Новости и тексты на фоне 192 дня «операции»: после ухода Сoca-Cola в магазинах появилось больше напитков со вкусом колы Статьи редакции
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Стало хуже
«Сбер» закрыл сделку по продаже швейцарской «дочки» — Sberbank Switzerland. Покупателем стала местная инвестиционная группа m3 Groupe Holding.
Турфирмы больше не смогут подавать заявление на финские туристические визы для клиентов в их отсутствии, сообщили в генконсульстве Финляндии в Петербурге. Их приравняли к индивидуальным заявителям: каждого клиента нужно записывать отдельно и подавать документы только при условии его присутствия на месте.
Почему так
Shopper's рассказывает о байерах — предпринимателях, которые по параллельному импорту ввозят в Россию товары ушедших брендов.
В январе-июле 2022 года в крупнейших российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы, пишет РБК. В 2021 году (январь-июль) в магазинах продавалось 169 марок газированных напитков со вкусом колы. В 2022 их стало больше на 10%: теперь в магазинах продаются 186 таких брендов.
Новости предыдущего дня, 2 сентября — здесь.
Благодаря Медведеву мы познакомились с такими продуктами как:
Сырный продукт со вкусом сыра
Маспо - аналог масла
Колбасное изделие из хрящей ушей и хвостов (Вязанка)
Теперь и имитация колы.
Спасибо деду.
За Императора!
За Имитатора!
Сказали те, кто минуснул ))
Больше колы богу колы!
а зачем вы всё это едите?( перестаньте :(
Я к счастью не ем. Но это не смешно. Скажи это тем, кто не может позволить лучшего.
Так спасибо дедку или медведку?
Да всем блять спасибо, если честно, и нашим у нас тоже😭
За жизнь красивую
Я правильно понял, это как если бы айфон 13 про макс на терабайт стоил дешевле 14 на 128 гигабайт?
Обоим. Эта парочка из разряда "мы с Тамарой ходим парой"
За деда, чудо-богатыря!
На Татнефти видел уже "Добрый Кола".
92 - 95 - 98- Д - ДК
И все разливают из одной бочки.
из 186 заменителей колы ни одного достойного один фиг (
Да ладно.Кулкола и чёрная головка неплохие.
Остальные шлак
Кулколу, кстати, похоже, что по рецепту OpenCola делают, только водой в 2 раза сильнее разбавляют.
Но всё равно это на порядок лучше, чем остальные помои.
Как вы вообще отличаете, я делал слепой тест и вообще не смог отличить оригинал. Вот когда сам видишь бутылку, то уже да, мозг как-то сам "дорабатывает" вкус и он уже отличается.
Легко. Кулкола отдаёт сильно ванилью. Такого нет у оригинала
Обязательно попробую чёрную головку. Интересно, есть ли отличие. Слепые тесты когда проводил, всегда колу находил. Где-то сахара больше, где-то вкус кислотнее, где-то резкость высокая у напитка. А т.к кола за баночку уже 80р а бутылка 0.5 120р это непорядок совершенно. Пора переходить на аналоги. Вот вчера к примеру, пил обычную воду. Тоже неплохо.
В Реал закупилась на этой неделе колой зеро за 89₽/0.9, в КБ по такой же цене продавали, обычная вроде столько же стоила. Но найти колу зеро оказалось тем ещё квестом(
а она такого же вкуса как обычная?
Там именно остатки оригинальной колы/колы зеро продавали
Да-да, я поняла, я именно о вкусе оригинальной зеро, если увижу, брать или нет, вкус у неё как у оригинальной же?
За польский доктор пеппер в Москве просят 90 за банку и 180 за бутылку 0.85
За банку из Америки тоже где-то 180
Но это все еще не 300+ за бутылку Fentimans
Черная головка похожа на колу только в момент питья. Как только приходит послевкусие - всё становится понятно. Не могу ег оописать, более кислое, что-ли, как будто чутка лимона залили.
В поисках колы, нашёл в городе (Новосибирск) в одном магазине классическую колу, все внешне так, кроме зелёной крышки и киргизского языка. Вкус оказался вообще другой, сироп основа явно отличается от привычного, по итогу дрянь(
Поищите в КБ, я там с n попытки нашла нормальную колу зеро (обычная тоже была), цена адекватная. Но обойти пришлось много.
В казахстанской кока-коле тоже подсластители используют вместо привычного нам сахара(
Лайфхак: Можно съездить в Минск, затариться Колой, тем более она получается дешевле) Ну это если прям уж очень фанат!
А пепси?Это ж американское!
Я календарь переверну и снова 3 сентября!
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Увы, но кола - это не про напиток.
Кола - это про маркетинг.
Как { впрочем } и все остальные "напитки".
В Россию со временем будут ездить чтобы побыть в мире без брендов.
Нет макдоналдсов и кока колы, нет старбакс,нет фольксваген и рено,нет эксон мобил и шелл.
При этом вокруг нет комунизьма,джунглей или религии
Экзотика!
Было бы здорово, на самом деле, но, боюсь, все вернутся как только, так сразу... А половина ещё и сейчас не уйдет...
Всем привет! Хорошего дня и здоровья вам, люди добрые (-:
Больше колы со вкусом колы! 186 разнокольных в кусах в магазинах О_о
Сбер продал Sberbank Switzerland. Ну и молодцы, сумели.
Турфирмы будут подавать заявки на визы вместе с клиентами: собрались толпой и пошли.
А евробакс на месте топчется.
У меня всё 🤘🏻
Напитки со вкусом кольным, это как соевое мясо..вроде вкус типа похожий ,а по факту, буэээ
Байколы еще нет?
ждем напитки Добрый Джек и Добрый Джим
Статья в "шопперз" такая ненавязчивая реклама ушедшей zara пяти онлайн адерсов со словом zara)
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Про колу теперь скажу как в своё время про виски: есть виски на основе виски, а теперь кола со вкусом колы, бармену задачу можно задать.
Из достойных заменителей колы оказалась только черноголовка, есть нормальные фанты, но вот колы... эх сколько желудочных нервов было истрачено на попытки найти нормальную..)
колы стало больше, оригинального вкуса стало меньше. Хнык 😢