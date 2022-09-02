Финансы
Пестрый завод

РБК: UnionPay ограничила работу с санкционными банками — их терминалы не принимают её карты, выпущенные за границей Статьи редакции

Такое решение она могла принять из-за опасения вторичных санкций, говорят источники.

  • Китайская платёжная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, попавших под санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. В UnionPay отказались от комментариев.
  • По словам одного из источников, карты перестали работать «в апреле-мае». Другой собеседник издания в крупном банке считает, что решение UnionPay связано с опасением вторичных санкций.
  • Источник на платёжном рынке подтверждает, что система по своей инициативе ограничила партнёрства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. «В частности, только по устному уведомлению был отключен приём иностранных карт UnionPay», — говорит он.
  • В начале марта 2022 года Visa и Mastercard приостановили работу в России. На этом фоне у россиян вырос спрос на карты UnionPay. При этом в апреле иностранные онлайн-магазины начали блокировать платежи по выпущенным в России картам UnionPay. Тогда же РБК сообщил, что компания отказалась от сотрудничества с санкционными банками.

#новость #unionpay

3959 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
64 комментария
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Китайская помощь большому соседу не знает границ.
Сарказм, конечно.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry

Сосед у Китая уже давно не большой и старший, а малый и хромой

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Денис Демидов
большому соседу

Вы хотели сказать больному?
В политике глупо больным помогать, бесперспективно.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
bySashka

А сами, не?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

Удар в спину

Ответить
Развернуть ветку
Женя Белоусов

Русский медведь терпеть

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Сергей И

У меня в марте по полученной в декабре юнион Пэй от ГПБ не проходила оплата через иностранный платежный сервис.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Романов

Я думаю, что 80% россиян даже не заметили этой проблемы, поэтому не критично.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Иван

Получайте карты Казахстана, пока лавочку не прикрыли. Занимает ровно один рабочий день. Если не повезет - одни сутки. И 0 тенге расходов.
Разумеется она не будет работать в российских банкоматах.

Ответить
Развернуть ветку
17 комментариев
Denis Novikov

Толку от этого UnionPay. В Дубае недавно был. Покупки не проходили даже в маке - ругалось на неверный пин. Потом сам разобрался оказывается терминалы не ожидают что пин может быть длиною в 6 цифр. Из кучи банков только на одном получалось снимать деньги. Так что так

Ответить
Развернуть ветку
Boyko

В Турции работала без проблем. Можешь было снять наличные доллары по курсу цб.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Мой господин

У меня все проходило. И в маке тоже

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
KK

=))) Ну что, как там люди которые оформляли unionpay за 10к?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Zakharov

Тут речь о китайских картах up, а в рф оформляют российские. Я так понял теперь китайский турист не сможет оплатить картой шаверму в москве.

Ответить
Развернуть ветку
Ilya Tsarhart

У меня коллега одним из первых оформил, поехал в Сербию, надеясь, что сможет там нормально ей пользоваться, как же он ошибся…

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
bySashka
Ответить
Развернуть ветку
Мой господин

В июне все работало

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Иван Иванов

А чего ждать при курсе на изоляцию, в сторону неправильной Кореи и Ирана?

Ответить
Развернуть ветку
bySashka

божьей помощи. Простите... Божьей!

Ответить
Развернуть ветку
Tarzan Army

Читаем автора : "..словам одного из источников, карты перестали работать «в апреле-мае»....". Понимаем что сегодня СЕНТЯБРЬ. Открываем источник https://www.rbc.ru/finances/02/09/2022/6310b9ae9a7947521855a280?from=from_main_10 ДУмаем : Зачем статья на vc ?

UnionPay ограничила прием в России своих карт…
Картами UnionPay иностранных банков больше нельзя расплатиться в торговых точках, использующих…
www.rbc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Наглый Кот

Не долго музыка играла

Ответить
Развернуть ветку
N N

Нож в спину, пинок под жопу

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Представляю как подгорает у ватников, которые наяривали на дружбу с Китаем

Ответить
Развернуть ветку
Yan

Надо кое кого во власти судить уже за сильную любовь к Китаю.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 64 комментария
null