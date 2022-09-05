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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 5 сентября: доллар — 60,37 рубля, евро — 60,21 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 59,67 рубля, евро — 59,17 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,17 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,85 рубля, евро — по 66,48 рубля.

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Стало хуже

Китайский Huawei перевёз часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал на работу в странах СНГ, выяснили «Ведомости».

Генпрокуратура и ФСБ с осени усилят проверки операторов на пропуск звонков с подменных номеров. Власти связали это с активностью телефонных мошенников, а источники «Ъ» — с ложными вызовами об угрозе терактов.

Почти 40% зрителей стали реже ходить в кино после того, как голливудские мейджоры прекратили выпуск своих новинок в России.

Стало лучше

Зеленоградский завод «Микрон», который может выпускать чипы для техники, получит 7 млрд рублей от Фонда развития промышленности.

Российские банки, которые не раскрывают свою отчетность с начала «спецоперации», предложили ЦБ создать закрытый интернет-портал для её публикации. На него смогут зайти только контрагенты.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил разрешить иностранцам выкуп замороженных бумаг у россиян.

Нацпроект по цифровизации оказался под угрозой — планы по оснащению связью 4G удаленных и небольших сел в 2022 году чуть не сорвались из-за нехватки базовых станций, выяснил «Ъ». Чтобы решить проблему, разные операторы начали совместно использовать существующие станции.

Активы обанкротившегося производителя сухариков «Воронцовские» перейдут к новой структуре. Её бенефициаром может быть бывший топ-менеджер газовой отрасли Борис Зимин. Бизнесом заинтересовались, потому что продажи сухариков растут на фоне роста цен на чипсы.

Основатель и бывший совладелец группы ПИК Кирилл Писарев продал российский бизнес девелоперской компании Wainbridge её топ-менеджерам.

Новости предыдущего дня, 4 сентября — здесь.