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Финансы
Невинный Абдужаббор

Новости и тексты на фоне 187 дня «спецоперации»: китайские компании в два раза подняли стоимость контейнерных перевозок Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ 29 августа: доллар — 60,09 рублей, евро — 59,87 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,48 рубля, евро — 60,59 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,55 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 65,85 рублей, евро — по 66,18 рублей.

Стало лучше

Росавиация включила 49 новых направлений в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы. Субсидии перераспределили за счет экономии бюджетных средств в связи с ограничением полетов в 11 аэропортов на юге России.

Ассоциация компаний интернет-торговли подготовила письмо в Минпромторг с предложением продлить действие параллельного импорта на 2023 год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на президента организации Артема Соколова. В ведомстве заявили, что предложение рассмотрят после получения письма.

Стало хуже

Производитель телеком-оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников, в том числе осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи.

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По данным «Коммерсанта», производитель шин Nokian Tyres, объявивший о контролируемом уходе из страны, ищет покупателей на свой завод в Ленинградской области.

Китайские логистические компании с начала весны вдвое подняли цены на контейнерные перевозки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные крупнейших российских дистрибьюторов бытовой и электронной техники. Например, если в феврале доставить контейнер из Китая по морю стоило $6 тысяч, то с лета — уже $11,5 тысяч. Аналогичная ситуация складывается с поставками из Турции.

Почему так

Мобильный трафик сайтов и приложений по обучению ИТ-специалистов в январе-августе 2022 года вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м, посчитали в МТС. Такими же темпами рос и трафик курсов по онлайн-изучению иностранных языков. Тенденцию подтверждают и другие операторы и представители edtech-рынка.

На Мосбирже в «ближайшее время» начнутся торги узбекским сумом. Валюта вряд ли станет популярным инструментом как минимум из-за непопулярности другой «дружественной» валюты из СНГ — армянского драма, считают аналитики. Но он может стать востребован у туристов, мигрантов и релоцировавшихся в Узбекистан ИТ-специалистов.

Новости предыдущего дня, 28 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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16 комментариев
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 Rabbit Rabbin
Китайские логистические компании с начала весны вдвое подняли цены на контейнерные перевозки

Очередной удар в псину

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Александр RazzOne

Это не удар в спину, это вполне адекватные, логические шаги. А вот слушать СМИ о том, что Китай нам помогает, это удар в спину со стороны «своих». Все это бред полнейший. Скоро Ксиаоми как айфоны будут стоить)))

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Владимир Воробьев

Китай продолжает помогать

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RomanAno

С такими друзьями и враги не нужны

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Настоящий хот-дог

Ericsson закроет до конца года представительство, Dell ушел, Microsoft и многие другие..
Ни царская Россия, ни Советский Союз, ни Россия нашего времени не были производителями технологий. Технологии импортировались. А сейчас нам сказали - все, дальше сами.
И куда это вырулит через несколько лет- хз ...

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Слегка Придурковатый

Нас спасёт пиздинг - традиция, уходящая вглубь веков.

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Rabbit Rabbin

Есть еще более древняя традиция - спиздинг. Она и объясняет отсутствие технологий и много чего еще.

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RomanAno

Пока только эту традицию применяют на митингах.

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Слегка Придурковатый

На митингах? А что это? Я уже запамятовал.

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RomanAno

Хм. Значит все же технология работает)

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Слегка Придурковатый

Судя по всему, на движухе, внезапно возникшей 24 февраля, больше всех навариваются Китай и Турция. Ну и возможно США.

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Вадим Д.

Новость-шок: Росавиация! В обход Москвы! (-:
Интернет-продавцы просят параллелить импорт весь 2024-й. Оно и понятно.
Ericsson закрывается в РФ, сотрудников сокращает. Кто-то ещё из телеком остался?
Nokian Tyres ищет покупателя завода в Ленобласти. Кто последний за зааодом?
Китайцы аозят контейнеры в 2 раза дороже, чем весной, то же самое творит Турция. Вот где монополии-то.
Растёт мобильная посещаемость курсов ИТ-специалистов и английского языка. Все думают научиться и уехать? Не всё так просто.
Мосбиржа начнёт торги узбекским сумом. Налетай, народ, когда ещё? (-:

Хорошего дня всем и прекрасного настроения 🤘🏻

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Настоящий хот-дог

" Вот где монополии-то."
Наш ФАС уже возбудился, или это другое?

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Гибкий глобус

Это чего друзья? Опять ножи в псину?
Да не-е...Турция и Китай нам помогут!

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Гибкий глобус

Пока скучно...но статья дополняется...ждём...

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Заяц

"Надо еще немного потерпеть"

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