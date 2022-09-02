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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 2 сентября: доллар — 60,24 рублей, евро — 60,28 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,32 рубля, евро — 59,89 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,37 рублей, евро — по 67,61 рублей.

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Стало лучше

В июне-августе 2022 года объём заказов различных товаров для автотранспорта — расходных материалов, автозапчастей, аксессуаров и прочего — вырос на 20-50%, выяснили «Ведомости».

Минпромторг предложил направить почти 5,14 млрд рублей на выпуск российских гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 в 2022 году. Средства хотят направить ОАК, которая производит эти самолеты.

Стало хуже

Китайская платёжная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран: она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах, узнал РБК.

«Яндекс» попросил «АвтоВАЗ», а также китайских производителей автомобилей BAIC Group и Chery о поставках транспортных средств для лизинговых компаний, с которыми работает «Яндекс.Такси» — так как таксопарки столкнулись с дефицитом машин и запчастей, выяснил Forbes.

Итальянский винный дом Antinori приостановил поставки в Россию — но его дистрибутор сформировал запасы для выполнения планов продаж.

Минсельхоз в качестве контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве. Под угрозой может оказаться до 6,2% годового производства, серьезные проблемы возникнут у крупных игроков — Ferrero и «Объединенных кондитеров», выпускающих шоколад «Аленка» и «Вдохновение», пишет «Коммерсантъ».

На фоне отмены туров иностранных артистов объемы продаж билетов на концерты в России упали более чем вдвое по сравнению с допандемийным 2019 годом. По оценкам участников рынка, покинули страну или перестали выступать до 30% российских артистов.

Почему так

Первый зампред ЦБ и куратор банковского надзора Дмитрий Тулин в интервью РБК рассказывает об убытках банков из-за кризиса, оценивает риски новых санаций и рассказывает, почему комиссии на долларовые счета — это «благое дело».

Новости предыдущего дня, 1 сентября — здесь.