{"id":13619,"url":"\/distributions\/13619\/click?bit=1&hash=96636ef3554bac810af1e46f6ab0b59fa6342fe65f6ca44f92f4d48156f81f90","title":"\u0412\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0435 vc.ru","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Прогрессивный спрей

Новости и тексты на фоне 193 дня «спецоперации»: спрос на ИТ-специалистов в России упал, а количество резюме — выросло Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

3224 просмотров
Фото: Unsplash

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные доллар — 60,37 рублей, евро — 60,22 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 2 сентября: доллар — 60,58 рублей, евро — 60,83 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,09 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,75 рублей, евро — по 68,28 рублей.

Стало хуже

С начала года число вакансий в ИТ снизилось на 25%: со 114, 6 тысяч в январе до 85,2 тысяч в августе, согласно статистике HeadHunter. При этом количество резюме выросло с января по август на 55% — с 211,1 тысяч до 327 тысяч. Эксперты объясняют это выходом на рынок ИТ-специалистов, окончивших онлайн-курсы, а также желанием айтишников найти или иметь на всякий случай вариант компании, более устойчивой к санкционным рискам.

Почему так

В Лондоне средняя стоимость элитного жилья упала почти на 18% относительно пика 2014 года, узнала FT. На рынок недвижимости в разные годы негативно влияли Brexit, пандемия, инфляция и отток российских покупателей.

Купить рекламу Отключить

Вклады в юанях сейчас можно открыть в десяти банках из 30 крупнейших по размеру активов — ВТБ, ГПБ, «Альфа-банк», РСХБ, МКБ, ВБРР, «Дом. РФ», «Санкт-Петербург», «Зенит» и «Тинькофф», подсчитали эксперты по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Рост цен на энергоносители запустил цепочку кризисных явлений в экономике Еврозоны и нивелировал положительный эффект от снятия коронавирусных ограничений. Как минимум на ближайшие два квартала европейская экономика с большой долей вероятности столкнется с рецессией. Почему Европа оказалась на пороге кризиса — разбирался Forbes.

Новости предыдущего дня, 3 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
100 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

Выпускники скиллбоксов и гикбрейнсов как всегда опоздали (и никому не нужны). Ну ничего, ещё есть много курсов, куда можно отнести бабки.

Ответить
Развернуть ветку
Эл Хэлфрид

Заводы стоят, одни айтишники в стране

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Псков Бурито

Нафига нужны IT-специалисты, когда нет IT? А для того чтобы был IT, нужны продакт-менеджеры, которые способны создавать востребованные сервисы. А таких в России просто нет, все сидят что-то там cusdev-ят

Ответить
Развернуть ветку
Daniel Nuevo

и еще нужны проджект-менеджеры....хорошие проджект-менеджеры

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Din Din

Таких вроде называют product owner. Менеджер руководит командой, а «владелец» определяет как будет выглядеть продукт и тд

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Noblesse. tv
нужны продакт-менеджеры, которые способны создавать востребованные сервисы.

Вы хоть знаеете, чем занимаются продакты? Вы их не путаете с архитекторами\сеньорами и проджектами?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Огненный корабль

Стране нужны IT-ки говорили они...

Ответить
Развернуть ветку
Эдуард

Они и сейчас нужны, не нужны те кто прослушал курс и без опыта хочет сразу зарплату в 200 и более тысяч рублей. Причём часто эти люди со звездой, ведь они же айтишники

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Noblesse. tv

Нужны, но с зп в 30к и обещанием льготной ипотеки...

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Сергей Никитин

Курсы по 150к сами себя не продадут.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Средневековый самолет
Вклады в юанях сейчас можно открыть в десяти банках

Нахер нам ваши Юани?

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

Юани вполне коррелируют с $ и на них не распространяются % за хранение в банках- норм

Ответить
Развернуть ветку
20 комментариев
Crocodile

Можно спокойно купить в банке или снять со своего счёта бумажки , юани потом меняются в обменники , в Стамбуле вот вполне поменяли по норм курсу на лиры. Короче много где принимают , можно вместо баксов возить

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Инна М.

Умоляю, переименуйте главу "Почему так"! Калит ужасно, мол, спрос на айти упал >>> потому что >>> в Лондоне упала стоимость элитного жилья... Ну бред же получается, кошмар и ужас.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

А когда вклады в лирах откроют?

Ответить
Развернуть ветку
Огненный корабль

Недельки через 2-3думаю...

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Хромченко

Если это реально люди с курсов вдруг в таких количествах поперли, то через полтора года никаких "высоких" зарплат в IT не будет.

Но интуиция мне подсказывает что это в том числе и уволенные сотрудники ушедших аутсорсеров/компаний которые держали тут отделы разработки.

Ответить
Развернуть ветку
Whoami

А как кадры без практического опыта и хорошей базы повлияют на зп в ИТ для мидлов и синьеров например?

Имел опыт проведения интервью на middle+, senior и principal позиции, вот здесь действительно ощущается дефицит хороших кадров.

Ну а джунам да, сейчас не просто, хотя когда им было легко, ведь это именно тот левел, когда конкуренция очень высокая.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

193... Достаточно бы уже.

Вакансий в ИТ стало меньше. Вот удивились покупатели инфоцыганских курсов.
Элитное жильё Лондона дешевеет. Это шанс! Но не наш.
Вкладывайте юани в сберегательные кассы 10 банков! Это оооочень поможет этим банкам.

Хорошего дня и замечательного настроения 🤘🏻
К тому же сегодня День озера Байкал в России!

Ответить
Развернуть ветку
ragut

Кто-нибудь объясните, что не так с курсами skillbox? Чтобы устроиться на первую работу в фронтенде на Джуна вышка нужна или в чем дело?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Ivanov

С курсами всё хорошо. Они служат поставленной цели – приносят организаторам огромную прибыль. Почему вы решили, что с ними что-то не так? 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Максим Федоров

чтобы стать младшим ПРОГРАММИСТОМ — нужно выучиться и получить опыт

Скилбокс — рассказывают о том, как получить опыт и как выучиться... но надо учиться и надо еще опыт :)

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Бомж

В том, что поверхностные знания продаются за приличные деньги. Для успешной работы в ИТ человек должен сам себя уметь обучать новым фреймворкам по официальной документации.

Курсы нужны для сложной предметной области: обработка сигналов, потроха машинного обучения как этому учат ШАД, геймдев "свой движок с нуля" (а не возьмём unity), работа с дорогостоящим оборудованием (cisco, кластеры, embedded), международной сертификации.

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv
В Лондоне средняя стоимость элитного жилья упала почти на 18% относительно пика 2014 года,

А относительно 2021г упала или выросла?

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

https://noblelondon.com/stoimost-nedvizhimosti-v-velikobritanii-i-anglii/

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Худяков

Неужели уход западных компаний и закрытие многих проектов повлияли меньше, чем онлайн курсы? Смешно выглядят эти "эксперты"

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

"Безрисковые вложения в соль, сахар и спички с мылом тем более способны обезопасить сбережения россиян. В инвестиционный портфель можно добавить дрова, керосин и сушеную кору дуба. Юани - это баловство. Есть вечные ценности."

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

А каких именно спецов-то? С айосом и циской понятно, но на условных бэкендеров и андроид спрос с чего упасть должен-то

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Проекты зарубежные ушли и рынки закрылис для своих

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Сергей Леопольдович

Вклады в юанях - подарок восточного соседа, кол-во ограничено, налетай )))

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

А потом сосед единоличным решением уронит курс

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Dennis Prochko
Эксперты объясняют это выходом на рынок ИТ-специалистов, окончивших онлайн-курсы

а они настоящие эксперты?

https://www.google.com/amp/s/hightech.fm/2022/05/26/it-companies-went-away/amp

Ушел и не вернулся: какие ИТ-компании покинули…
Сегодня к ИТ-отрасли приковано пристальное внимание: в условиях цифровой экономики именно эта…
www.google.com
Ответить
Развернуть ветку
Soulis
Запрет на поставки иностранных полупроводников ставит отрасль в тупик. Российских аналогов им нет и пока что не предвидится (на создание соответствующей отрасли требуется несколько лет).

Несколько лет))

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Muchow

Удивительно, что народ за бабками в ИТ побежал в тот момент, когда уже в конце 21 года был переизбыток. Сейчас по рынку нескольких крупных компаний я вижу сокращения, причем сокращения довольно сильных специалистов, а вот кому вчерашние джуны нужны, которые пишут у себя "опыт работы 2 года, и в описании ставят: создавал проекты на курсах SkillBox" - большой вопрос. Можно только сказать: бедные курьеры, бариста, официаны, кладовщики, слесари и автомеханики - вас снова обманул :( (не сарказм! и у нас реально из этих специальностей приходили на собеседования)

Ответить
Развернуть ветку
Павел Воронов

Нет железа, нет потребности в софте?..

Ответить
Развернуть ветку
switch

https://t.me/RKadyrov_95/2786
чет у кое-кого дела плохи, тик-ток бригаду вырезали, дон-дону приходится бежать.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Мне кажется, что здесь есть место некоторого жонглирования фактами. Да, действительно, многие IT и около-IT компании сократили набор (или штучно ищут, чтобы закрыть брешь, или вообще перестали), часть компаний ушла с рынка, отпустив в свободное плавание своих бывших сотрудников, которые вышли на рынок, а также многие аутсорсеры просто исчезли, так как отказываются работать с российскими компаниями из-за трудностей взаиморасчётов и ведения бизнеса. Таких - приличное число. Сейчас происходит ре-сетап рынка, так называемый, зарплаты будут снижаться, а конкуренция расти. С этим нам жить год-два точно.

Количество выпускников курсов не настолько большое, чтобы так резко увеличить предложение на рынке.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 100 комментариев
null