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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 31 августа: доллар — 60,37 рублей, евро — 60,57 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 59,94 рубля, евро — 60,05 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,6 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,23 рублей, евро — по 66,6 рублей.

Стало лучше

Источник «Ъ» в одном из ритейлеров рассказал, что на розничном рынке в РФ скоро появится китайский производитель игровых ПК, ноутбуков и периферии Machenike. Поставлять устройства в РФ будут «Марвел-Дистрибуция», OCS и «Треолан».

Совет директоров «Газпрома» в заочной форме проголосовал за созыв 30 сентября внеочередного собрания акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие. Он рекомендует выплатить за первое полугодие 51,03 рублей на акцию, или в целом более 1,2 трлн рублей. Это почти соответствует сумме объявленных дивидендов за весь 2021 год (1,244 трлн рублей), которые «Газпром» в последний момент решил не платить.

Стало хуже

«Екристал», крупный оптово-розничный дистрибутор кристаллов, бисера и стразов, подал иск к российской «дочке» Swarovski — ООО «Сваровски» — с требованием снять ограничения на продажу ранее ввезенной в Россию продукции австрийской компании.

Более 80% россиян частично или полностью лишились своих сбережений после февраля 2022 года, следует из результатов опроса «АльфаСтрахования». Каждый пятый сообщил, что потерял почти все накопления, а 8% полностью лишились финансовой подушки. Больше трети опрошенных заметили рост расходов на повседневные нужды на 20-30%.

С марта по июль на рынке рекламных агентств прошла волна увольнений: 57% агентств сократили часть персонала, из них 46% — оставили только половину штата, следует из опроса АКАР с начала июня по конец июля среди HR-специалистов московских рекламных агентств. Чаще всего увольняли работников бэк-офиса и клиентского сервиса, специалистов в области performance-рекламы.

Клиенты российских банков продолжают сокращать остатки иностранной валюты и драгметаллов на счетах. Как следует из статистики ЦБ, опубликованной 30 августа, средства корпоративных клиентов на счетах и депозитах банков сократились до $142,8 млрд (из них более $80 млрд — «валютная подушка» на депозитах) против $146,2 млрд на начало июля и $147 млрд на начало 2022 года.

Почему так

«Ведомости» узнали у банков, куда россияне перекладывают деньги из вкладов в евро и долларах. Наибольшей популярностью пользуется золото, рублёвые счета и вывод денег за рубеж.

Новости предыдущего дня, 30 августа — здесь.