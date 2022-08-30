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Финансы
Командный Женя

Новости и тексты на фоне 188 дня «спецоперации»: число сайтов, выдающих себя за иностранные бренды, выросло в шесть раз Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 30 августа: доллар — 60,36 рублей, евро — 59,96 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,39 рубля, евро — 60,4 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,59 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,53 рублей, евро — по 66,87 рублей.

Стало лучше

Минпромторг подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, главная цель которых — импортозамещение технологически сложной продукции. Среди них — обнуление налога на прибыль, снижение ставки страховых взносов до 7,6% и льготные кредиты.

Стало хуже

В первом полугодии 2022-го количество мошеннических сайтов, действующих от лица известных брендов, увеличилось на 579% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, рассказали в Group-IB.

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Стоимость путевок из России за границу выросла на 50-70%, перелёт на некоторых направлениях подорожал в два раза, заявил президент АТОР Артур Мурадян. Проблема даже не в том, что работающие с туроператорами авиакомпании лишились почти половины флота, а в том, что большую часть самолётов они используют для перелётов внутри России — а на международных только «пару-тройку».

Почему так

Американские компании, покинувшие российский рынок, ищут способы вести бизнес с Россией через Турцию, сообщила газета Yeni Safak. За такое посредничество предлагается вознаграждение.

Новости предыдущего дня, 29 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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14 комментариев
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 Платон Щукин

Вы хотите сказать что на международнвх рейсах работает всего 2-3 самолёта? Да ну, чушь.

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Слегка Придурковатый

«Два с половиной самолёта» — российский драматический документальный телесериал.

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Показательный историк

На протяжении 325серий...

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David Sanders

Скорее всего это было образное сравнение

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Станислав Назаров

Проблема не в том, что нет самолётов или желания, проблема в том, что большинство "российских" самолётов арестуют если они вылетят за пределы России. Вот они и развивают внутренние перелёты.

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Слегка Придурковатый

Российские компании хотят обходить санкции, американские компании тоже хотят обходить санкции. Короче, все хотят обойти санкции. А великодушные турки рады, помогут и нашим, и вашим.

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Показательный историк

И нашим и вашим за $$$$$ спляшем!!!

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Дмитрий Войнов

маловато сегодня новостей что то

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Показательный историк

Так рано ещё! Видите там "безумный" карандашик двигается? Это статья дополняется всякими интересностями...ждём...

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Даниил Куприй

Победа!!!

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Показательный историк

"Проблема даже в том, что работающие с туроператорами авиакомпании лишились почти половины флота, а в том, что самолёты используют для перелётов внутри России"
По моему как-то коряво звучит.. точно ошибки нету?

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Командный Женя

поправила, должно быть поточнее

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nkmstudio

Может там частица "не" пропущена?
"Проблема даже не в том...

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Показательный историк

Ой-ой на фотке закрытый H&M...

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