«Газпромбанк» удвоил минимальную сумму исходящих валютных переводов Статьи редакции
С 24 августа минимальная сумма для перевода в другие банки составляет 20 тысяч долларов или евро.
Газпромбанк увеличил минимальную сумму для валютного перевода на банковский счет в другой банк, указано в его тарифах. С 24 августа минимум по исходящим SWIFT-переводам составляет 20 тысяч в долларах или евро, до изменений было 10 тысяч долларов или евро.
Новые ограничения не действуют на перевод денежных средств в оплату медицинских или образовательных услуг.
- В июле Frank Media сообщил, что «Газпромбанк» с 20 июля ввёл комиссии за входящие SWIFT-переводы, тогда же выяснилось, что за обслуживание валютных счетов в долларах и евро также будет взиматься дополнительная плата.
«Газпромбанк Инвестиции» ввели комиссии за перевод евро и долларов на брокерский счет из других кредитных организаций. Зачисление и вывод денежных средств в евро и долларах на брокерский счет в другие российские банки будут облагаться комиссией в 3% от суммы перевода, но не менее 12 тысяч и не более 60 тысяч рублей.
Подпишись на наши Telegram-каналы Frank Media и Frank Media Invest, чтобы быть в курсе самых важных новостей из мира финансовых рынков и инвестиций. Без анонимности и фейков.
Интересно, что ещё держит людей с капиталом от 1 млн долларов в России? Уже столько намеков, столько намеков...
Которые понимают только люди с 20₽ в кармане 😆
Вот так просто взять и бросить родину и берёзки???
Не у всех же онлайн проекты и международные
Да можно просто за 100-200 взять недвигу, на 500 портфель облигаций/дивидендных акций, остальное на бизнесок по душе, хобби или просто чилл. Зачем эти качели в России, где завтра не то мобилизация, не то лихие 90-е, банкротство, железный занавес и прочие адреналиновые аттракционы
Не уверен, что мобилизация возможна, СИЗО не выдержат такой нагрузки, хотя хз.
А уезжать, ну типа на пенсию, ну кто уже готов тому ок.
Как свой заработаете, узнаете =)
Газпромбанк. "В масштабах страны, в интересах каждого".
О имущественный ценз подъехал. Без 20 к долларов ты букашка с 20 тыс долларов - человек
А виноват как всегда Тинькофф
Незакрытый гештальт связанный с тинковым?
Он первый начал!!!
Наверное доходы россиян вдвое выросли недавно, аж гордость берет за отчизну.
А на Газпромбанк хоть какие-то санкции накладывали?
Разве не те же, что и на ВТБ?
Сша
Чем больше минимальная сумма отправления, тем больше комиссия... Гениально!!!
В Таньке уже минималка 100К.
Пора законодательно ограничить сумму снизу 1 млн, сверху снять все ограничения. И 99,9% станут жить спокойно.
Вопрос в общем-то один: а почему не в 10 раз?