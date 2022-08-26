Citigroup объявила о сворачивании розничного бизнеса в России, но не оставляет попытки его продажи.

В июле 2022 года Frank Media сообщали , что Citigroup ведет переговоры с несколькими российскими участниками рынка, включая Экспобанк и страховую компанию «РЕСО-Гарантия», о продаже своего розничного российского бизнеса.

Банк «Уралсиб» рассматривает возможность покупки портфеля розничных кредитов у «Ситибанка», пишет РБК со ссылкой на источники. Один из собеседников издания отметил, что «Уралсиб» хочет выкупить только портфель, а не весь банк.

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