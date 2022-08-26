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Источник: club.dns-shop.ru

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 26 августа: доллар — 59,76 рублей, евро — 59,59 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 23:40 мск — 59,64 рубля, евро — 59,5 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,99 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,3 рублей, евро — по 66,35 рублей.

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Стало лучше

В июле экспорт китайских смартфонов в Россию вырос на 77% по сравнению с июнем и впервые после начала «операции» приблизился к докризисным показателям. Опрошенные РБК эксперты объяснили это подготовкой к школе и распродажами.

«Кассир.ру» купил один из старейших агрегаторов Parter.ru у немецкой CTS Eventim.

Как выяснил «Ъ», H&M оплатил почти на год вперёд аренду за свой флагманский магазин в галерее «Актер» в Москве и согласился выплатить штрафы владельцу ТЦ «Колумбус». По экспертным подсчётам, общая сумма могла составить более 400 млн рублей. Опрошенные газетой участники рынка допускают, что сеть пытается сохранить площади, чтобы без проблем распродать стоки или даже найти схему, позволяющую остаться на рынке.

Стало хуже

Китайский автоконцерн Chery, у которого есть проект по локализации с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ), решил отказаться от идеи выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода, узнали «Ведомости». По словам источников, оновная причина — санкции ЕС против УАЗа.

ЦБ возвращается к практике выездных проверок страховых компаний, хотя и обещает прибегать к этому «только в крайних случаях», пишет «Коммерсантъ».

По данным «Коммерсанта», указ президента, запрещающий «недружественным» акционерам продажу долей в стратегических компаниях, энергетике и сервисе, может остановить ещё одну готовящуюся крупную сделку — по приобретению «Интер РАО» контрольной доли немецкой Siemens Energy в «Сименс технологии газовых турбин».

Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье, рассказали источники «Ъ».

Почему так

По данным ЦБ, во втором квартале резко выросли объёмы денег, похищенных у россиян через системы дистанционного обслуживания,— 1,8 млрд рублей, что совсем немного не дотянуло до абсолютного рекорда. В условиях, когда общий объём мошенничеств несколько снизился, доля хищений у граждан оказалась на исторически рекордном уровне — 63%.

Основатель разработчика систем распознавания лиц VisionLabs Александр Ханин в декабре продал компанию МТС и рассчитывал создать на её базе международного игрока, который скупал бы активы в США и ЕС. Новый фокус — Азия, рассказал он в интервью РБК.

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