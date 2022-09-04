Новости и тексты на фоне 193 дня «спецоперации»: спрос на ИТ-специалистов в России упал, а количество резюме — выросло Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на выходные доллар — 60,37 рублей, евро — 60,22 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,09 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,75 рублей, евро — по 68,28 рублей.
Стало хуже
С начала года число вакансий в ИТ снизилось на 25%: со 114, 6 тысяч в январе до 85,2 тысяч в августе, согласно статистике HeadHunter. При этом количество резюме выросло с января по август на 55% — с 211,1 тысяч до 327 тысяч. Эксперты объясняют это выходом на рынок ИТ-специалистов, окончивших онлайн-курсы, а также желанием айтишников найти или иметь на всякий случай вариант компании, более устойчивой к санкционным рискам.
Почему так
В Лондоне средняя стоимость элитного жилья упала почти на 18% относительно пика 2014 года, узнала FT. На рынок недвижимости в разные годы негативно влияли Brexit, пандемия, инфляция и отток российских покупателей.
Вклады в юанях сейчас можно открыть в десяти банках из 30 крупнейших по размеру активов — ВТБ, ГПБ, «Альфа-банк», РСХБ, МКБ, ВБРР, «Дом. РФ», «Санкт-Петербург», «Зенит» и «Тинькофф», подсчитали эксперты по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Рост цен на энергоносители запустил цепочку кризисных явлений в экономике Еврозоны и нивелировал положительный эффект от снятия коронавирусных ограничений. Как минимум на ближайшие два квартала европейская экономика с большой долей вероятности столкнется с рецессией. Почему Европа оказалась на пороге кризиса — разбирался Forbes.
Новости предыдущего дня, 3 сентября — здесь.
Выпускники скиллбоксов и гикбрейнсов как всегда опоздали (и никому не нужны). Ну ничего, ещё есть много курсов, куда можно отнести бабки.
Заводы стоят, одни айтишники в стране
Нафига нужны IT-специалисты, когда нет IT? А для того чтобы был IT, нужны продакт-менеджеры, которые способны создавать востребованные сервисы. А таких в России просто нет, все сидят что-то там cusdev-ят
и еще нужны проджект-менеджеры....хорошие проджект-менеджеры
Таких вроде называют product owner. Менеджер руководит командой, а «владелец» определяет как будет выглядеть продукт и тд
Вы хоть знаеете, чем занимаются продакты? Вы их не путаете с архитекторами\сеньорами и проджектами?
Стране нужны IT-ки говорили они...
Они и сейчас нужны, не нужны те кто прослушал курс и без опыта хочет сразу зарплату в 200 и более тысяч рублей. Причём часто эти люди со звездой, ведь они же айтишники
Нужны, но с зп в 30к и обещанием льготной ипотеки...
Курсы по 150к сами себя не продадут.
Нахер нам ваши Юани?
Юани вполне коррелируют с $ и на них не распространяются % за хранение в банках- норм
Можно спокойно купить в банке или снять со своего счёта бумажки , юани потом меняются в обменники , в Стамбуле вот вполне поменяли по норм курсу на лиры. Короче много где принимают , можно вместо баксов возить
Умоляю, переименуйте главу "Почему так"! Калит ужасно, мол, спрос на айти упал >>> потому что >>> в Лондоне упала стоимость элитного жилья... Ну бред же получается, кошмар и ужас.
А когда вклады в лирах откроют?
Недельки через 2-3думаю...
Если это реально люди с курсов вдруг в таких количествах поперли, то через полтора года никаких "высоких" зарплат в IT не будет.
Но интуиция мне подсказывает что это в том числе и уволенные сотрудники ушедших аутсорсеров/компаний которые держали тут отделы разработки.
А как кадры без практического опыта и хорошей базы повлияют на зп в ИТ для мидлов и синьеров например?
Имел опыт проведения интервью на middle+, senior и principal позиции, вот здесь действительно ощущается дефицит хороших кадров.
Ну а джунам да, сейчас не просто, хотя когда им было легко, ведь это именно тот левел, когда конкуренция очень высокая.
193... Достаточно бы уже.
Вакансий в ИТ стало меньше. Вот удивились покупатели инфоцыганских курсов.
Элитное жильё Лондона дешевеет. Это шанс! Но не наш.
Вкладывайте юани в сберегательные кассы 10 банков! Это оооочень поможет этим банкам.
Хорошего дня и замечательного настроения 🤘🏻
К тому же сегодня День озера Байкал в России!
Кто-нибудь объясните, что не так с курсами skillbox? Чтобы устроиться на первую работу в фронтенде на Джуна вышка нужна или в чем дело?
С курсами всё хорошо. Они служат поставленной цели – приносят организаторам огромную прибыль. Почему вы решили, что с ними что-то не так? 🤔
чтобы стать младшим ПРОГРАММИСТОМ — нужно выучиться и получить опыт
Скилбокс — рассказывают о том, как получить опыт и как выучиться... но надо учиться и надо еще опыт :)
В том, что поверхностные знания продаются за приличные деньги. Для успешной работы в ИТ человек должен сам себя уметь обучать новым фреймворкам по официальной документации.
Курсы нужны для сложной предметной области: обработка сигналов, потроха машинного обучения как этому учат ШАД, геймдев "свой движок с нуля" (а не возьмём unity), работа с дорогостоящим оборудованием (cisco, кластеры, embedded), международной сертификации.
А относительно 2021г упала или выросла?
https://noblelondon.com/stoimost-nedvizhimosti-v-velikobritanii-i-anglii/
Неужели уход западных компаний и закрытие многих проектов повлияли меньше, чем онлайн курсы? Смешно выглядят эти "эксперты"
"Безрисковые вложения в соль, сахар и спички с мылом тем более способны обезопасить сбережения россиян. В инвестиционный портфель можно добавить дрова, керосин и сушеную кору дуба. Юани - это баловство. Есть вечные ценности."
А каких именно спецов-то? С айосом и циской понятно, но на условных бэкендеров и андроид спрос с чего упасть должен-то
Проекты зарубежные ушли и рынки закрылис для своих
Вклады в юанях - подарок восточного соседа, кол-во ограничено, налетай )))
А потом сосед единоличным решением уронит курс
а они настоящие эксперты?
https://www.google.com/amp/s/hightech.fm/2022/05/26/it-companies-went-away/amp
Несколько лет))
Удивительно, что народ за бабками в ИТ побежал в тот момент, когда уже в конце 21 года был переизбыток. Сейчас по рынку нескольких крупных компаний я вижу сокращения, причем сокращения довольно сильных специалистов, а вот кому вчерашние джуны нужны, которые пишут у себя "опыт работы 2 года, и в описании ставят: создавал проекты на курсах SkillBox" - большой вопрос. Можно только сказать: бедные курьеры, бариста, официаны, кладовщики, слесари и автомеханики - вас снова обманул :( (не сарказм! и у нас реально из этих специальностей приходили на собеседования)
Нет железа, нет потребности в софте?..
https://t.me/RKadyrov_95/2786
чет у кое-кого дела плохи, тик-ток бригаду вырезали, дон-дону приходится бежать.
Мне кажется, что здесь есть место некоторого жонглирования фактами. Да, действительно, многие IT и около-IT компании сократили набор (или штучно ищут, чтобы закрыть брешь, или вообще перестали), часть компаний ушла с рынка, отпустив в свободное плавание своих бывших сотрудников, которые вышли на рынок, а также многие аутсорсеры просто исчезли, так как отказываются работать с российскими компаниями из-за трудностей взаиморасчётов и ведения бизнеса. Таких - приличное число. Сейчас происходит ре-сетап рынка, так называемый, зарплаты будут снижаться, а конкуренция расти. С этим нам жить год-два точно.
Количество выпускников курсов не настолько большое, чтобы так резко увеличить предложение на рынке.