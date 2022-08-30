Новости и тексты на фоне 188 дня «спецоперации»: число сайтов, выдающих себя за иностранные бренды, выросло в шесть раз Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 30 августа: доллар — 60,36 рублей, евро — 59,96 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,59 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,53 рублей, евро — по 66,87 рублей.
Стало лучше
Минпромторг подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, главная цель которых — импортозамещение технологически сложной продукции. Среди них — обнуление налога на прибыль, снижение ставки страховых взносов до 7,6% и льготные кредиты.
Стало хуже
В первом полугодии 2022-го количество мошеннических сайтов, действующих от лица известных брендов, увеличилось на 579% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, рассказали в Group-IB.
Стоимость путевок из России за границу выросла на 50-70%, перелёт на некоторых направлениях подорожал в два раза, заявил президент АТОР Артур Мурадян. Проблема даже не в том, что работающие с туроператорами авиакомпании лишились почти половины флота, а в том, что большую часть самолётов они используют для перелётов внутри России — а на международных только «пару-тройку».
Почему так
Американские компании, покинувшие российский рынок, ищут способы вести бизнес с Россией через Турцию, сообщила газета Yeni Safak. За такое посредничество предлагается вознаграждение.
Новости предыдущего дня, 29 августа — здесь.
Вы хотите сказать что на международнвх рейсах работает всего 2-3 самолёта? Да ну, чушь.
«Два с половиной самолёта» — российский драматический документальный телесериал.
На протяжении 325серий...
Скорее всего это было образное сравнение
Проблема не в том, что нет самолётов или желания, проблема в том, что большинство "российских" самолётов арестуют если они вылетят за пределы России. Вот они и развивают внутренние перелёты.
Российские компании хотят обходить санкции, американские компании тоже хотят обходить санкции. Короче, все хотят обойти санкции. А великодушные турки рады, помогут и нашим, и вашим.
И нашим и вашим за $$$$$ спляшем!!!
маловато сегодня новостей что то
Так рано ещё! Видите там "безумный" карандашик двигается? Это статья дополняется всякими интересностями...ждём...
Победа!!!
"Проблема даже в том, что работающие с туроператорами авиакомпании лишились почти половины флота, а в том, что самолёты используют для перелётов внутри России"
По моему как-то коряво звучит.. точно ошибки нету?
поправила, должно быть поточнее
Может там частица "не" пропущена?
"Проблема даже не в том...
Ой-ой на фотке закрытый H&M...