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Финансы
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«Обошлись пока малой кровью»: первый зампред ЦБ — о ситуации в банковской отрасли на фоне кризиса Статьи редакции

Главное из интервью первого зампреда, куратора банковского надзора Дмитрия Тулина для РБК.

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Об эффекте санкций

  • Негативный эффект санкций будет «более отложенным, растянется по времени», считает Тулин. Но задача ЦБ при любом сценарии сделать так, чтобы банки выполняли свои основные функции — обеспечивали сохранность сбережений и кредитовали экономику.

Недавно был опубликован документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики», где есть три сценария. И ни по одному из сценариев мы, как Банк России, легкой жизни для себя и банковской индустрии не видим.

Но опять же еще одна есть мудрость: если хочешь преуспеть, надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Пусть это звучит самонадеянно, но на самом деле мы готовы к любому развитию событий.

Дмитрий Тулин, первый зампред ЦБ
  • По словам Тулина, на внутренних совещаниях ЦБ выстраивает сценарии «гораздо круче», чем те, что описываются в официальных документах.
  • ЦБ регулярно встречается с крупнейшими банками, чтобы оценить возможные финансовые и другие последствия кризиса. Пока системной докапитализации банковского сектора не требуется, но, вероятно, точечно акционерам отдельных банков придётся финансово их поддерживать.
  • По данным ЦБ, в 2019 году чистая прибыль банковского сектора после уплаты налогов составила 1,7 трлн рублей, в 2020-м — 1,6 трлн, в 2021-м — 2,4 трлн, «если округлить». «В первом полугодии 2022 года чистый финансовый результат был отрицательный — минус 1,5 трлн рублей», — говорит Тулин, но отмечает, что это «малая кровь».

На 1 января капитал банковского сектора, включая величину неаудированной прибыли 2021 года — те самые 2,4 трлн рублей, мы оценивали в 12,6 трлн. А запас прочности по капиталу — сколько банки могут потерять, не нарушая ни один из главных нормативов достаточности капитала, — 7 трлн рублей.

Несколько упрощая, можно сказать, что в результате понесенных банками потерь была использована меньшая часть из этого запаса прочности. Это не самая дорогая цена преодоления последствий того мощного удара, который был нанесен нашей банковской системе санкциями. Можно сказать, обошлись пока малой кровью.

Дмитрий Тулин, первый зампред ЦБ
  • По итогам первого полугодия, три четверти из общего количества банков России прибыльные, одна четверть — убыточные. Среди 13 крупнейших банков — 60% прибыльных и 40% убыточных. Но важно, отмечает Тулин, что ни у одного банка с убытками по итогам полугодия капитал «не ушёл в отрицательную зону».

О валюте в банках

  • Российские банки пытаются всеми способами отказываться от «токсичной валюты», которую им приносят россияне и компании, потому что полноценно исполнить свои обязательства по валютным счетам и вкладам не могут, говорит Тулин. Поэтому банки и отказываются от валютных вкладов, берут комиссии за ведение валютных счетов.

Многие клиенты недовольны такой политикой банков. На самом же деле, выдавливая с помощью экономических мер клиентов из валютной формы сбережений, банки делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов.

Дмитрий Тулин, первый зампред ЦБ
  • При этом Тулин отметил, что валютные сбережения в банках защищены так же, как и рублёвые. Но привлекательность их падает, потому что фактически валютные счета становятся рублёвыми с привязкой к валютному курсу. Ведь банки могут исполнять свои обязательства по ним платежами в рублях.
  • Основные антикризисные меры ЦБ действуют до конца 2022 года. Продлевать их или нет и в каком формате, регулятор решит в октябре-ноябре.
Дмитрий Тулин / источник: ЦБ

#новость #цб

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1 комментарий
Сергей И

Нашей крови зато много использовано

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