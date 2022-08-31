Новости и тексты на фоне 189 дня «операции»: больше 80% россиян частично или полностью потеряли накопления после февраля Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 31 августа: доллар — 60,37 рублей, евро — 60,57 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,6 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,23 рублей, евро — по 66,6 рублей.
Стало лучше
Источник «Ъ» в одном из ритейлеров рассказал, что на розничном рынке в РФ скоро появится китайский производитель игровых ПК, ноутбуков и периферии Machenike. Поставлять устройства в РФ будут «Марвел-Дистрибуция», OCS и «Треолан».
Совет директоров «Газпрома» в заочной форме проголосовал за созыв 30 сентября внеочередного собрания акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие. Он рекомендует выплатить за первое полугодие 51,03 рублей на акцию, или в целом более 1,2 трлн рублей. Это почти соответствует сумме объявленных дивидендов за весь 2021 год (1,244 трлн рублей), которые «Газпром» в последний момент решил не платить.
Стало хуже
«Екристал», крупный оптово-розничный дистрибутор кристаллов, бисера и стразов, подал иск к российской «дочке» Swarovski — ООО «Сваровски» — с требованием снять ограничения на продажу ранее ввезенной в Россию продукции австрийской компании.
Более 80% россиян частично или полностью лишились своих сбережений после февраля 2022 года, следует из результатов опроса «АльфаСтрахования». Каждый пятый сообщил, что потерял почти все накопления, а 8% полностью лишились финансовой подушки. Больше трети опрошенных заметили рост расходов на повседневные нужды на 20-30%.
С марта по июль на рынке рекламных агентств прошла волна увольнений: 57% агентств сократили часть персонала, из них 46% — оставили только половину штата, следует из опроса АКАР с начала июня по конец июля среди HR-специалистов московских рекламных агентств. Чаще всего увольняли работников бэк-офиса и клиентского сервиса, специалистов в области performance-рекламы.
Клиенты российских банков продолжают сокращать остатки иностранной валюты и драгметаллов на счетах. Как следует из статистики ЦБ, опубликованной 30 августа, средства корпоративных клиентов на счетах и депозитах банков сократились до $142,8 млрд (из них более $80 млрд — «валютная подушка» на депозитах) против $146,2 млрд на начало июля и $147 млрд на начало 2022 года.
Почему так
«Ведомости» узнали у банков, куда россияне перекладывают деньги из вкладов в евро и долларах. Наибольшей популярностью пользуется золото, рублёвые счета и вывод денег за рубеж.
Новости предыдущего дня, 30 августа — здесь.
"Machenike"
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"Более 80% россиян частично или полностью лишились своих сбережений после февраля 2022 года.. "
Вот, это уже реальные новости!
А то все в будущем времени: «создадут», «сделают», «достигнут», «заменят», и конечно, чем-то «не имеющим аналогов в мире». А тут четкий, понятный и ожидаемый результат!
Просто ты неправильно интерпретируешь написанное. Нужно уходить от этого негативного русофобского восприятия и читать так: "19% опрошенных сказали, что ничего не потеряли".
Интересно, как можно полностью лишиться сбережений в результате событий?
Именно! "Стало хуже" это уже стало а "Стало лучше" это всегда в будущем...
Интересно, как можно полностью лишиться сбережений в результате событий?
Дак вроде и не новость, а просто подведение итогов)
Да ещё непонятно, что значит лишилось? Этих сбережений не стало по какой причине? Если люди сняли деньги и скупили недвижимость, это потеря сбережений? В марте-апреле все как ошалелые скупали всю недвигу, во всех городах!
80% в разной степени потеряли сбережения. При этом 58% продолжают откладывать, а 39% из них это делать стало сложнее. У Forbes все в порядке с опросами?
Если я, допустим, потерял миллиард, это же вовсе не означает, что я снова не продолжаю откладывать.
Я потерял в феврале часть сбережений из-за заморозки акций, при этом продолжаю откладывать и делать это стало сложнее, так как теперь нет доступа к привычным финансовым инструментам и сложностями с использованием валюты. И я тоже отмечаю возросшие на 20-30 процентов расходы на привычные вещи.
Так что все в порядке с опросами.
Если нет порядка в голове о каком порядке в опросах может идти речь?
Последний день лета, да ещё и День ветеринарного работника России. Поехали
Новые компы и периферия Machenike приходят к нам. Ритейлеры ликуют. Надеюсь, в их ПК не фейковые ssd на 60 ТБ.
Газпром-таки выплатит дивиденды? Пока рекомендация, подождём решения.
Екристал судится со Сваровски: нужно продавать продукцию, но не разрешают.
80% россиян потеряли сбережения с февраля. Отрадно, что они были и весьма хреново, что теперь их нет.
Рекламные агенства режут штаты, вплоть до половины. Очевидно, что с уходом брендов уходит и реклама, плюс экономия.
Валютные и металлические счета клиентов РФ банков сокращаются, что совершенно не удивительно.
Россияне перекладывают деньги из евробаксов в золото и ₽, да за рубеж выводят.
Хорошего дня всем 🤘🏻
Зашел на сайт machenike.ru Огнище!!!
С вами был краткий кэп ;)
И 95% при этом последние рваные трусы отдадут, но поддержат так сказать. Ну молодцы, воюйте, через лет пять будем брать ипотеку на койко место в пещере.
Интересно сколько раз банки в России должны кинуть своих вкладчиков, чтобы наконец люди поняли, твои деньги в банке уже не твои. У нас в стране самые надежные банки, это по 3 литра, это конечно не безопасно когда банок много, но куда надежнее чем в банке.
т.е. около 60% официально настолько *******....
Те 60% уже итак привыкли экономить на всем что только можно, а вот эти ‘больше трети’ только начинают это ощущать
евро — по 66,6 рублей.
Аве сатана.
Воистину аве
Главное читать заголовки - думать не нужно))Более 80% россиян частично или полностью лишились своих сбережений после февраля 2022 года, следует из результатов опроса «АльфаСтрахования».
Тут скорее более 80% опрошенных сказали АльфеСтрахованию что "денег нет на вас, идите нахер". Какая-то часть клиентов (может и 80%) разных финансовых/инвестиционных/страховых компаний и потеряли часть свободных денег, но уж точно не 80% россиян. Хотя бы потому, что у большинства и сбережений то нет, поэтому и лишиться их нельзя.
если речь про рф фонду - то там 20 миллионов обнулились
Новые жесты доброй воли уже анонсировали?
Странно. Илюшка Пестов из США ведь рассказывает, что в России всё прекрасно. Как такое возможно?
еще добавлю из доклада Потанина - ру фонда полностью ректанулась, 20 миллионов человек обнулились из 60 миллионов работоспособного населения.
Просто задумайтесь обнулились 20 миллионов из 60!
На счет рекламных агенств немного удивлен,да бренды уходят,но ведь и новые приходят
Дефицит товара, зачем рекламить))
Их сложно рекламить наверное из-за непроизносимых названий...
Приходят китайские машенике
А может кто нибудь пояснить за Газпром? С какого платить и не сделают ли опять финт?
Финт? Легко!
Финт они сделали с дивами за 2021 год, а сейчас пришло время решать по дивам за 1 полугодие 2022г. Сделать финт легко могут, сейчас самое время покупать, но числа 29 сентбря продать.
5
видимо у остальных 20% их просто не было(
Раз пошла такая пьянка начал тариться новыми гаджетами и комп новый собрал. Сбережения понятно стали более меньшими.
Беспроводные ушки впервые купил и сразу 2 пары. Даже корпус для ПК новый, впервые в этом веке (старых хватало), микроволновку (не люблю их, но пора предметно... ), .
Мне кажется, или "стало лучше" среднестатистического жителя не особо касается, а вот "стало хуже" всегда касается напрямую )
Только не "потеряли", а "были украдены". Я ничего не терял. Мои активы осознано заблокированны конкретными решениями конкретных стран.
"— После февраля 2022-го более 80% россиян частично или полностью лишились своих сбережений, из них 21% потерял почти все накопления, а 8% полностью лишились финансовой подушки;"
Ээээ)))) Я что-то пропустил? Кто лишился и почему??? Ну, слушайте нельзя же так врать на голубом глазу. Деньги как лежали в банках, так и лежат. Ну народ зачем смешить? Читает человек ваш бред и с недоумением думает, а что это все мои сбережения на месте?
Малчики и дэвочки постящие этот бред, вы спутали Путина с Гайдарочубайсом. Это вы либералы обокрали народ в 90-х. Путин как раз сбережения сохранил. Ну совсем вы с ума спрыгнули. Чего ж так народ веселить?))))
Хорошо как.
Бытовую технику лет 5 как заместили - kitfort заменил Сименс, а haier открывает шоурумы.
К качеству mondea и zigmund мы уже привыкли, не жалуемся, если нужно покупать новый через пару запусков.
Потому что знаем, что на алиэкспресе дешевле в 5 раз, чем на озоне, и можно покупать много раз, пока не повезёт.
Ну наконец-то и ноутбуки.