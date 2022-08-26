MTS AI запланировала выйти на биржу в 2025-м и купить три компании до конца года Статьи редакции
Одна из структур МТС также запустила международный венчурный фонд, его штаб-квартиру перенесут в ОАЭ.
- Центр искусственного интеллекта MTS AI рассматривает возможность выхода на Московскую биржу в первой половине 2025 года, рассказал РБК его глава Александр Ханин.
- Ханин также сообщил о запуске международного венчурного фонда под брендом Intema (одна из структур МТС) и акселератора MTS AI. Штаб-квартиру фонда перенесут из Люксембурга в ОАЭ из-за сложностей с секретарским обслуживанием, налоговыми и юридическими консультациями и проведением due diligence для сделок в Европе.
- Основная ставка будет делаться на Азию, Латинскую Америку и Ближний Восток — уже запущена работа с Китаем, Индией, Бразилией и ОАЭ.
- MTS AI также планирует привлечь стратегических инвесторов, но МТС, скорее всего, останется мажоритарным акционером. MTS AI намерена искать компании для поглощения и инвестиций в России и СНГ и до конца года подписать три сделки. Их детали не раскрываются.
- Компании интересны стартапы, которые занимаются биометрией, распознаванием и синтезом речи, промышленной аналитикой, искусственным интеллектом в медицине, синтезом и анализом контента, AR/VR, граничными вычислениями, искусственным интеллектом для «интернета вещей» и другие.
Акции МТС торгуются на Московской бирже, в августе компания провела делистинг с Нью-Йоркской биржи из-за требований российских властей. Среди других «дочек» МТС, которые могут провести IPO, — «МТС Банк» в 2022 году, рассказывал Владимир Евтушенков, основной владелец АФК «Система», которая контролирует МТС.
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Хатин собрал очень крутую команду. Желаю им успехов)
Продающий красный похоже реально работает.
хорошие новости, даже подняли уже хорошее пятничное настроение)