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Фото: Unsplash

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на выходные доллар — 60,37 рублей, евро — 60,22 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 2 сентября: доллар — 60,58 рублей, евро — 60,83 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,09 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,75 рублей, евро — по 68,28 рублей.

Стало хуже

С начала года число вакансий в ИТ снизилось на 25%: со 114, 6 тысяч в январе до 85,2 тысяч в августе, согласно статистике HeadHunter. При этом количество резюме выросло с января по август на 55% — с 211,1 тысяч до 327 тысяч. Эксперты объясняют это выходом на рынок ИТ-специалистов, окончивших онлайн-курсы, а также желанием айтишников найти или иметь на всякий случай вариант компании, более устойчивой к санкционным рискам.

Почему так

В Лондоне средняя стоимость элитного жилья упала почти на 18% относительно пика 2014 года, узнала FT. На рынок недвижимости в разные годы негативно влияли Brexit, пандемия, инфляция и отток российских покупателей.

Вклады в юанях сейчас можно открыть в десяти банках из 30 крупнейших по размеру активов — ВТБ, ГПБ, «Альфа-банк», РСХБ, МКБ, ВБРР, «Дом. РФ», «Санкт-Петербург», «Зенит» и «Тинькофф», подсчитали эксперты по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Рост цен на энергоносители запустил цепочку кризисных явлений в экономике Еврозоны и нивелировал положительный эффект от снятия коронавирусных ограничений. Как минимум на ближайшие два квартала европейская экономика с большой долей вероятности столкнется с рецессией. Почему Европа оказалась на пороге кризиса — разбирался Forbes.

Новости предыдущего дня, 3 сентября — здесь.