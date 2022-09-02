Краснодарский стартап по производству «умных» печей Qummy привлёк $3,6 млн на выход в ОАЭ и США Статьи редакции
В 2021 году компания уже привлекала инвестиции на экспансию в США.
- Фонд «Восход» вложил $3 млн, инвестиционный офис Joint Journey Сергея Дашкова— $300 тысяч и бизнес-ангел Ринат Салихов — $300 тысяч, пишет RusBase. Оценку компания не раскрывает.
- Привлечённые средства направят на рост в России — компания планирует вырасти в 4 раза и открыть новую фабрику с производительностью 25 млн порций в год — и экспансию на рынки ОАЭ и США.
- По данным «Контур.Фокуса», «Восход» получил в юрлице компании ООО «Кьюми» 13,4%. Исходя из суммы инвестиций фонда, оценка всей компании может составить $22,4 млн. Выручка Qummy в 2021 году составила 145,1 млн рублей, чистый убыток — 14,1 млн рублей.
- Qummy запускает «умные» кафе без поваров и кухни. Компания готовит еду на фабриках-кухнях, затем замораживает готовые блюда с помощью собственной технологии «умный лёд». После — доставляет блюда клиентам, которые «доготавливают» их в «умной» печи Qummy. Она распознаёт блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки за 4-7 минут.
- Компания основана в 2019 году, тогда же привлекла первые инвестиции в 9 млн рублей, в 2020 году — 57 млн рублей от частных инвесторов, в 2021-м — ещё $1,6 млн от Joint Journey и других, в том числе на экспансию в США.
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Рад за ребят!
И отдельно рад, что стартап не назвали Qunny (-:
Пошла перечитывать название )))
Повторение – мать учения!
Возможно, Qunny ещё не занято – идея для стартапа (-;
Какой бы проект таким названием обозначить ?)
Мороженое?
Ice Qunny в каждый дом 😃
А как же детский сегмент?
Ну нет, тут всё строго по-взрослому!
Можно назвать так : магазин для взрослых вкуснятин Qunny
Но есть же те, кто не любит мороженое )
Значит они не любят Qunny!
Тут просто необъятный простор для фантазии. Во всех смыслах 😉
Qunny - это стартап умных гаджетов для жен дальнобойщиков, работают пока муж в рейсе
Во всех точках розничных продаж будeт предлагаться партнёрский товар "Dildy".
умный лед? умный, мать его, лед?
Для меня такие маркетинговые словечки работают наоборот, т.е. похвастаться особо нечем, придумывают новые слова.
А потом оказывается, что они просто замораживают, а в печке считывают QR-код, в котором забито - размораживай 3 минуты 34 секунды. НАНО-РАЗМОРОЗКА, КИСЛОРОДНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ, СМАРТ-ВОДА, КОТОРАЯ САМА ЗНАЕТ ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ТАЯТЬ
Потому что гренка не может стоить двадцать долларов, а кхрутон может!!!
Так вы инвестиций в dф не получите.
Изобрели микроволновку что ли?
Это термин прошлого века! Теперь это умная эко-печь!
«умная печь»
Похоже, только власти у нас тупые...
Ну микроволновка справилась бы с их обязанностями получше
Количество умного на квадратный сантиметр зашкаливает) а потом эта умная печь скажет тебе, я умная, а ты дебил иди сам себе готовь, а я пойду статьи на Vc писать
Тех процесс заканчивается сбросом гомна с умным лицом
Вся суть стартапа в том что микроволновка сама понимает на сколько минут поставить греть еду?) Я вполне с этим и сам справлялся)
ты что умеешь читать qr коды?????????
Правильно не «привлёк $3,6 млн» а «привлёк 217 млн в крепкой православной нетоксичной валюте».
Для продвижения товара в загниваюшемся недружественным США, который вот вот и рухнет.
Нейминг-пушка!
Печь Qummy
Блендер Squirty
Посудомойка Master Bation
Киберпечь - это круто
Киберпечку можно интегрировать в Кибердеревню!
https://www.youtube.com/watch?v=8HZ4DnVfWYQ
Здорово!
Бизнес-ангел вложился? Это значит, что стартап уже умер?
♂ Qummy ♂
Не взлетит
Умные печи, умный лёд...
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Предвижу интеграции с другими производителями замороженной х0йни и чёрный рынок продуктов, в которых лёд не очень умный но куар коды идентичные (внезапно окажется, что спи0дить куар код не так уж и сложно!) А то ведь будет как с капсулами Неспрессо — заканчиваются всегда в самый неподходящий момент, а в магазине рядом их нет. А абы что туда не пихнёшь — так же как я понимаю в Кьюми можно будет только кошерный хавчик разогреть а не что попало)
Лишь бы поумневший лёд мир не захватил.
И конечно напоминаю, что гораздо дешевле и вкуснее просто нанять домработницу)