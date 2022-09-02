«Обошлись пока малой кровью»: первый зампред ЦБ — о ситуации в банковской отрасли на фоне кризиса Статьи редакции
Главное из интервью первого зампреда, куратора банковского надзора Дмитрия Тулина для РБК.
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Об эффекте санкций
- Негативный эффект санкций будет «более отложенным, растянется по времени», считает Тулин. Но задача ЦБ при любом сценарии сделать так, чтобы банки выполняли свои основные функции — обеспечивали сохранность сбережений и кредитовали экономику.
- По словам Тулина, на внутренних совещаниях ЦБ выстраивает сценарии «гораздо круче», чем те, что описываются в официальных документах.
- ЦБ регулярно встречается с крупнейшими банками, чтобы оценить возможные финансовые и другие последствия кризиса. Пока системной докапитализации банковского сектора не требуется, но, вероятно, точечно акционерам отдельных банков придётся финансово их поддерживать.
- По данным ЦБ, в 2019 году чистая прибыль банковского сектора после уплаты налогов составила 1,7 трлн рублей, в 2020-м — 1,6 трлн, в 2021-м — 2,4 трлн, «если округлить». «В первом полугодии 2022 года чистый финансовый результат был отрицательный — минус 1,5 трлн рублей», — говорит Тулин, но отмечает, что это «малая кровь».
- По итогам первого полугодия, три четверти из общего количества банков России прибыльные, одна четверть — убыточные. Среди 13 крупнейших банков — 60% прибыльных и 40% убыточных. Но важно, отмечает Тулин, что ни у одного банка с убытками по итогам полугодия капитал «не ушёл в отрицательную зону».
О валюте в банках
- Российские банки пытаются всеми способами отказываться от «токсичной валюты», которую им приносят россияне и компании, потому что полноценно исполнить свои обязательства по валютным счетам и вкладам не могут, говорит Тулин. Поэтому банки и отказываются от валютных вкладов, берут комиссии за ведение валютных счетов.
- При этом Тулин отметил, что валютные сбережения в банках защищены так же, как и рублёвые. Но привлекательность их падает, потому что фактически валютные счета становятся рублёвыми с привязкой к валютному курсу. Ведь банки могут исполнять свои обязательства по ним платежами в рублях.
- Основные антикризисные меры ЦБ действуют до конца 2022 года. Продлевать их или нет и в каком формате, регулятор решит в октябре-ноябре.
Нашей крови зато много использовано