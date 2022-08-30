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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 30 августа: доллар — 60,36 рублей, евро — 59,96 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,39 рубля, евро — 60,4 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,59 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,53 рублей, евро — по 66,87 рублей.

Стало лучше

Минпромторг подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, главная цель которых — импортозамещение технологически сложной продукции. Среди них — обнуление налога на прибыль, снижение ставки страховых взносов до 7,6% и льготные кредиты.

Стало хуже

В первом полугодии 2022-го количество мошеннических сайтов, действующих от лица известных брендов, увеличилось на 579% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, рассказали в Group-IB.

Стоимость путевок из России за границу выросла на 50-70%, перелёт на некоторых направлениях подорожал в два раза, заявил президент АТОР Артур Мурадян. Проблема даже не в том, что работающие с туроператорами авиакомпании лишились почти половины флота, а в том, что большую часть самолётов они используют для перелётов внутри России — а на международных только «пару-тройку».

Почему так

Американские компании, покинувшие российский рынок, ищут способы вести бизнес с Россией через Турцию, сообщила газета Yeni Safak. За такое посредничество предлагается вознаграждение.

Новости предыдущего дня, 29 августа — здесь.