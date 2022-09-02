Финансы
Грузинский коктейль

Российский аналог терминалов Bloomberg и Refinitiv будет называться «Мирида» Статьи редакции

По плану сервис корпоративных финансовых и нефинансовых данных станет доступен массовому пользователю в августе 2023 года.

  • Сервис будет называться «Мир инвестиционных данных» («Мирида», в англоязычном варианте — Mirida или Mirida Analytics). Об этом рассказали в «Газпромбанке».
  • Банк — консультант Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ЦМСПИ), который будет заниматься созданием «Мириды». Разработчиком программных решений станет российская ИТ-компания NVI Solutions.
  • На первом этапе клиенты сервиса смогут получить доступ в режиме одного окна к более 300 операционным, финансовым и нефинансовым показателям более 3000 компаний по всему миру, строить среднеотраслевые значения по этим показателям в разрезе секторов и географии, анализировать их динамику. На втором этапе разработчики планируют добавить макроэкономический раздел.
  • Сейчас проходит пилот. По плану широкий круг пользователей сможет получить доступ к сервису в августе 2023 года.
  • Refinitiv (входит в группу Лондонской биржи) перестал предоставлять услуги российским клиентам в марте 2022 года. Чуть позже об этом же оповестил клиентов Bloomberg. Терминалы дают доступ к различным финансовым данным: биржевой информации, новостям, котировкам и другим.

#новость #bloomberg #refinitiv

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25 комментариев
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 Антон Штадлер

Заголовок привлек внимание

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Ware Wow

Ну наконец-то, а то я уже думал релоцироваться

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Евгений Широков

А анал оказался ближе чем ты думаешь

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Тбилисский сверчок

Хохотал в школе над многочленом?

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Вадим Д.

Очень, просто очень надеюсь, что не будут использоваться разного рода сокращения типа MirAnal.

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Цкуро Бесцветный

Хочу еще такой сервис:
Аналитика инвестиционных данных, сокращенно АИД.

Аи́д (др.-греч. Ἀΐδης (Aides) или ᾍδης) в древнегреческой мифологии — верховный бог подземного царства мёртвых.
Как нельзя лучше характеризует состояние инвестиций в России.

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Виктория Никанорова

...
Ну почему не "Мерида" хотя бы?

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Вадим Д.

Мирида лучше, чем МирАда (-:

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Виктория Никанорова

и то верно

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Alexey Denichenko

Может по этому?

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Виктория Никанорова

так она ж великами занимается

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Alexey Denichenko

Тогда можно просто открыть Google - и заняться чем угодно кроме направления оригинальной компании выходит? :)

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Виктория Никанорова

Гугл - транснациональная корпорация, коей Мерида не является. К тому же есть одноименная польская компания, производящая санитарное оборудование

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Никита Шультайс

И да, и нет. Товарный знак защищен только в тех классах, которые были указаны при его регистрации (там не просто надо указать, а за каждый отдельный класс надо платить).

Всего существует 45 классов. Если денег нет, то компания платит за какую-то базу 3-5 классов и работает только в определенных отраслях. Другие компании могут регистрировать свои ТЗ с таким же именем в других классах.

Крупные компании (вроде Сбера) при регистрации ТЗ сразу выкупают весь пул из 45 классов даже если они работают только в одном. Чтобы никто другой не мог использовать их название.

Или если раскрутят бренд, то могут потом сдавать в аренду права на ТЗ другим компаниям.

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Никита Шультайс

Вот хороший пример как Apple Corps судилась с Apple

https://www.cnews.ru/news/top/the_beatles_podayut_v_sud_na_apple

The Beatles подают в суд на Apple
Apple Corps, звукозаписывающая компания легендарной группы The Beatles, возбудила судебное дело…
www.cnews.ru
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Вася Пражкин

Так и Мирида не новый сервис )

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Andre Macareno

Так выпьем же бутылку Миринды за это

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Иван Серик

Ну хоть не С300! На подобии банкоматов!

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Виктория Никанорова

Б-52))

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Vasily Pankratov

Свято место пусто не бывает, а распарсить финансовые показатели из публичных данных - явно не рокет саенс.

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Вася Пражкин

Не рокет сайенс, конечно, но $24к в год за херню платить тоже не будут.

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Павел

фантазии ноль как и у названий : Мир Дверей , Мир Окон

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Дмитрий Староверов

Бесит конкретно

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Natalia Nesterova

Уже есть RuData

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Ядерный завод
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