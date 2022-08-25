Финансы
Встречный будильник

Citigroup объявила, что свернёт бизнес в России Статьи редакции

Это затронет примерно 2300 сотрудников и 15 филиалов.

  • Процесс начнётся в третьем квартале 2022 года, объявила Citigroup. Компания обещает выполнить свои обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнёрами. Расходы в связи с уходом, по оценкам компании, составят $170 млн в течение полутора лет.
  • Citigroup заявила, что сократит присутствие в 13 странах, включая Россию, ещё в апреле 2021 года. Но этот процесс может занять несколько лет, сообщала компания, поэтому «Ситибанк» продолжал обслуживать розничных клиентов в обычном режиме.
  • В мае 2022 года группа допустила возможность сохранения присутствия в России, но в меньших масштабах.
  • Источники FT говорили, что Citigroup ведёт переговоры о продаже российского бизнеса с несколькими российскими компаниями, включая «Экспобанк» и «РЕСО-Гарантия».
  • Citi открыл представительство в Москве в 1992 году, а через год получил лицензию для ведения банковской деятельности в России.

#новость #citigroup

3943 просмотров
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36 комментариев
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 Dmitry Konovalov

имхо, худший банк по технологическому развитию (сайт, приложение и т.п. онлайн обслуживание)

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Пришелец 7

Американские банки все такие, технологически из прошлого века.

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Dmitry Konovalov

ситибанк в США и ситибанк в России это две большие разницы

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Alex

тоесть в сша он еще хуже, в рф он хоть както пытается

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Олег К.

Я не конечно не силен в банковском секторе, как и все знаю тинек просто, удобно, рокет хвалили по уровню обслуживания, когда он жив был.

Не связывался с сити, но вот черт дернул как-то вкрячиться с ОТП банком, это просто ужас, оплата через их приложение с комиссиями, все ущербное, офисы хрен пойми где, быдло в кабинетах, постоянно ругающиеся посетители, положить деньги без комиссии можно только по будням в рабочее время в кабинете, где разводят на кредиты население... Ощущение, что попал в сельпо.

Закрыл сразу же кредит, и перекрестился!

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One Geek

Как оптимистично восприняли боты уход Citi. Наверное, потому что получают по 15 рублей за комментарий на карту зеленого банка и уход одного из крупнейших банков мира из России, который, к слову, проработал тут 30 лет, - радость. А все потому что экономику не умеют, а думать умеют примерно как экономику.

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Мимопрохожий

Если у банка дела плохи (уход из 13 стран озвучен), то это может быть тамошний менеджмент не умеет в экономику всё же?

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World is a Playground

Отставить аргументы! Человек выше думать умеет, зачем вы его заставляете снова подумать?!

;)

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Александр Голубев

Ах-ха-ха! Последнее предложение шедевр!

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Кузьмич

Лавры Кличко покоя не дают

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Zana One
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DeepFakescovery channel

посту минута, а он уже в популярном? как это работает на vc?

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Павел

сверху раздел новостей, доброе утро

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Max Kuznetsov

Пост на популярную тему от популярного афтора должен сразу оказываться в популярном )

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Могучий Илья

Чем вам ещё помочь?

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СвяТой_ТапоК

За пачку 💵

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Рыра

Its just works

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Алексей Сорокин

скатертью дорога

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Могучий Илья

Я бы Citi обменял на нескольких Сорокиных, на 2300 примерно.

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Sergey

О, новый конкурент Sunlight по числу попыток закрытия бизнеса

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Serge Tikhonenko

Эх... Через Сити так было удобно в IB деньги слать

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Кирилл Половинкин

Хороший банк для России. Может технически был ужасен (приложение — тихий ужас), но условия работы через него и получения доступа к такому количеству инструментов нет ни у кого. Работаю в другом банке рядом на Белорусской, офис у них топовый

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Zavodnoi Traktor

даже к лучшему, показали пиндосам кто здесь хозяин <sarcasm>

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Alex

у этого банка все было так херово что он уходил из кучи стран, в рф у него было пару доходяжных говнобанков кажется еще в собственности

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Вадим

Свято место пусто не бывает

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Виктория Никанорова

Угу, а те 12 стран просто так мимо проходили >.<

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Павел Воронов

А это точно новость?..

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Гульнара Абдюшева

Что ж так city group? Всё вы от нас уходите . Вот Reco Garantia что - тр знакомое уже😁😁😁😱😱😱😳😳😳

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Андрей Мельник

В какой уже раз Сити объявляет об уходе? Последние несколько лет он это регулярно делает

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Artemy
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Artemy

О: его еще Левин в прошлом веке ломал (https://www.kommersant.ru/doc/191161)

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Kostya Timofeev

Здравствуйте, кто подскажет, что будет с платежами которые поступают через Пэйонир, где СитиБанк является корреспондентом?

Например получаю $ на Пэйонир, после чего он их отправляет в рублях через Ру Ситибанк на Тиньков. Перевод не попадает под свифт.
Что будет в перспективе сегодняшних новостей?

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Artem 69

Интересно что будет с теми у кого кредиты и кредитки, спишут в убытки и простят?

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Kirill Muchow

Вот с Сити обидно получилось. У меня там вклады под жирными процентами... может до апреля след года все-таки продержатся? :)

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Ilya Echo

Валите нахер туда откуда пришли! Они мне впупырили в свое время карту в ящик, которую я дажене активировал, а потом начислили мне за обслуживание этой карты!

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Ilya Echo

О, поклонники и боты от Ситибанка налетели с минусами

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