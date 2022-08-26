МТС заплатил за сервис бронирования отелей «Броневик» 4 млрд рублей, за сервис для видеозвонков Webinar — 2 млрд рублей Статьи редакции
Оба сервиса компания купила в июле 2022 года.
- Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на документы МТС.
- МТС купил сервис онлайн-бронирования отелей «Броневик» 13 июля 2022 года: чтобы с помощью него развивать «МТС Travel» — новую «дочку» оператора в сфере туризма.
- «Броневик» основан в 2008 году, он позволяет бронировать отели в России, Беларуси, Грузии, Узбекистане и других странах. По данным «Контур.Фокуса», выручка сервиса на конец 2021 года — 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 24,7 млн рублей.
- Разработчика сервисов для видеозвонков Webinar оператор купил 20 июля, чтобы на его базе создать российский аналог Zoom. Сумма сделки могла составить 2 млрд рублей, говорили эксперты.
- Webinar также основана в 2008 году. По данным «Контур Фокуса», выручка основного юрлица компании ООО «Вебинар Технологии» в 2021 году составила 633,7 млн рублей, чистая прибыль — 54,1 млн рублей.
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Оказывается, есть такое сервис - Броневик) не прочитал новость, и не узнал бы
Правильнее сказать - был)
Им пользовался еще Ленин
Да не надо слышать, куча денежных машинок есть про которые ты не слышал, пока не было спроса. Есть те которые из каждого утюга, а есть которые за рамки ниши не выходят с пиаром
В новости опечатка: "абоненты МТС заплатили..." 🧘
Нет, компания купила. Задача компании - получать прибыль и инвестировать ее.
Тогда можешь тоже самое сказать про покупки других компаний , но это такой бред.
А разве можно доход полученный с связи пускать в другую отрасль?
Зануда 😌
збс компанию за 3 выручки продали ))
МТС покупкой неизвестных сервисов деньги из компании выводят
Скорее просто кто-то из их топ-менеджеров «зарабатывает» таким образом
Ну вот никогда такого не было и опять
🤣🤣🤣🤣
Ну давай и мне 1 млрд, раз на раздаче, а я тарифище на год проплачу
А давно вебинар.ру стал сервисом для видеозвонков ?
Кстати кто знает на что они перешли с Flash Media Server ?
Webinar такая цена, потому что долги большие?
Сиотрю на этот карнавал и думаю как же свою ИТ компанию открыть? Я бы наклепал этих WebRTC чатов и продал бы какому-нить идиотскому бизнесу за мильярд. Даже могу обещание наклепать продать :)
Сделай выручку полмиллиарда, тогда и поговорим
Лет 20 назад слово «миллиард» слышал не чаще пары раз в год. Сейчас, что не покупка, то 2 миллиарда, то 10. То ли у компаний денег больше стало, то ли цены выросли)))
А я думаю куда деньги уходят!!! Хитрые же с помощью броневика делают MTC Travel дочку оператора . А почему эксперты говорили 2 млрд, А не больше. Что за сомнения такие? 😱😱😱😲😲😲😭😭😭 . И надо же 633 млн рублей представить себе такую выручку