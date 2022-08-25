Финансы
Frank Media

«Газпромбанк» удвоил минимальную сумму исходящих валютных переводов Статьи редакции

С 24 августа минимальная сумма для перевода в другие банки составляет 20 тысяч долларов или евро.

  • Газпромбанк увеличил минимальную сумму для валютного перевода на банковский счет в другой банк, указано в его тарифах. С 24 августа минимум по исходящим SWIFT-переводам составляет 20 тысяч в долларах или евро, до изменений было 10 тысяч долларов или евро.

  • Новые ограничения не действуют на перевод денежных средств в оплату медицинских или образовательных услуг.

  • В июле Frank Media сообщил, что «Газпромбанк» с 20 июля ввёл комиссии за входящие SWIFT-переводы, тогда же выяснилось, что за обслуживание валютных счетов в долларах и евро также будет взиматься дополнительная плата.

  • «Газпромбанк Инвестиции» ввели комиссии за перевод евро и долларов на брокерский счет из других кредитных организаций. Зачисление и вывод денежных средств в евро и долларах на брокерский счет в другие российские банки будут облагаться комиссией в 3% от суммы перевода, но не менее 12 тысяч и не более 60 тысяч рублей.

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#новость #газпромбанк

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21 комментарий
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 Дмитрий Иванов

Интересно, что ещё держит людей с капиталом от 1 млн долларов в России? Уже столько намеков, столько намеков...

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Евгений Кислов

Которые понимают только люди с 20₽ в кармане 😆

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Половый каякер

Вот так просто взять и бросить родину и берёзки???

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Ware Wow

Не у всех же онлайн проекты и международные

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Дмитрий Иванов

Да можно просто за 100-200 взять недвигу, на 500 портфель облигаций/дивидендных акций, остальное на бизнесок по душе, хобби или просто чилл. Зачем эти качели в России, где завтра не то мобилизация, не то лихие 90-е, банкротство, железный занавес и прочие адреналиновые аттракционы

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Ware Wow

Не уверен, что мобилизация возможна, СИЗО не выдержат такой нагрузки, хотя хз.

А уезжать, ну типа на пенсию, ну кто уже готов тому ок.

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Pavel Pavel

Как свой заработаете, узнаете =)

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Пришелец 7

Газпромбанк. "В масштабах страны, в интересах каждого".

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Никита Кашонков

О имущественный ценз подъехал. Без 20 к долларов ты букашка с 20 тыс долларов - человек

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Александр Пересветов

А виноват как всегда Тинькофф

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Black7

Незакрытый гештальт связанный с тинковым?

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Rabindranat Tagor

Он первый начал!!!

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Вася Пражкин

Наверное доходы россиян вдвое выросли недавно, аж гордость берет за отчизну.

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Иван Серик
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Михаил Иванович

А на Газпромбанк хоть какие-то санкции накладывали?

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Михаил Енотов

Разве не те же, что и на ВТБ?

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The cool guy

Сша

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Noblesse. tv

Чем больше минимальная сумма отправления, тем больше комиссия... Гениально!!!

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Олег П

В Таньке уже минималка 100К.
Пора законодательно ограничить сумму снизу 1 млн, сверху снять все ограничения. И 99,9% станут жить спокойно.

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Vladislav Ponomarenko
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Деда Миша

Вопрос в общем-то один: а почему не в 10 раз?

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