Финансы
Пестрый завод

Краснодарский стартап по производству «умных» печей Qummy привлёк $3,6 млн на выход в ОАЭ и США Статьи редакции

В 2021 году компания уже привлекала инвестиции на экспансию в США.

  • Фонд «Восход» вложил $3 млн, инвестиционный офис Joint Journey Сергея Дашкова— $300 тысяч и бизнес-ангел Ринат Салихов — $300 тысяч, пишет RusBase. Оценку компания не раскрывает.
  • Привлечённые средства направят на рост в России — компания планирует вырасти в 4 раза и открыть новую фабрику с производительностью 25 млн порций в год — и экспансию на рынки ОАЭ и США.
  • По данным «Контур.Фокуса», «Восход» получил в юрлице компании ООО «Кьюми» 13,4%. Исходя из суммы инвестиций фонда, оценка всей компании может составить $22,4 млн. Выручка Qummy в 2021 году составила 145,1 млн рублей, чистый убыток — 14,1 млн рублей.
  • Qummy запускает «умные» кафе без поваров и кухни. Компания готовит еду на фабриках-кухнях, затем замораживает готовые блюда с помощью собственной технологии «умный лёд». После — доставляет блюда клиентам, которые «доготавливают» их в «умной» печи Qummy. Она распознаёт блюдо по QR-коду и подбирает программу для его доготовки за 4-7 минут.
  • Компания основана в 2019 году, тогда же привлекла первые инвестиции в 9 млн рублей, в 2020 году — 57 млн рублей от частных инвесторов, в 2021-м — ещё $1,6 млн от Joint Journey и других, в том числе на экспансию в США.

#новость #qummy

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38 комментариев
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 Вадим Д.

Рад за ребят!
И отдельно рад, что стартап не назвали Qunny (-:

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Марина Никифорова

Пошла перечитывать название )))

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Вадим Д.

Повторение – мать учения!
Возможно, Qunny ещё не занято – идея для стартапа (-;

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Марина Никифорова

Какой бы проект таким названием обозначить ?)

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Михаил Желтухин

Мороженое?

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Вадим Д.

Ice Qunny в каждый дом 😃

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Марина Никифорова

А как же детский сегмент?

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Вадим Д.

Ну нет, тут всё строго по-взрослому!

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Марина Никифорова

Можно назвать так : магазин для взрослых вкуснятин Qunny

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Марина Никифорова

Но есть же те, кто не любит мороженое )

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Кузьмич

Значит они не любят Qunny!

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Михаил Желтухин
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Вадим Д.

Тут просто необъятный простор для фантазии. Во всех смыслах 😉

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Лев Коптев

Qunny - это стартап умных гаджетов для жен дальнобойщиков, работают пока муж в рейсе

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Иван Грозный

Во всех точках розничных продаж будeт предлагаться партнёрский товар "Dildy".

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Viacheslav

умный лед? умный, мать его, лед?

Для меня такие маркетинговые словечки работают наоборот, т.е. похвастаться особо нечем, придумывают новые слова.

А потом оказывается, что они просто замораживают, а в печке считывают QR-код, в котором забито - размораживай 3 минуты 34 секунды. НАНО-РАЗМОРОЗКА, КИСЛОРОДНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ, СМАРТ-ВОДА, КОТОРАЯ САМА ЗНАЕТ ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ТАЯТЬ

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Художественный Влад

Потому что гренка не может стоить двадцать долларов, а кхрутон может!!!

Так вы инвестиций в dф не получите.

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segamega

Изобрели микроволновку что ли?

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Roman

Это термин прошлого века! Теперь это умная эко-печь!

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чертов бадминтон
«умный лёд»
«умная печь»

Похоже, только власти у нас тупые...

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Саша Прохоренко

Ну микроволновка справилась бы с их обязанностями получше

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Кузьмич

Количество умного на квадратный сантиметр зашкаливает) а потом эта умная печь скажет тебе, я умная, а ты дебил иди сам себе готовь, а я пойду статьи на Vc писать

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Pavel Pavel

Тех процесс заканчивается сбросом гомна с умным лицом

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kav

Вся суть стартапа в том что микроволновка сама понимает на сколько минут поставить греть еду?) Я вполне с этим и сам справлялся)

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segamega

ты что умеешь читать qr коды?????????

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Ядерный завод

Правильно не «привлёк $3,6 млн» а «привлёк 217 млн в крепкой православной нетоксичной валюте».

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Dimitri

Для продвижения товара в загниваюшемся недружественным США, который вот вот и рухнет.

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Дед Велосипед
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Ядерный завод

Нейминг-пушка!
Печь Qummy
Блендер Squirty
Посудомойка Master Bation

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Саша Прохоренко

Киберпечь - это круто

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Вадим Д.

Киберпечку можно интегрировать в Кибердеревню!
https://www.youtube.com/watch?v=8HZ4DnVfWYQ

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Алексей Ситников

Здорово!

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Griby Lenina

Бизнес-ангел вложился? Это значит, что стартап уже умер?

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Matvey Glazkov

♂ Qummy ♂

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Pavel Pavel

Не взлетит

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Zloy Marketolog

Умные печи, умный лёд...

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Дед Велосипед

.

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Vasiliy Leytman

Предвижу интеграции с другими производителями замороженной х0йни и чёрный рынок продуктов, в которых лёд не очень умный но куар коды идентичные (внезапно окажется, что спи0дить куар код не так уж и сложно!) А то ведь будет как с капсулами Неспрессо — заканчиваются всегда в самый неподходящий момент, а в магазине рядом их нет. А абы что туда не пихнёшь — так же как я понимаю в Кьюми можно будет только кошерный хавчик разогреть а не что попало)

Лишь бы поумневший лёд мир не захватил.

И конечно напоминаю, что гораздо дешевле и вкуснее просто нанять домработницу)

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