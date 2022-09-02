Недавно был опубликован документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики», где есть три сценария. И ни по одному из сценариев мы, как Банк России, легкой жизни для себя и банковской индустрии не видим.

Но опять же еще одна есть мудрость: если хочешь преуспеть, надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Пусть это звучит самонадеянно, но на самом деле мы готовы к любому развитию событий.