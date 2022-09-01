Минпромторг предложил выдавать «технологическим компаниям» промышленную ипотеку под 3% вместо 5% Статьи редакции
Для остальных компаний, которые не подходят под это понятие, ставка будет 5%.
- Минпромторг разработал механизм промышленной ипотеки, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо от ведомства в Минфин и Минэкономразвития. Для инновационных технологических компаний ставка по ней будет 3% годовых и 5% — для других заёмщиков.
- В Минпромторге подтвердили, что соответствующий проект постановления внесли в правительство. Сейчас объём финансирования ипотеки обсуждается в рамках формирования федерального бюджета на 2023-2025 годы.
- Ипотеку будут выдавать на покупку, строительство, модернизацию и капитальный ремонт производственных объектов. Максимальный размер кредита — 2 млрд, срок — 10 лет. Запустить продукт планируют в четвёртом квартале 2022 года.
- В Минэкономразвития рассказали, что согласовали ставку в 5%, но программу выдачи ипотеки дополнили понятием «технологические компании», для которых ставка будет 3%. Согласно письму, на неё могут претендовать юрлица и ИП, включённые в реестр получателей господдержки инновационной деятельности — его создали в конце июня 2022 года.
- Банки будут раз в квартал получать субсидии от правительства в размере «ключевая ставка минус 2 процентных пункта» исходя из размера долга: например, если сейчас ставка 8%, правительство компенсирует им 6%.
- В июне на ПМЭФ Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых, право на неё получат предприятия, готовые строить новые производства. О программе промышленной ипотеки в июне рассказывало и правительство.
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Отличная новость, 3-5% ипотека на Промку прям хорошо зайдёт.
Те производства которые в старых советских ангарах работают смогут принципиально улучшить производственные цеха и это 100% приведёт к росту производительности.
Ну и станет чуть дешевле запускать новые проекты
Через полгода: минпромторг пересмотрел правила выдачи промипотеки, выпавшие фирмы переводятся на ставку 20%.
Вроде ситуация с металлургами показала, что самый оптимальный вариант - это отжимать наследие советов до последнего ржавого болта. Чтоб на убитом оборудовании да на грани рентабельности. Потому что когда ты работаешь в убыток, государство говорит - "а что вы хотели, это бизнес, бывают взлеты и падения". Зато как только цена поперла вверх позиция власти сразу меняется и они говорят "да вы охренели так цены ломить, в стране и так тяжелая ситуация".
Новость отличная. Надо ещё прочитать весь мелкий шрифт примечаний..
Ну как обычно, что не делай - комментаторам VC всё не так и не то :)
Может быть потому что ипотека 3% это всего лишь предложение минфина, а не реальность? Ну а то что вот в будущем все будет хорошо, все сделают, надо только потерпеть, мы слышим более 20 лет?
Иногда кажется, что Всру — это портал из какой-то параллельной вселенной где всё всегда плохо, что не делай — это не правильно, а общаться можно только через неуместный сарказм.
Фух, слава богу, что в реальной жизни всё как никогда хорошо!
Потому что будет как обычно. 3% получат немногие "свои да наши", для всех остальных найдётся сотня причин почему они под эту программу не подходят.
"Нет, ребята, всё не так,
Всё не так, ребята!"
Еще не тошнит от всех этих реестров для своих?Согласно письму, на неё могут претендовать юрлица и ИП, включённые в реестр получателей господдержки инновационной деятельности — его создали в конце июня 2022 года.
а смысл строить промышленность? Это надо на долгий срок планировать. А потом снова кто-нибудь таблеток забудет принять и придется построенное за 1 рубль продавать, хорошо бы еще не сесть при этом
Нужны гарантии рыночной экономики. И это должно подтверждаться практикой хотя бы 10-20 лет. А когда приглашают руководителей крупнейших предприятий отрасли на "встречу" и сообщают им, что мол в стране все тяжело, вы того... цены то сбавьте...а кто не сбавит, тому плохо будет... Это не рынок.
При таком раскладе могут существовать только окологосударственные компании, где всем вообще пофиг на эффективность. Тупо занимай место, люби партию и родину, кивай головой, а на любой факап делай идиотской лицо и говори "исправим".
Поиск очередного канала для распила.
Всего 2 вопроса:
– совсем деньги заканчиваются?
– где планируют искать «инновационные технологические» компании? Неужто те, что начнут пресловутые гвозди производить запишут в эту категорию?
У нас только в Госдуме 450 депутатов и у каждого вся родня - талант на таланте.
да все просто, если твой бизнес входит в топ-100 русского форбс, то однозначно он высоко технологичный.
очень смешно
т.е. вместо того чтобы развивать что-то на уровне государства сказали что "мы с вас получим чуть меньше (хотя все равно получим), но вы уж сами берите деньги под процент, придумывайте как и что сделать, мы вас еще оштрафуем если что, но заслугу в развитии отрасли возьмем на себя"? или нет?
Как связано государство и частный бизнес ? Государство и так в свои заводы кидает деньги без процентов {работаю в нии}
А бизнес пусть берет деньги у банков
Довольной этой некрофилии. Оставьте труп промышленности в покое.
Надеюсь, что так и будет все
новость вообще крутая, но это на бумаге, а какая будет реализация посмотрим
Реализация будет также как с грантами. Если ты свой, то идея отличная, очень выгодно и здорово.
А если не свой, то всегда можно прийти и сказать, что часть полученных средств ты израсходовал нецелевым образом и надо немного посидеть.
Осталось только найти банки, которые будут выдавать ипотеку под залог ржавых, дырявых ангаров, убитых заводов и прочей рухляди.