«Уралсиб» интересуется покупкой портфеля розничных кредитов «Ситибанка» — РБК Статьи редакции
Citigroup объявила о сворачивании розничного бизнеса в России, но не оставляет попытки его продажи.
Банк «Уралсиб» рассматривает возможность покупки портфеля розничных кредитов у «Ситибанка», пишет РБК со ссылкой на источники. Один из собеседников издания отметил, что «Уралсиб» хочет выкупить только портфель, а не весь банк.
Frank Media отправили запрос в «Уралсиб».
- 25 августа Citigroup официально объявила, что свернёт банковское обслуживание частных клиентов, а также коммерческих организаций. Также она продолжит предпринимать попытки по продаже портфелей частных клиентов. Сворачивание бизнеса начнётся уже в третьем квартале.
В июле 2022 года Frank Media сообщали, что Citigroup ведет переговоры с несколькими российскими участниками рынка, включая Экспобанк и страховую компанию «РЕСО-Гарантия», о продаже своего розничного российского бизнеса.
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Экий любопытный Уралсиб.
Любопытной Варваре... дальше про членовредительство на открытых торговых площадях.
Экий комичный Вадим Д.
Далее про словесное недержание в комментариях к серьёзным новостям финансового сектора.
Мы уходим, но кредиты ваши платите... ВОт нет чтоб уйти и все)