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Финансы
Порядочный вентилятор

Новости и тексты на фоне 192 дня «операции»: после ухода Сoca-Cola в магазинах появилось больше напитков со вкусом колы Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные доллар — 60,37 рублей, евро — 60,22 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 2 сентября: доллар — 60,58 рублей, евро — 60,83 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,19 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,75 рублей, евро — по 68,28 рублей.

Стало хуже

«Сбер» закрыл сделку по продаже швейцарской «дочки» — Sberbank Switzerland. Покупателем стала местная инвестиционная группа m3 Groupe Holding.

Турфирмы больше не смогут подавать заявление на финские туристические визы для клиентов в их отсутствии, сообщили в генконсульстве Финляндии в Петербурге. Их приравняли к индивидуальным заявителям: каждого клиента нужно записывать отдельно и подавать документы только при условии его присутствия на месте.

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Почему так

Shopper's рассказывает о байерах — предпринимателях, которые по параллельному импорту ввозят в Россию товары ушедших брендов.

В январе-июле 2022 года в крупнейших российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы, пишет РБК. В 2021 году (январь-июль) в магазинах продавалось 169 марок газированных напитков со вкусом колы. В 2022 их стало больше на 10%: теперь в магазинах продаются 186 таких брендов.

Новости предыдущего дня, 2 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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45 комментариев
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Роскошный кран

Благодаря Медведеву мы познакомились с такими продуктами как:
Сырный продукт со вкусом сыра
Маспо - аналог масла
Колбасное изделие из хрящей ушей и хвостов (Вязанка)

Теперь и имитация колы.
Спасибо деду.

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Andre Macareno

За Императора!

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Alexander Klimanskiy

За Имитатора!

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Роскошный кран

Сказали те, кто минуснул ))

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Кто-то такой

Больше колы богу колы!

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LB

а зачем вы всё это едите?( перестаньте :(

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Роскошный кран

Я к счастью не ем. Но это не смешно. Скажи это тем, кто не может позволить лучшего.

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Инга Русланова

Так спасибо дедку или медведку?

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Административный Влад

Да всем блять спасибо, если честно, и нашим у нас тоже😭
За жизнь красивую

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Andre Macareno

Я правильно понял, это как если бы айфон 13 про макс на терабайт стоил дешевле 14 на 128 гигабайт?

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Евгений Широков

Обоим. Эта парочка из разряда "мы с Тамарой ходим парой"

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Igor Lobkov

За деда, чудо-богатыря!

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Илья

На Татнефти видел уже "Добрый Кола".

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tabularasa

92 - 95 - 98- Д - ДК

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Киприан Лейн

И все разливают из одной бочки.

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Vasiliy

из 186 заменителей колы ни одного достойного один фиг (

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Роберт Депримов

Да ладно.Кулкола и чёрная головка неплохие.
Остальные шлак

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Киприан Лейн

Кулколу, кстати, похоже, что по рецепту OpenCola делают, только водой в 2 раза сильнее разбавляют.
Но всё равно это на порядок лучше, чем остальные помои.

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Дмитрий Ригов

Как вы вообще отличаете, я делал слепой тест и вообще не смог отличить оригинал. Вот когда сам видишь бутылку, то уже да, мозг как-то сам "дорабатывает" вкус и он уже отличается.

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Roman Vasilev

Легко. Кулкола отдаёт сильно ванилью. Такого нет у оригинала

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Александр RazzOne

Обязательно попробую чёрную головку. Интересно, есть ли отличие. Слепые тесты когда проводил, всегда колу находил. Где-то сахара больше, где-то вкус кислотнее, где-то резкость высокая у напитка. А т.к кола за баночку уже 80р а бутылка 0.5 120р это непорядок совершенно. Пора переходить на аналоги. Вот вчера к примеру, пил обычную воду. Тоже неплохо.

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SG

В Реал закупилась на этой неделе колой зеро за 89₽/0.9, в КБ по такой же цене продавали, обычная вроде столько же стоила. Но найти колу зеро оказалось тем ещё квестом(

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Административный Влад

а она такого же вкуса как обычная?

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SG

Там именно остатки оригинальной колы/колы зеро продавали

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Административный Влад

Да-да, я поняла, я именно о вкусе оригинальной зеро, если увижу, брать или нет, вкус у неё как у оригинальной же?

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Andre Macareno

За польский доктор пеппер в Москве просят 90 за банку и 180 за бутылку 0.85

За банку из Америки тоже где-то 180

Но это все еще не 300+ за бутылку Fentimans

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Заводная Лягушка

Черная головка похожа на колу только в момент питья. Как только приходит послевкусие - всё становится понятно. Не могу ег оописать, более кислое, что-ли, как будто чутка лимона залили.

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Леонид Пустыльников

В поисках колы, нашёл в городе (Новосибирск) в одном магазине классическую колу, все внешне так, кроме зелёной крышки и киргизского языка. Вкус оказался вообще другой, сироп основа явно отличается от привычного, по итогу дрянь(

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SG

Поищите в КБ, я там с n попытки нашла нормальную колу зеро (обычная тоже была), цена адекватная. Но обойти пришлось много.

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Дмитрий Ригов

В казахстанской кока-коле тоже подсластители используют вместо привычного нам сахара(

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Jackzavr

Лайфхак: Можно съездить в Минск, затариться Колой, тем более она получается дешевле) Ну это если прям уж очень фанат!

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роман долгополов

А пепси?Это ж американское!

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Atara Inc

Я календарь переверну и снова 3 сентября!

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Abnatop Sky
В январе-июле 2022 года в крупнейших российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы

.
Увы, но кола - это не про напиток.
Кола - это про маркетинг.

Как { впрочем } и все остальные "напитки".

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роман долгополов

В Россию со временем будут ездить чтобы побыть в мире без брендов.
Нет макдоналдсов и кока колы, нет старбакс,нет фольксваген и рено,нет эксон мобил и шелл.
При этом вокруг нет комунизьма,джунглей или религии

Экзотика!

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Антон piter

Было бы здорово, на самом деле, но, боюсь, все вернутся как только, так сразу... А половина ещё и сейчас не уйдет...

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Вадим Д.

Всем привет! Хорошего дня и здоровья вам, люди добрые (-:

Больше колы со вкусом колы! 186 разнокольных в кусах в магазинах О_о
Сбер продал Sberbank Switzerland. Ну и молодцы, сумели.
Турфирмы будут подавать заявки на визы вместе с клиентами: собрались толпой и пошли.
А евробакс на месте топчется.

У меня всё 🤘🏻

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Илья Ефимов

Напитки со вкусом кольным, это как соевое мясо..вроде вкус типа похожий ,а по факту, буэээ

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Инга Русланова

Байколы еще нет?

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алкоголизм

ждем напитки Добрый Джек и Добрый Джим

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роман долгополов

Статья в "шопперз" такая ненавязчивая реклама ушедшей zara пяти онлайн адерсов со словом zara)

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Комментарий удален модератором

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Сергей Сма

Чёт сегодня нет рубрики «Стало лучше»...

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Саша Антипов

Про колу теперь скажу как в своё время про виски: есть виски на основе виски, а теперь кола со вкусом колы, бармену задачу можно задать.

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xVRVx

Из достойных заменителей колы оказалась только черноголовка, есть нормальные фанты, но вот колы... эх сколько желудочных нервов было истрачено на попытки найти нормальную..)

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Волоцкой Дмитрий

колы стало больше, оригинального вкуса стало меньше. Хнык 😢

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