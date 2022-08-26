Финансы
Растительный Мурод

МТС заплатил за сервис бронирования отелей «Броневик» 4 млрд рублей, за сервис для видеозвонков Webinar — 2 млрд рублей Статьи редакции

Оба сервиса компания купила в июле 2022 года.

  • Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на документы МТС.
  • МТС купил сервис онлайн-бронирования отелей «Броневик» 13 июля 2022 года: чтобы с помощью него развивать «МТС Travel» — новую «дочку» оператора в сфере туризма.
  • «Броневик» основан в 2008 году, он позволяет бронировать отели в России, Беларуси, Грузии, Узбекистане и других странах. По данным «Контур.Фокуса», выручка сервиса на конец 2021 года — 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 24,7 млн рублей.
  • Разработчика сервисов для видеозвонков Webinar оператор купил 20 июля, чтобы на его базе создать российский аналог Zoom. Сумма сделки могла составить 2 млрд рублей, говорили эксперты.
  • Webinar также основана в 2008 году. По данным «Контур Фокуса», выручка основного юрлица компании ООО «Вебинар Технологии» в 2021 году составила 633,7 млн рублей, чистая прибыль — 54,1 млн рублей.

#новость #мтс #webinar #броневик

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19 комментариев
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 Николай Смирнов

Оказывается, есть такое сервис - Броневик) не прочитал новость, и не узнал бы

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Elena

Правильнее сказать - был)

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Andre Macareno

Им пользовался еще Ленин

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Ware Wow

Да не надо слышать, куча денежных машинок есть про которые ты не слышал, пока не было спроса. Есть те которые из каждого утюга, а есть которые за рамки ниши не выходят с пиаром

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Игорь Мазаев

В новости опечатка: "абоненты МТС заплатили..." 🧘

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Станислав Суняйкин

Нет, компания купила. Задача компании - получать прибыль и инвестировать ее.
Тогда можешь тоже самое сказать про покупки других компаний , но это такой бред.

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Единственный месяц

А разве можно доход полученный с связи пускать в другую отрасль?

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Игорь Мазаев

Зануда 😌

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eugene

збс компанию за 3 выручки продали ))

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citi2012

МТС покупкой неизвестных сервисов деньги из компании выводят

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Юрий

Скорее просто кто-то из их топ-менеджеров «зарабатывает» таким образом

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Nikolay Kenig

Ну вот никогда такого не было и опять
🤣🤣🤣🤣

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Айрат Галиуллин

Ну давай и мне 1 млрд, раз на раздаче, а я тарифище на год проплачу

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3216q114

А давно вебинар.ру стал сервисом для видеозвонков ?
Кстати кто знает на что они перешли с Flash Media Server ?

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Денис Тараскин

Webinar такая цена, потому что долги большие?

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Единственный месяц

Сиотрю на этот карнавал и думаю как же свою ИТ компанию открыть? Я бы наклепал этих WebRTC чатов и продал бы какому-нить идиотскому бизнесу за мильярд. Даже могу обещание наклепать продать :)

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Манагер Манагер

Сделай выручку полмиллиарда, тогда и поговорим

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Штуки из труб

Лет 20 назад слово «миллиард» слышал не чаще пары раз в год. Сейчас, что не покупка, то 2 миллиарда, то 10. То ли у компаний денег больше стало, то ли цены выросли)))

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Гульнара Абдюшева

А я думаю куда деньги уходят!!! Хитрые же с помощью броневика делают MTC Travel дочку оператора . А почему эксперты говорили 2 млрд, А не больше. Что за сомнения такие? 😱😱😱😲😲😲😭😭😭 . И надо же 633 млн рублей представить себе такую выручку

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