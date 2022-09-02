Российский аналог терминалов Bloomberg и Refinitiv будет называться «Мирида» Статьи редакции
По плану сервис корпоративных финансовых и нефинансовых данных станет доступен массовому пользователю в августе 2023 года.
- Сервис будет называться «Мир инвестиционных данных» («Мирида», в англоязычном варианте — Mirida или Mirida Analytics). Об этом рассказали в «Газпромбанке».
- Банк — консультант Центра международных и сравнительно-правовых исследований (ЦМСПИ), который будет заниматься созданием «Мириды». Разработчиком программных решений станет российская ИТ-компания NVI Solutions.
- На первом этапе клиенты сервиса смогут получить доступ в режиме одного окна к более 300 операционным, финансовым и нефинансовым показателям более 3000 компаний по всему миру, строить среднеотраслевые значения по этим показателям в разрезе секторов и географии, анализировать их динамику. На втором этапе разработчики планируют добавить макроэкономический раздел.
- Сейчас проходит пилот. По плану широкий круг пользователей сможет получить доступ к сервису в августе 2023 года.
- Refinitiv (входит в группу Лондонской биржи) перестал предоставлять услуги российским клиентам в марте 2022 года. Чуть позже об этом же оповестил клиентов Bloomberg. Терминалы дают доступ к различным финансовым данным: биржевой информации, новостям, котировкам и другим.
1120 просмотров
Заголовок привлек внимание
Ну наконец-то, а то я уже думал релоцироваться
А анал оказался ближе чем ты думаешь
Хохотал в школе над многочленом?
Очень, просто очень надеюсь, что не будут использоваться разного рода сокращения типа MirAnal.
Хочу еще такой сервис:
Аналитика инвестиционных данных, сокращенно АИД.
Аи́д (др.-греч. Ἀΐδης (Aides) или ᾍδης) в древнегреческой мифологии — верховный бог подземного царства мёртвых.
Как нельзя лучше характеризует состояние инвестиций в России.
...
Ну почему не "Мерида" хотя бы?
Мирида лучше, чем МирАда (-:
и то верно
Может по этому?
так она ж великами занимается
Тогда можно просто открыть Google - и заняться чем угодно кроме направления оригинальной компании выходит? :)
Гугл - транснациональная корпорация, коей Мерида не является. К тому же есть одноименная польская компания, производящая санитарное оборудование
И да, и нет. Товарный знак защищен только в тех классах, которые были указаны при его регистрации (там не просто надо указать, а за каждый отдельный класс надо платить).
Всего существует 45 классов. Если денег нет, то компания платит за какую-то базу 3-5 классов и работает только в определенных отраслях. Другие компании могут регистрировать свои ТЗ с таким же именем в других классах.
Крупные компании (вроде Сбера) при регистрации ТЗ сразу выкупают весь пул из 45 классов даже если они работают только в одном. Чтобы никто другой не мог использовать их название.
Или если раскрутят бренд, то могут потом сдавать в аренду права на ТЗ другим компаниям.
Вот хороший пример как Apple Corps судилась с Apple
https://www.cnews.ru/news/top/the_beatles_podayut_v_sud_na_apple
Так и Мирида не новый сервис )
Так выпьем же бутылку Миринды за это
Ну хоть не С300! На подобии банкоматов!
Б-52))
Свято место пусто не бывает, а распарсить финансовые показатели из публичных данных - явно не рокет саенс.
Не рокет сайенс, конечно, но $24к в год за херню платить тоже не будут.
фантазии ноль как и у названий : Мир Дверей , Мир Окон
Бесит конкретно
Уже есть RuData