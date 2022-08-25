НРД с 26 августа сможет переводить валюту клиентов — если у них есть лицензия ЕС и подтверждение от иностранного банка Статьи редакции
Для этого депозитарий до конца 2022 года отменил комиссию за такие переводы.
- Национальный расчётный депозитарий (НРД; входит в группу «Московская биржа») с 26 августа начнёт проводить операции по банковским счетам в иностранной валюте, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение депозитария (сейчас оно удалено).
- Для этого должны соблюдаться несколько условий: нужна лицензия (разрешение), выданная европейским регулятором, и подтверждение иностранного банка-корреспондента о возможности провести платёж.
Для этого с 26 августа по 31 декабря 2022 года НРД вводит «маркетинговый период, в течение которого с клиентов не будет взиматься плата за переводы средств в иностранной валюте на счета, открытые в других кредитных организациях».
- Также депозитарий начнёт проводить операции по евро и швейцарских франков в качестве возмещения своих расходов, связанных с операциями или активами клиентов — если со счетов НРД их списали Euroclear, Clearstream или иностранные банки-корреспонденты. Кроме того, НРД будет осуществлять операции по списанию средств в долларах — тоже в качестве возмещения расходов.
- ЕС ввёл санкции против НРД 3 июня. Они означают заморозку активов депозитария на территории Евросоюза и запрет на проведение операций с НРД для резидентов этих стран. Из-за этого на его счетах оказались заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей, а российские банки, которые хранили часть валюты на коррсчетах в НРД, столкнулись с их заморозкой.
- 16 августа Еврокомиссия допустила расчёты с НРД, если депозитарий не получит выгоды, а сделки будут согласованы с регуляторами. После этого НРД временно отменил комиссии за перевод российских ценных бумаг из иностранных депозитариев.
3027 просмотров
Чё это значит объясните
Западным банкам можно снова рубить бабло на российских клиентах
А НРД — низя
Здесь не об этом. Речь о выводе иностранных бумаг и валюты российских резидентов. Вот же абзац.ЕС ввёл санкции против НРД 3 июня. Они означают заморозку активов депозитария на территории Евросоюза и запрет на проведение операций с НРД для резидентов этих стран. Из-за этого на его счетах оказались заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей, а российские банки, которые хранили часть валюты на коррсчетах в НРД, столкнулись с их заморозкой.
спасибо, так понятнее
И что запад опять руководит Россией, а мы ничего не можем с этим делать? Как же так?
Тебе бы своей головой научиться руководить
Ничё не можете, ага.
А что по фондам скажем finex, кто знает?
Иногда шевелятся: https://finex-etf.ru/university/news/
Чуваки, это значит можно будет обменять франки или хуй?
Я бы хуй оставил при себе.
А вы что, во франках заходили?
Да
Торжественно и печально.
https://www.youtube.com/watch?v=1JEYnjKxf4A&t=310s
Всех отпустят? Или я путаю?
пока только валюту.
и не понятно что значит с лицензией.
это еще пока не etf все равно.
По бумагам Когда откроется окно?
Молчат'с