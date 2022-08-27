{"id":13613,"url":"\/distributions\/13613\/click?bit=1&hash=cdcb144bc3cf766878f2060fbec433fff454b8cdd11fbb07a16a549eff106013","title":"\u041a\u0430\u043a \u043a\u0435\u0448\u0431\u044d\u043a \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c ","buttonText":"\u041a\u0430\u043a?","imageUuid":"27acde2a-1953-5aa5-bd92-106371259c8f","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Frank Media

ЦБ смягчил правила продажи банками наличной валюты населению Статьи редакции

Таким образом регулятор хочет мотивировать кредитные организации к ввозу евро и долларов в Россию.

1007 просмотров

ЦБ хочет увеличить предложения наличных долларов и евро для физических лиц со стороны банков. Если раньше кредитные организации могли продавать валютный «кэш», лишь поступивший в кассы от физлиц после 9 апреля, то теперь — при сохранении временного порога — они могут продавать и наличные доллары и евро, полученные из других источников.

Единственным ограничением остается запрет на продажу валюты, поступившей «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ, следует из письма Банка России, разосланного по банкам (с ним ознакомились Frank Media, его аутентичность подтвердили в двух кредитных организациях).

Согласно документу, новая норма действует с начала этой недели и до 9 сентября. В ЦБ подтверждают рассылку письма. «Это дополнительная настройка уже действующих мер», которая, как ранее объяснял регулятор, будет действовать до 9 марта 2023 года, уточняют в Банке России.

Расширение возможности продаж гражданам долларов и евро коснулось, например, случаев, когда банк получил в кассу деньги «от сделок с банками-нерезидентами» или же в результате зачисления валюты от компаний «по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», перечисляет представитель ЦБ.

После начала специальной военной операции России на территории Украины и введения в связи с этим против России санкций со стороны ряда стран ЦБ 9 марта ввел запрет на продажу банками любой иностранной валюты. С 18 апреля ЦБ в рамках смягчения валютного контроля разрешил продажу валюты физлицам, ограничив ее той, которая поступила в кассы банков от физлиц после 9 апреля. А уже с 20 мая он снял все ограничения по продаже гражданам валютного «кэша», оставив лишь прежние ограничения для долларов и евро, которые действовали до 9 сентября. В начале августа эти ограничения были продлены до 9 марта 2023 года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно говорила о том, что введенные валютные ограничения должны быть сняты по мере стабилизации ситуации. «Мое мнение, что они (валютные ограничения. – FM) должны быть сняты, большинство из них во всяком случае», — в частности, заявляла она в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Наличная валюта на руках населения достигла минимума с начала 2020 года. Частично это, конечно, объясняется целенаправленной политикой девалютизации, проводимой ЦБ, а частично – затрудненным доступом граждан к наличной валюте (держать безналичную валюту сейчас для физлиц стало дорого).

Ольга Ульянова, независимый банковский эксперт

Таким образом, по словам эксперта, ЦБ пытается мотивировать (или как минимум — не демотивировать) банки, которые способны найти определенные каналы поставок наличных долларов и евро, к ввозу этой валюты и ее перераспределению внутри страны, в том числе и населению. «Это, в свою очередь, должно привести к росту наличной денежной массы евро и долларов в целом по стране, что позволит снизить напряжённость вокруг дефицита валютной ликвидности», — отмечает она.

Подпишись на наши Telegram-каналы Frank Media и Frank Media Invest, чтобы быть в курсе самых важных новостей из мира финансовых рынков и инвестиций. Без анонимности и фейков.

#новость #цб #валюта

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 Mikhail Sedov

Очень классно написано, но ничего не понятно. Старую валюту снять можно? Купить валюту на бирже и снять ее?

Ответить
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Согласно документу, новая норма действует с начала этой недели и до 9 сентября.
Здесь точно нет опечатки?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Затолокин

Полторы недельки подействует и точка

Ответить
Развернуть ветку
- -

Нужным людям надо поменять кэш по хорошему курсу.

Ответить
Развернуть ветку
Frank Media
Автор

Имеется в виду, что изначально новая норма действовала до 9 сентября, но ЦБ ее продлил до 9 марта 2023 года.

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv
Таким образом регулятор хочет мотивировать кредитные организации к ввозу евро и долларов в Россию.

С учётом того, что США и ЕС запретили ввозить наличные доллары и евро в РФ, то это Параллельный импорт валюты? (-;

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Туристам не запрещено

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Соколовский

Из Турции уже активно возят челноки

Ответить
Развернуть ветку
Ruslan O.

А как же «токсичность» этих валют?

Ответить
Развернуть ветку
My Account

В наличном виде они не токсичны

Ответить
Развернуть ветку
Александр Смирнов

Проснулся утром и не понял, в чем послабление-то?

Ответить
Развернуть ветку
Стеклянный чайник

не могу понять рубль теперь упадет или наоборот?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
null