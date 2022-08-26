Акции МТС торгуются на Московской бирже, в августе компания провела делистинг с Нью-Йоркской биржи из-за требований российских властей. Среди других «дочек» МТС, которые могут провести IPO, — «МТС Банк» в 2022 году, рассказывал Владимир Евтушенков, основной владелец АФК «Система», которая контролирует МТС.

