Новости и тексты на фоне 185 дня «спецоперации»: ввоз автомобилей физлицами в Россию в июне-июле вырос в полтора раза Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на выходные: доллар — 60,09 рублей, евро — 59,87 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,75 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,37 рублей, евро — по 66,65 рублей.
Стало лучше
ЦБ хочет увеличить предложения наличных долларов и евро для физлиц со стороны банков. Если раньше они могли продавать валютный «кэш», лишь поступивший в кассы от физлиц после 9 апреля, то теперь — при сохранении временного порога — они могут продавать и наличные доллары и евро, полученные из других источников, узнал Frank Media.
Мосбиржа изучит запуск торгов новыми валютами: в проработке находятся 10-15 новых валютных пар. «Но это не означает, что они все будут запущены, потому что для запуска валютной пары помимо готовности торговой инфраструктуры нужна расчетная инфраструктура, наличие клиентского спроса и поставщиков ликвидности», — рассказали в компании.
В июне-июле количество автомобилей, ввезённых физлицами в Россию, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2021-м годом, следует из данных «Авто.ру». Чаще всего привозили автомобили из Германии и Японии.
Стало хуже
Как пишет «Ъ», несколько приложений для доставки еды и путешествий, представленных в RuStore, некорректно работают на телефонах без системных сервисов Google — в частности, на моделях Huawei. В VK предлагают разработчикам использовать «эквивалентные российские сервисы». В VK предлагают разработчикам использовать «эквивалентные российские сервисы».
Вечером 26 августа на «Госуслугах» перестал открываться раздел по оформлению паспортов.
Почему так
В России почти на 40% выросло число личных банкротств. Иногда это единственный способ решить проблему с долгами. О том, что нужно знать о банкротстве и последствиях, которые оно может нести, — разбор РБК.
Резкий рост товарооборота между Россией и Турцией вызвал подозрения у США и их союзников, что Анкара помогает Москве обходить западные санкции. О ситуации пишет «Коммерсантъ».
Новости предыдущего дня, 26 августа — здесь.
" количество автомобилей, ввезённых физлицами в Россию, увеличилось в 1,5 раза"
Душераздирающая история:
Японец приехал в Россию, и случайно встретил ту самую Тойоту, которую 25 лет назад сдал в металлолом.
И пробег в три раза меньше, чем был тогда..
Ну на самом деле нового везут не меньше. Через Дубай.
Просто «резкий рост» от маленького объёма, это только относительно резкий рост-)
Видимо да, так и есть.
Пока везут только физики.
«Резкий рост товарооборота между Россией и Турцией вызвал подозрения у США и их союзников, что Анкара помогает Москве обходить западные санкции.»
Тут вроде как всё очевидно и так, конечно помогает.
Дикие пошлины жи. Особо корыт изза границ не навозишься
Тащат. Типа щас притащу и в полтора раза дороже продам. Ну-ну.
Ну хз. Смотрел ради интереса Паджерик, в салоне +6 млн, и +- такой же из-за границы, уже в России, +3 млн. Заходил этот Паджерик через Казахстан.
А ну на него естественно нет гарантии
там нюансы такие есть. для разных рынков таки разные машины делают, в частности там может не быть печки.
"Резкий рост товарооборота между Россией и Турцией вызвал подозрения у США и их союзников, что Анкара помогает Москве обходить западные санкции"
Вот это неожиданность, никто не мог такое спрогнозировать :)