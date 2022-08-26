«Тинькофф», «Сбер» и «Альфа-банк»вернут кэшбек к апрельскому уровню — до того, как ЦБ ограничил комиссии за эквайринг Статьи редакции
В апреле регулятор потребовал снизить комиссию за эквайринг до 1% для компаний, продающих социально значимые товары и услуги.
- Кэшбек вернул «Тинькофф»: с 1 сентября по картам Tinkoff Black и «Тинькофф Платинум» за покупки в категориях из списка ЦБ будут снова возвращать 1% вместо 0,5% (кэшбек в 1% не автоматический, подключать его нужно отдельно).
- Также кэшбек повысит с этой же даты «Альфа-банк»: он составит 1,5% при тратах до 100 тысяч рублей в месяц и 2% — если траты больше. У «Сбера» вернутся прежние бонусы для пользователей программы лояльности «СберСпасибо».
- ЦБ установил максимальную комиссию за эквайринг на уровне 1% с 18 апреля по 31 августа 2022 года для компаний, продающих социально значимые товары и услуги. После этого банки стали сокращать размер кэшбека.
- В июне первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что регулятор не увидел пользы от таких ограничений — потому что потребители от них только пострадали. В итоге ЦБ решил их не продлевать.
1592 просмотров
Возможно я просто не "в теме или я что то пропустила или недопоняла. Но разве размер кеш бека не остался прежним???? У меня на тинькоффе и райфайзинге он как раз 1%.
Не было полноценного процента.
Спасибо. Не знала.
у райфазена кстати был 1,5% понизили до 1. сейчас видимо вернут 1,5%
Обещали с сентября
В Райффайзен было 1.5%
В райфе чем возвращают? Деньгами или бонусом?
Деньгами и со всеми копейками.
Деньгами
От категорий зависит, например с АЗС 0.5% приходило у Тинька.
Даже не знаю это хорошо или плохо. с одной стороны будут больше брать с продавцов, с другой эти деньги будут возвращать покупателю)
Я хотя сам кешбэками активно пользуюсь, но думаю они – зло. Кешбэк искажает восприятие покупки, не дает трезво оценить степень ее полезности и выгодности.
Кэшбек по сравнению с кредитом в любом виде - очень маленькое и пушистое зло)
Там такие копейки, что на восприятие, по-моему, кэшбэк никак не влияет. Ну, будет такси там дешевле на 5%, погоды это не сделает. Так, приятная мелочь. Ну, и некоторые крупные покупки есть смысл подгадать под кэшбэк, если возможно. Исключение составляют разве что предложения по конкретным магазинам, которые заменяют скидки, но это совсем другая тема. Но обычно по времени такие предложения совпадают с обычными скидками на распродажах.
Я бы не сказал, что 5% это приятная МЕЛОЧЬ. В иных бизнесах это вся прибыль. А партнерские от магазинов могут быть и 10% и 20%. В Тиньке вон уже 3ий, кажется, месяц дают 10% на Я.Маркет (при том что цены ниже озоновских). Ну как не соблазниться?
С тем же такси билет на метро строит 50 ₽, такси — 500 ₽ (условно). Ну будет не 500, а 475. Порядок всё равно другой. Вы же не будете кататься на такси, только «потому что кэшбэк». Иной раз проще взять в магазине, где базовая цена меньше, чем рассчитывать на кэшбэк, который ещё начислят далеко не сразу.
В том и проблема. Психологически кешбэк воспринимается как привелегия, как выигрыш. Его притягательность для подсознания выше, чем простая покупка дешевле.
Чо там у райфа, вернут 1,5?
Наконец-то! Сейчас заживём!
Все банки подняли комиссию за эквайринг из-за этого. ВТБ была 1,6 и 1,8, стала больше двух, точно не знаю договор не стал подписывать. В Сбербанке была 1,65 сделали 1,98 и 1,91. При этом Сбер перевел на новые тарифы всех принудительно, не согласен - отключаем, а в ВТБ пока только новых клиентов. Назад они уже не отпрыгнут. Вчера узнавал, все что ниже 2 нерентабельно для них. Неплохой такой налог 2 процента за все покупки в карман банковским котикам.
Зачем повышать размер кэшбека, если пипл и так хавает?)
Пипл в комментариях выше обсуждает увеличение каши . То , что банк эти проценты сдирает С , которые этим людям вшивают эти проценты в ценник - их не ****т .
Зато Тинькофф понижает процент на остаток по Тинькофф Блэк. Где-то прибыло, где-то убыло, впрочем ничего нового.
А надо было устанавливать максимальную комиссию, если банки стали сокращать кэшбек.? Непонятно в чем выгода. Решили перестраховаться или не для всех сократить😯😯😯🤯🤯🤯😱😱😱
От Райфа новостей нет? Альфа-банк пока тут в выигрыше судя по статье
Пока молчат вроде. В любом случае сотку трачу, поэтому альфой довольно приятно будет пользоваться. Жаль пока только с партнерами там туговато, в этом плане тинек интереснее.