Новости и тексты на фоне 191 дня «операции»: «Яндекс» просит машины для такси, UnionPay не работает с частью банков Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 2 сентября: доллар — 60,24 рублей, евро — 60,28 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,37 рублей, евро — по 67,61 рублей.
Стало лучше
В июне-августе 2022 года объём заказов различных товаров для автотранспорта — расходных материалов, автозапчастей, аксессуаров и прочего — вырос на 20-50%, выяснили «Ведомости».
Минпромторг предложил направить почти 5,14 млрд рублей на выпуск российских гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 в 2022 году. Средства хотят направить ОАК, которая производит эти самолеты.
Стало хуже
Китайская платёжная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран: она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах, узнал РБК.
«Яндекс» попросил «АвтоВАЗ», а также китайских производителей автомобилей BAIC Group и Chery о поставках транспортных средств для лизинговых компаний, с которыми работает «Яндекс.Такси» — так как таксопарки столкнулись с дефицитом машин и запчастей, выяснил Forbes.
Итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в Россию — но его дистрибутор сформировал запасы для выполнения планов продаж.
Минсельхоз в качестве контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве. Под угрозой может оказаться до 6,2% годового производства, серьезные проблемы возникнут у крупных игроков — Ferrero и «Объединенных кондитеров», выпускающих шоколад «Аленка» и «Вдохновение», пишет «Коммерсантъ».
На фоне отмены туров иностранных артистов объемы продаж билетов на концерты в России упали более чем вдвое по сравнению с допандемийным 2019 годом. По оценкам участников рынка, покинули страну или перестали выступать до 30% российских артистов.
Почему так
Первый зампред ЦБ и куратор банковского надзора Дмитрий Тулин в интервью РБК рассказывает об убытках банков из-за кризиса, оценивает риски новых санаций и рассказывает, почему комиссии на долларовые счета — это «благое дело».
Новости предыдущего дня, 1 сентября — здесь.
Привет от китайских братушек всем тем, кто покупал карты Юнион Пэй в скрепных банках за какие-то безумные тысячи деняк.
Они не перестали работать в других странах и для оплаты онлайн.
Лично ты оплачивал что-нибудь онлайн картой ЮП, выпущенной нашими банками? Ну и как, удалось?
У меня их карты нет, но ещё, кажется, в марте, может чуть позже, когда банки начали впаривать за безумные деньги эти карты паникующим клиентам, сразу же выяснилось, что они практически бесполезны - ими ничего нельзя было оплатить онлайн. На профильных форумах горели пердаки постоянно.
Пастернака не читал, но осуждаю.
Если у вас нет карты, какого художника вы встреваете в разговор? Как работали карты UP, так и работают. Да, не везде, но вряд ли по этому поводу стоит злорадствовать человеку типа вас.
Я потому эту карту и не стал брать, т.к. почитал множество отзывов, как люди наебались. Рассчитывали на одно, а получили пшик.
P.S. Почему бы не позлорадствовать? Люблю это дело.
Лично я не делал, но знакомые делали и вполне успешно расплачивались за границей.
Скажем так, не во всех и не всегда удачно.
Кошка жена?
@Инспектор , ваш выход!
А день-то сегодня какой: День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России. Эх, а тут 191-й...
Товары для автотранспорта покупают охотнее на 20-50%.
Минпромторг выделяет ₽ на отечественные самолёты, дождаться бы.
Вот и UnionPay отвалилась от санкционных банков, чего и следовало ожидать.
Яндекс просит ВАЗ и китайцев дать машины: у таксистов дефицит авто.
Ещё меньше вина привезут в РФ, да мы такого и не пили.
Минсельхоз обезжирит страну, запретив импорт из ЕС.
Меньше иностранных артистов — меньше продажи билетов. Ждём туры кабаре из Средней Азии.
У банков есть убытки, это кризис виноват, рассказывает Тулин.
Хорошего всем настроения и будьте здоровы 🤘🏻
Автопром, конечно, бедолаги. Досталось им по полной..
Из последних новостей:
" КамАЗ лишился не только коробок передач ZF и топливной аппаратуры Bosch, но китайская Weichai прекратила поставлять КамАЗу свои газовые двигатели (и ДВС тоже перестал). "
https://www.fine-news.ru/kamaz-lishilsya-ne-tolko-korobok-peredach-zf-i-toplivnoy-apparatury-bosch-kitayskaya-weichai-prekratila-postavlyat-kamazu-svoi-dvigateli/
Это что за спамер Михаил? Чего буянишь-то? Кнопка "отправить спам" залипла?
Взломали😁
Это вроде не российский тренд считать дни спецоперации.
Зачем тут это так форсят?
Незнание-сила!
Тебя забыли спросить.
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
#инспектор
Ну что, теперь на датсун и весте будем летать, в тарифе комфорт?😅😅😅
У китайцев всё со временем ломается. Даже банковские карты и те не смогли в переводы.
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb
@Инспектор
https://zen.yandex.ru/video/watch/62ffa23feca0490a0223fadb