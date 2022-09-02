РБК: UnionPay ограничила работу с санкционными банками — их терминалы не принимают её карты, выпущенные за границей Статьи редакции
Такое решение она могла принять из-за опасения вторичных санкций, говорят источники.
- Китайская платёжная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, попавших под санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. В UnionPay отказались от комментариев.
- По словам одного из источников, карты перестали работать «в апреле-мае». Другой собеседник издания в крупном банке считает, что решение UnionPay связано с опасением вторичных санкций.
- Источник на платёжном рынке подтверждает, что система по своей инициативе ограничила партнёрства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. «В частности, только по устному уведомлению был отключен приём иностранных карт UnionPay», — говорит он.
- В начале марта 2022 года Visa и Mastercard приостановили работу в России. На этом фоне у россиян вырос спрос на карты UnionPay. При этом в апреле иностранные онлайн-магазины начали блокировать платежи по выпущенным в России картам UnionPay. Тогда же РБК сообщил, что компания отказалась от сотрудничества с санкционными банками.
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Китайская помощь большому соседу не знает границ.
Сарказм, конечно.
Сосед у Китая уже давно не большой и старший, а малый и хромой
Вы хотели сказать больному?
В политике глупо больным помогать, бесперспективно.
А сами, не?
Удар в спину
Русский медведь терпеть
У меня в марте по полученной в декабре юнион Пэй от ГПБ не проходила оплата через иностранный платежный сервис.
Я думаю, что 80% россиян даже не заметили этой проблемы, поэтому не критично.
Получайте карты Казахстана, пока лавочку не прикрыли. Занимает ровно один рабочий день. Если не повезет - одни сутки. И 0 тенге расходов.
Разумеется она не будет работать в российских банкоматах.
Толку от этого UnionPay. В Дубае недавно был. Покупки не проходили даже в маке - ругалось на неверный пин. Потом сам разобрался оказывается терминалы не ожидают что пин может быть длиною в 6 цифр. Из кучи банков только на одном получалось снимать деньги. Так что так
В Турции работала без проблем. Можешь было снять наличные доллары по курсу цб.
У меня все проходило. И в маке тоже
=))) Ну что, как там люди которые оформляли unionpay за 10к?
Тут речь о китайских картах up, а в рф оформляют российские. Я так понял теперь китайский турист не сможет оплатить картой шаверму в москве.
У меня коллега одним из первых оформил, поехал в Сербию, надеясь, что сможет там нормально ей пользоваться, как же он ошибся…
В июне все работало
А чего ждать при курсе на изоляцию, в сторону неправильной Кореи и Ирана?
божьей помощи. Простите... Божьей!
Читаем автора : "..словам одного из источников, карты перестали работать «в апреле-мае»....". Понимаем что сегодня СЕНТЯБРЬ. Открываем источник https://www.rbc.ru/finances/02/09/2022/6310b9ae9a7947521855a280?from=from_main_10 ДУмаем : Зачем статья на vc ?
Не долго музыка играла
Нож в спину, пинок под жопу
Представляю как подгорает у ватников, которые наяривали на дружбу с Китаем
Надо кое кого во власти судить уже за сильную любовь к Китаю.