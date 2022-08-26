Финансы
Frank Media

«Уралсиб» интересуется покупкой портфеля розничных кредитов «Ситибанка» — РБК Статьи редакции

Citigroup объявила о сворачивании розничного бизнеса в России, но не оставляет попытки его продажи.

  • Банк «Уралсиб» рассматривает возможность покупки портфеля розничных кредитов у «Ситибанка», пишет РБК со ссылкой на источники. Один из собеседников издания отметил, что «Уралсиб» хочет выкупить только портфель, а не весь банк.

  • Frank Media отправили запрос в «Уралсиб».

  • 25 августа Citigroup официально объявила, что свернёт банковское обслуживание частных клиентов, а также коммерческих организаций. Также она продолжит предпринимать попытки по продаже портфелей частных клиентов. Сворачивание бизнеса начнётся уже в третьем квартале.

  • В июле 2022 года Frank Media сообщали, что Citigroup ведет переговоры с несколькими российскими участниками рынка, включая Экспобанк и страховую компанию «РЕСО-Гарантия», о продаже своего розничного российского бизнеса.

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#новость #уралсиб #citigroup

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3 комментария
Вадим Д.

Экий любопытный Уралсиб.
Любопытной Варваре... дальше про членовредительство на открытых торговых площадях.

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Igor Kiselev

Экий комичный Вадим Д.
Далее про словесное недержание в комментариях к серьёзным новостям финансового сектора.

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Александр Соколов

Мы уходим, но кредиты ваши платите... ВОт нет чтоб уйти и все)

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