ЦБ: квартальная прибыль брокеров, биржевых дилеров и депозитариев сократилась на 95% за год Статьи редакции
По сравнению с первым кварталом года прибыль профучастников рынка ценных бумаг уменьшилась в девять раз.
- Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», составленный Центробанком.
- Согласно подсчётам ЦБ, во втором квартале 2022 года чистая прибыль профессиональных участников рынка ценных бумаг упала по сравнению со вторым кварталом 2021 года на 95% — до 600 млн рублей. В первом квартале 2022-го она составляла 5,6 млрд рублей — примерно как и в аналогичный период прошлого года.
- Среднее скользящее значение рентабельности капитала (то есть то, насколько эффективно компания использует вложенные в бизнес средства) упало с 10,7% годом ранее до 3,3%, а медианное ушло в минус — с 6,1% годом ранее до -0,1%. Убыточные участники рынка составляют около трети от общего числа.
- Причина падения доходов — уменьшение выручки из-за роста постоянных издержек, а также общее снижение оборотов на фондовом рынке. Средний размер сделки с марта по июнь 2022 года сократился вдвое по сравнению с досанкционным периодом, сообщает ЦБ.
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Не всех брокеров. Есть один брокер, он такой один.
Ну надо же, неожиданно (нет).
Остались в плюсе, перекладывая издержки на клиентов - логично
"Средне скользящее" сейчас все в стране, а не только рентабельность капитала брокеров.
По моему это не правда, так как брокеры, в отличие от инвесторов и трейдеров, зарабатывают на комиссию! А число тех самых инвесторов, как ни странно, постоянно растет...