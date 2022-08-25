Citigroup объявила, что свернёт бизнес в России Статьи редакции
Это затронет примерно 2300 сотрудников и 15 филиалов.
- Процесс начнётся в третьем квартале 2022 года, объявила Citigroup. Компания обещает выполнить свои обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнёрами. Расходы в связи с уходом, по оценкам компании, составят $170 млн в течение полутора лет.
- Citigroup заявила, что сократит присутствие в 13 странах, включая Россию, ещё в апреле 2021 года. Но этот процесс может занять несколько лет, сообщала компания, поэтому «Ситибанк» продолжал обслуживать розничных клиентов в обычном режиме.
- В мае 2022 года группа допустила возможность сохранения присутствия в России, но в меньших масштабах.
- Источники FT говорили, что Citigroup ведёт переговоры о продаже российского бизнеса с несколькими российскими компаниями, включая «Экспобанк» и «РЕСО-Гарантия».
- Citi открыл представительство в Москве в 1992 году, а через год получил лицензию для ведения банковской деятельности в России.
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имхо, худший банк по технологическому развитию (сайт, приложение и т.п. онлайн обслуживание)
Американские банки все такие, технологически из прошлого века.
ситибанк в США и ситибанк в России это две большие разницы
тоесть в сша он еще хуже, в рф он хоть както пытается
Я не конечно не силен в банковском секторе, как и все знаю тинек просто, удобно, рокет хвалили по уровню обслуживания, когда он жив был.
Не связывался с сити, но вот черт дернул как-то вкрячиться с ОТП банком, это просто ужас, оплата через их приложение с комиссиями, все ущербное, офисы хрен пойми где, быдло в кабинетах, постоянно ругающиеся посетители, положить деньги без комиссии можно только по будням в рабочее время в кабинете, где разводят на кредиты население... Ощущение, что попал в сельпо.
Закрыл сразу же кредит, и перекрестился!
Как оптимистично восприняли боты уход Citi. Наверное, потому что получают по 15 рублей за комментарий на карту зеленого банка и уход одного из крупнейших банков мира из России, который, к слову, проработал тут 30 лет, - радость. А все потому что экономику не умеют, а думать умеют примерно как экономику.
Если у банка дела плохи (уход из 13 стран озвучен), то это может быть тамошний менеджмент не умеет в экономику всё же?
Отставить аргументы! Человек выше думать умеет, зачем вы его заставляете снова подумать?!
;)
Ах-ха-ха! Последнее предложение шедевр!
Лавры Кличко покоя не дают
посту минута, а он уже в популярном? как это работает на vc?
сверху раздел новостей, доброе утро
Пост на популярную тему от популярного афтора должен сразу оказываться в популярном )
Чем вам ещё помочь?
За пачку 💵
Its just works
скатертью дорога
Я бы Citi обменял на нескольких Сорокиных, на 2300 примерно.
О, новый конкурент Sunlight по числу попыток закрытия бизнеса
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Эх... Через Сити так было удобно в IB деньги слать
Хороший банк для России. Может технически был ужасен (приложение — тихий ужас), но условия работы через него и получения доступа к такому количеству инструментов нет ни у кого. Работаю в другом банке рядом на Белорусской, офис у них топовый
даже к лучшему, показали пиндосам кто здесь хозяин <sarcasm>
у этого банка все было так херово что он уходил из кучи стран, в рф у него было пару доходяжных говнобанков кажется еще в собственности
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Свято место пусто не бывает
Угу, а те 12 стран просто так мимо проходили >.<
А это точно новость?..
Что ж так city group? Всё вы от нас уходите . Вот Reco Garantia что - тр знакомое уже😁😁😁😱😱😱😳😳😳
В какой уже раз Сити объявляет об уходе? Последние несколько лет он это регулярно делает
О: его еще Левин в прошлом веке ломал (https://www.kommersant.ru/doc/191161)
Здравствуйте, кто подскажет, что будет с платежами которые поступают через Пэйонир, где СитиБанк является корреспондентом?
Например получаю $ на Пэйонир, после чего он их отправляет в рублях через Ру Ситибанк на Тиньков. Перевод не попадает под свифт.
Что будет в перспективе сегодняшних новостей?
Интересно что будет с теми у кого кредиты и кредитки, спишут в убытки и простят?
Вот с Сити обидно получилось. У меня там вклады под жирными процентами... может до апреля след года все-таки продержатся? :)
Валите нахер туда откуда пришли! Они мне впупырили в свое время карту в ящик, которую я дажене активировал, а потом начислили мне за обслуживание этой карты!
О, поклонники и боты от Ситибанка налетели с минусами