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Источник: datacenterknowledge.com

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 60,09 рублей, евро — 59,87 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 26 августа: доллар — 60,50 рублей, евро — 60,65 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,75 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,37 рублей, евро — по 66,65 рублей.

Стало хуже

Американская Dell объявила о полном прекращении работы на российском рынке. «В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России», — сообщили агентству Reuters в компании. О том, что Dell закроет офис в стране и сократит сотрудников с компенсацией до девяти окладов, в конце августе говорили источники CNews.

Почему так

За первое полугодие оборот ресторанов, баров и кафе в Москве превысил 244,5 млрд рублей. Как столичный общепит адаптируется к санкциям — в материале «Ведомости.Город».

Европе придётся пойти на существенные «жертвы», чтобы справиться с растущей инфляцией, заявили чиновники европейского ЦБ. Регулятор готов пойти на дальнейшие повышения процентных ставок, несмотря на риск замедления экономики и роста безработицы.

Часть активов ушедших из России иностранных компаний перешла в собственность участников списка Forbes. Кто и по какой цене приобрел российские активы иностранных корпораций — в материале издания.

Новости предыдущего дня, 27 августа — здесь.