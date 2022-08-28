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Финансы
Непрерывный теркин30см

Новости и тексты на фоне 186 дня «спецоперации»: Dell подтвердила закрытие офиса в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: datacenterknowledge.com

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные: доллар — 60,09 рублей, евро — 59,87 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 26 августа: доллар — 60,50 рублей, евро — 60,65 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,75 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,37 рублей, евро — по 66,65 рублей.

Стало хуже

Американская Dell объявила о полном прекращении работы на российском рынке. «В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России», — сообщили агентству Reuters в компании. О том, что Dell закроет офис в стране и сократит сотрудников с компенсацией до девяти окладов, в конце августе говорили источники CNews.

Почему так

За первое полугодие оборот ресторанов, баров и кафе в Москве превысил 244,5 млрд рублей. Как столичный общепит адаптируется к санкциям — в материале «Ведомости.Город».

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Европе придётся пойти на существенные «жертвы», чтобы справиться с растущей инфляцией, заявили чиновники европейского ЦБ. Регулятор готов пойти на дальнейшие повышения процентных ставок, несмотря на риск замедления экономики и роста безработицы.

Часть активов ушедших из России иностранных компаний перешла в собственность участников списка Forbes. Кто и по какой цене приобрел российские активы иностранных корпораций — в материале издания.

Новости предыдущего дня, 27 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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22 комментария
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 Andre Macareno

Макбуков нет, XPS нет, шо брать-то?

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Андрей Ш

Почему нет? Все есть.

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Вася Пражкин
шо брать-то?

Билет в соседнюю страну.

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Pavel Pavel

Электронику

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Цифровые комплексы

ThinkPad норм, хотя latitude конечно всегда больше нравился

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Комментарий удален модератором

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Лекарственный химик

Скука! Отдыхаем друзья!!!

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Вася Пражкин

Таня, а где "Стало лучше"? Ну хоть что-нибудь?

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Вадим Д.

Казалось бы: уже все ушли, ан нет, дно ещё не достигнуто. Ну писец, бляха-муха.
Как там, киргизская техника готова заместить делл?

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Электрический фонарь

В 20-м году Dell лидировали с долей общего числа серверов, в октябре-декабре лидером сегмента серверов стандартной (х86) архитектуры стала компания Dell Technologies как по количеству поставленных единиц оборудования, так и по объему в денежном выражении, компании Hewlett Packard Enterprise и Huawei заняли вторую и третью позиции по объемам в денежном выражении соответственно, то что розница уходит тоже очень плохо, но вот все что касается суппорта по серверным технологиям машет нам ручкой, что и печально в данном контексте.

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Вася Пражкин

Ну будет самосбор, как в 90-х. Чуть меньше надежность, длиннее простои, нужно больше сисадминов и разрабов, но в целом жить можно.

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Электрический фонарь

Да если бы все так просто было. Кто будет осуществлять контроль эксплуатации серверов, кто будет обеспечивать тех.суппорт?

"нужно больше сисадминов и разрабов"

Разрабов чего именно? Сисадминов по обслуживанию чего именно?

Официальный сайт Dell в России, страница с поддержкой и драйверами закрыта даже для обычных десктопов.

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Roman Vasilev
Да если бы все так просто было.

А все очень просто на самом деле, БУ-шек на авито вагон, бери да покупай. НО модельки предыдущие

Кто будет осуществлять контроль эксплуатации серверов

Zabbix, Prometheus, alermanager, grafana. При обилии серверов 1-2 тушканчика после Универа посадить можно, за копейку.

кто будет обеспечивать тех.суппорт?

В стоимость владения будет закладываться минимум 2 бу сервера и расходников. С учетом того что бу стоит в два и более раза дешевле, ничего не потеряли. Особенные случаи (перегрев чипа контроллера megaraid у IBM например) можно решать паяльником и поставками с алика. Если прямо супер экзотика требует ремонта. Иначе замена со склада

Официальный сайт Dell в России, страница с поддержкой и драйверами закрыта даже для обычных десктопов.

Для Linux систем обычно эти сайты не требуются, все в ядре есть из коробки. Для винды диски в комплекте. На крайняк пустите трафик через соседнюю страну

Минус только один. Последние модели серверов и процов теперь так быстро нельзя купить и получить. Придётся ждать дольше и платить больше (иногда ооочень долго)
PS +/- по описанной схеме всегда жили мелко-средние компании без денег. Теперь это будет плавно переходить в крупняк

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Профессиональный танк88

Я сижу на пороховой бочке. У меня ASUS 14-го года пытается почить и почит в любой момент, привезённый 4 года назад P20 пока дышит, думаю, годик ещё подышит, но я его хвостогривлю ежедневной выгрузкой 45-тиминуток в Ютьюб (мастер-классы), и как назло, родным нужен лазерник. Такой, чтоб не тупо купить, а чтоб потом ещё остались мальчики-заправщики. Мне ручкой помахало всё. От Канвы до итальянской шёлковой пряжи.
Только я собралась менять супер-Асус с музыкой (для тех лет) на Рог/ТУФ - хлоп. Ну ок, думаю, не Асус - так посмотрю бирюзовый Хуа 17-ку, хлоп. Только я собралась уж купить и положить в запас, фиг с ними, с Гугл-сервисами 20тку на 40 про, хлоп. Ну почему все люди как люди, а я вечно слишком долго думаю(
А у меня это всё рабочие инструменты ежедневные. Только на днях в такой же день-теме говорили, что на крайняк Делл пустой с накаткой под себя, без рук не останусь. На, глядь, лизни.
Как в пятилетку пышных похорон про Черненко и старом еврейском анекдоте, "вы будете смеяться, но он тоже умер".

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Вадим Д.

Именно! За серверные решения больше и переживаю.

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Вася Пражкин
дно ещё не достигнуто

Дно будет, когда на Авито будут объявления типа "Меняю новый Макбук на квартиру 100 кв.м на Патриарших".

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Я никто и звать меня никак

Dell?

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Разный паркур

Да, и Dell тоже..

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Igor Pugachev

Поскольку сразу появляется после таких новостей много комментариев в шаблоне "Да у меня дома от (фирмы Х) только вешалка/чайник/ручка (и пр.)...!" и пр., жду появления комментариев в стиле "да у меня дома из серверов Dell только ... !"

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Artem Kravchenko
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,75 рублей.

Наконец-то додумались писать реальный курс, по которому купить можно. А то раньше писали по PAYEER и фиатному балансу RUB, что слабо актуально.

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Александр Голубев

Чё там, Евразия ещё воюет с Океанией?

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Профессиональный танк88

Остазия?

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Медиа Холдинг в СССР

У нас еще есть в наличии на продажу Ноутбуки марки DELL. Компания DELL с СССР только наращивает взаимовыгодное сотрудничество.

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