США и Европе дефицит деталей для ноутов? Почему вдруг на нашу долю не хватит продукции.
З.Ы. а что за запчасти везут из европ и сша, что такого там клепают чего нет в ЮВА? процы на тайване, память, матрицы там же или по соседству.
Хочу посмотреть конспирологию как казахстанские масоны сажают Россию на иглу Тенге вместо иглы доллара😂 Хорошо хоть до биткоина не додумались. А вот расчет без SWIFT это конечно круто, в перспективе. Если будет общая система И с Казахстаном И с Кыргызстаном то отправлять деньги проще будет, хоть фриланс биржа наконец воссоединится в общий рынок.
продажи ноутов упали,продажи билетов в кино,продажи автомобилей ...скоро и продажи еды упадут
При этом китайские производители Honor и Huawei наращивают продажи на фоне сокращения их у американской Apple и тайваньской Asus, которые остановили официальные поставки.
Так хуавей же закрыл свои онлайн продажи и в магазинах, писали, только выставочные образцы?
Еще при этом писали что Хуавей наращивает набор персонала в РФ, как инженерного так и сейлзов, вплоть до двукратного увеличения вакансий.
Кому верить - нипанятна :) Обычный в последнее время тяни-толкай "уходим-не уходим"
Пострадали в кризис? ваш работадатель свалил из страны и вас сократили? Хрен вам, а не помощь!!!
P.S. хотя новость можно поместить в "Стало лучше" ибо нех в МФО деньги брать под конский процент.