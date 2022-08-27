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Источник: «Автоцентр»

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 60,09 рублей, евро — 59,87 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 26 августа: доллар — 60,50 рублей, евро — 60,65 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,75 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,37 рублей, евро — по 66,65 рублей.

Стало лучше

ЦБ хочет увеличить предложения наличных долларов и евро для физлиц со стороны банков. Если раньше они могли продавать валютный «кэш», лишь поступивший в кассы от физлиц после 9 апреля, то теперь — при сохранении временного порога — они могут продавать и наличные доллары и евро, полученные из других источников, узнал Frank Media.

Мосбиржа изучит запуск торгов новыми валютами: в проработке находятся 10-15 новых валютных пар. «Но это не означает, что они все будут запущены, потому что для запуска валютной пары помимо готовности торговой инфраструктуры нужна расчетная инфраструктура, наличие клиентского спроса и поставщиков ликвидности», — рассказали в компании.

В июне-июле количество автомобилей, ввезённых физлицами в Россию, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2021-м годом, следует из данных «Авто.ру». Чаще всего привозили автомобили из Германии и Японии.

Стало хуже

Как пишет «Ъ», несколько приложений для доставки еды и путешествий, представленных в RuStore, некорректно работают на телефонах без системных сервисов Google — в частности, на моделях Huawei. В VK предлагают разработчикам использовать «эквивалентные российские сервисы». В VK предлагают разработчикам использовать «эквивалентные российские сервисы».

Вечером 26 августа на «Госуслугах» перестал открываться раздел по оформлению паспортов.

Почему так

В России почти на 40% выросло число личных банкротств. Иногда это единственный способ решить проблему с долгами. О том, что нужно знать о банкротстве и последствиях, которые оно может нести, — разбор РБК.

Резкий рост товарооборота между Россией и Турцией вызвал подозрения у США и их союзников, что Анкара помогает Москве обходить западные санкции. О ситуации пишет «Коммерсантъ».

Новости предыдущего дня, 26 августа — здесь.