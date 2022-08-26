Новости и тексты на фоне 184 дня «спецоперации»: экспорт китайских смартфонов приблизился к докризисному уровню Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 26 августа: доллар — 59,76 рублей, евро — 59,59 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,99 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,3 рублей, евро — по 66,35 рублей.
Стало лучше
В июле экспорт китайских смартфонов в Россию вырос на 77% по сравнению с июнем и впервые после начала «операции» приблизился к докризисным показателям. Опрошенные РБК эксперты объяснили это подготовкой к школе и распродажами.
«Кассир.ру» купил один из старейших агрегаторов Parter.ru у немецкой CTS Eventim.
Как выяснил «Ъ», H&M оплатил почти на год вперёд аренду за свой флагманский магазин в галерее «Актер» в Москве и согласился выплатить штрафы владельцу ТЦ «Колумбус». По экспертным подсчётам, общая сумма могла составить более 400 млн рублей. Опрошенные газетой участники рынка допускают, что сеть пытается сохранить площади, чтобы без проблем распродать стоки или даже найти схему, позволяющую остаться на рынке.
Стало хуже
Китайский автоконцерн Chery, у которого есть проект по локализации с «Соллерс авто» (в группу входит УАЗ), решил отказаться от идеи выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода, узнали «Ведомости». По словам источников, оновная причина — санкции ЕС против УАЗа.
ЦБ возвращается к практике выездных проверок страховых компаний, хотя и обещает прибегать к этому «только в крайних случаях», пишет «Коммерсантъ».
По данным «Коммерсанта», указ президента, запрещающий «недружественным» акционерам продажу долей в стратегических компаниях, энергетике и сервисе, может остановить ещё одну готовящуюся крупную сделку — по приобретению «Интер РАО» контрольной доли немецкой Siemens Energy в «Сименс технологии газовых турбин».
Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье, рассказали источники «Ъ».
Почему так
По данным ЦБ, во втором квартале резко выросли объёмы денег, похищенных у россиян через системы дистанционного обслуживания,— 1,8 млрд рублей, что совсем немного не дотянуло до абсолютного рекорда. В условиях, когда общий объём мошенничеств несколько снизился, доля хищений у граждан оказалась на исторически рекордном уровне — 63%.
Основатель разработчика систем распознавания лиц VisionLabs Александр Ханин в декабре продал компанию МТС и рассчитывал создать на её базе международного игрока, который скупал бы активы в США и ЕС. Новый фокус — Азия, рассказал он в интервью РБК.
Новости предыдущего дня, 25 августа — здесь.
Что ни день, так все больше желание найти стоп-кран в этой истории
Стоп-кран, походу, заварен наглухо. Или во всех бункерах одновременно нужно дёрнать.
Для того что бы дёрнуть везде необходима синхронизация.
Пятница, а тем временем
Китай затаривает нас телефонами, почти наверстали просадку.
H&Mна год вперёд платит аренду — план вернуться или распродажа года?
Китайцы не будут выпускать машины на УАЗе, санкции, однако.
ЦБ на выезде — редко, но метко.
Мерседес продаёт завод под Москвой. Тоже, небось, местному менеджменту.
У россиян воруют деньги рекордными темпами и всё наращивают объёмы.
Отличной пятницы всем и прекрасного настроения в День благодарности собаке 🤘🏻
Дак уазик это оборонка
Правильнее было бы написать импорт китайских смартфонов, а не экспорт.
Почему вдруг рост экспорта китайских смартфонов, это из рубрики стало лучше?
А почему нет?
Вы считаете разнообразие покупательского выбора - это плохо?
Ну, х/з, это значит, что логистика налаживается и платежи идут, в этом сигменте.
Очередной удар в псину от наших китайских партнёров. Не видать нам теперь апгрейдженную буханочку/таблетку.
При Мао такой хуйни не было.
Чери теперь, выбирай не хочу, площадки в Калуге там и работников квалифицированных в избытке, зачем им УАЗ. Могут в Ижевск где веста собиралась. Была бы денежка у населения..
А типа Калуга и Ижевск освобождены от санкций?
Ну типа спрос восстанавливается, больше продаж больше налогов, продавцам доход. Ну если этому кто то рад значит хорошая)