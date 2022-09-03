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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные доллар — 60,37 рублей, евро — 60,22 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 2 сентября: доллар — 60,58 рублей, евро — 60,83 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,75 рублей, евро — по 68,28 рублей.

Стало хуже

«Сбер» закрыл сделку по продаже швейцарской «дочки» — Sberbank Switzerland. Покупателем стала местная инвестиционная группа m3 Groupe Holding.

Турфирмы больше не смогут подавать заявление на финские туристические визы для клиентов в их отсутствии, сообщили в генконсульстве Финляндии в Петербурге. Их приравняли к индивидуальным заявителям: каждого клиента нужно записывать отдельно и подавать документы только при условии его присутствия на месте.

Почему так

Shopper's рассказывает о байерах — предпринимателях, которые по параллельному импорту ввозят в Россию товары ушедших брендов.

В январе-июле 2022 года в крупнейших российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы, пишет РБК. В 2021 году (январь-июль) в магазинах продавалось 169 марок газированных напитков со вкусом колы. В 2022 их стало больше на 10%: теперь в магазинах продаются 186 таких брендов.

Новости предыдущего дня, 2 сентября — здесь.