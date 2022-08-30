«Альфа-банк» продал долю в брокере Go Invest компании «Маэстро», её владелец — полный тёзка юриста банка Статьи редакции
Go Invest до июля назывался «А-Инвестиции», его основали топ-менеджеры кредитной организации.
- «Альфа-банк» в конце августа вышел из состава участников брокера Go Invest (в прошлом — «А-Инвестиции»). Вместо него долю в 34% получила компания «Маэстро», следует из данных ЕГРЮЛ. Прежние участники сохранили свои доли: руководителю брокерского бизнеса банка Илье Васильеву и главе дирекции брокерских продуктов «Альфа-Директ» Сергею Рыбакову принадлежат по 33% Go Invest. После появления нового участника уставной капитал Go Invest остался прежним – 20 млн рублей.
- Компания «Маэстро» была зарегистрирована в конце апреля с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Ее учредитель и гендиректор — Александр Викторович Веселов. В социальной сети Linkedin человек с таким же именем и фамилией называет себя «руководителем направления» в «Альфа-банке». Кроме того, юрист Александр Веселов (с инициалом отчества «В.») представлял «Альфа-банк» в нескольких судебных делах.
- «"Альфа-банк" прекратил участие в Go Invest. "Альфа-Инвестиции", оставаясь в структуре банка, продолжают оказывать брокерские услуги клиентам банка», — заявили в кредитной организации.
- «А-Инвестиции» была создана в начале апреля 2022 года. А уже через пару недель ЦБ выдал ей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности.
- В феврале против «Альфа-банка» блокирующие санкции ввел Европейский союз, в марте — Великобритания, а в апреле — США. После попадания под жесткие ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов кредитная организация сообщила, что переведет «все брокерские и индивидуальные инвестиционные счета клиентов» новому брокеру до 6 мая. Однако затем «Альфа-банк» отказался от этой идеи, предоставив список компаний, куда возможен перевод активов.
- В конце июля РБК со ссылкой на заявление Ильи Васильева сообщил, что «А-Инвестиции» сменит название на GO Invest, а в течение нескольких месяцев этот брокер будет докапитализирован. По его словам, у компании появятся новые инвесторы, «Альфа-банка» же в числе акционеров не будет. Размер инвестиций будет больше суммы уставного капитала, а в числе владельцев появятся «внешние инвесторы, абсолютно не связанные с банком», утверждал Илья Васильев, добавляя, что сам тоже планирует выйти из состава учредителей.
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В начале поста опечатка: "gщ инвест"
Так даже лучше
Маэстро переиграл и уничтожил дешевок из правительства США
Видимо управленцы не поделили бабки и теперь го инвест в свободное плаванье отправляется. В продукте альфы не сомневаюсь, а вот за ними стоит понаблюдать)