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Курсы и биржи

Курсы ЦБ 29 августа: доллар — 60,09 рублей, евро — 59,87 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,48 рубля, евро — 60,59 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,55 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,85 рублей, евро — по 66,18 рублей.

Стало лучше

Росавиация включила 49 новых направлений в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы. Субсидии перераспределили за счет экономии бюджетных средств в связи с ограничением полетов в 11 аэропортов на юге России.

Ассоциация компаний интернет-торговли подготовила письмо в Минпромторг с предложением продлить действие параллельного импорта на 2023 год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на президента организации Артема Соколова. В ведомстве заявили, что предложение рассмотрят после получения письма.

Стало хуже

Производитель телеком-оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников, в том числе осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи.

По данным «Коммерсанта», производитель шин Nokian Tyres, объявивший о контролируемом уходе из страны, ищет покупателей на свой завод в Ленинградской области.

Китайские логистические компании с начала весны вдвое подняли цены на контейнерные перевозки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные крупнейших российских дистрибьюторов бытовой и электронной техники. Например, если в феврале доставить контейнер из Китая по морю стоило $6 тысяч, то с лета — уже $11,5 тысяч. Аналогичная ситуация складывается с поставками из Турции.

Почему так

Мобильный трафик сайтов и приложений по обучению ИТ-специалистов в январе-августе 2022 года вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м, посчитали в МТС. Такими же темпами рос и трафик курсов по онлайн-изучению иностранных языков. Тенденцию подтверждают и другие операторы и представители edtech-рынка.

На Мосбирже в «ближайшее время» начнутся торги узбекским сумом. Валюта вряд ли станет популярным инструментом как минимум из-за непопулярности другой «дружественной» валюты из СНГ — армянского драма, считают аналитики. Но он может стать востребован у туристов, мигрантов и релоцировавшихся в Узбекистан ИТ-специалистов.

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