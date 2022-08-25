Финансы
Белорусский Даниль

НРД с 26 августа сможет переводить валюту клиентов — если у них есть лицензия ЕС и подтверждение от иностранного банка Статьи редакции

Для этого депозитарий до конца 2022 года отменил комиссию за такие переводы.

  • Национальный расчётный депозитарий (НРД; входит в группу «Московская биржа») с 26 августа начнёт проводить операции по банковским счетам в иностранной валюте, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение депозитария (сейчас оно удалено).
  • Для этого должны соблюдаться несколько условий: нужна лицензия (разрешение), выданная европейским регулятором, и подтверждение иностранного банка-корреспондента о возможности провести платёж.

  • Для этого с 26 августа по 31 декабря 2022 года НРД вводит «маркетинговый период, в течение которого с клиентов не будет взиматься плата за переводы средств в иностранной валюте на счета, открытые в других кредитных организациях».

  • Также депозитарий начнёт проводить операции по евро и швейцарских франков в качестве возмещения своих расходов, связанных с операциями или активами клиентов — если со счетов НРД их списали Euroclear, Clearstream или иностранные банки-корреспонденты. Кроме того, НРД будет осуществлять операции по списанию средств в долларах — тоже в качестве возмещения расходов.
  • ЕС ввёл санкции против НРД 3 июня. Они означают заморозку активов депозитария на территории Евросоюза и запрет на проведение операций с НРД для резидентов этих стран. Из-за этого на его счетах оказались заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей, а российские банки, которые хранили часть валюты на коррсчетах в НРД, столкнулись с их заморозкой.
  • 16 августа Еврокомиссия допустила расчёты с НРД, если депозитарий не получит выгоды, а сделки будут согласованы с регуляторами. После этого НРД временно отменил комиссии за перевод российских ценных бумаг из иностранных депозитариев.

#новость #нрд

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18 комментариев
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 Андрей Иванов

Чё это значит объясните

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Andre Macareno

Западным банкам можно снова рубить бабло на российских клиентах

А НРД — низя

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Лёха

Здесь не об этом. Речь о выводе иностранных бумаг и валюты российских резидентов. Вот же абзац.

ЕС ввёл санкции против НРД 3 июня. Они означают заморозку активов депозитария на территории Евросоюза и запрет на проведение операций с НРД для резидентов этих стран. Из-за этого на его счетах оказались заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей, а российские банки, которые хранили часть валюты на коррсчетах в НРД, столкнулись с их заморозкой.
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Андрей Иванов

спасибо, так понятнее

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Гульнара Абдюшева

И что запад опять руководит Россией, а мы ничего не можем с этим делать? Как же так?

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Dmitry

Тебе бы своей головой научиться руководить

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Alexey V

Ничё не можете, ага.

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Sergei Akopyan

А что по фондам скажем finex, кто знает?

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Andre Macareno

Иногда шевелятся: https://finex-etf.ru/university/news/

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z0mb1e

Чуваки, это значит можно будет обменять франки или хуй?

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Aleksandr Makarov

Я бы хуй оставил при себе.

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Противоположный клуб

А вы что, во франках заходили?

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z0mb1e

Да

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Александр Голубев

Торжественно и печально.
https://www.youtube.com/watch?v=1JEYnjKxf4A&t=310s

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Volodya Agadzhanov

Всех отпустят? Или я путаю?

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Ware Wow

пока только валюту.
и не понятно что значит с лицензией.

это еще пока не etf все равно.

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Alex Lee

По бумагам Когда откроется окно?

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Противоположный клуб

Молчат'с

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