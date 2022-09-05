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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 194 дня «спецоперации»: ФСБ проверит операторов, «Микрон» получит 7 млрд рублей на выпуск чипов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 5 сентября: доллар — 60,37 рубля, евро — 60,21 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 59,67 рубля, евро — 59,17 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,17 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,85 рубля, евро — по 66,48 рубля.

Стало хуже

Китайский Huawei перевёз часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал на работу в странах СНГ, выяснили «Ведомости».

Генпрокуратура и ФСБ с осени усилят проверки операторов на пропуск звонков с подменных номеров. Власти связали это с активностью телефонных мошенников, а источники «Ъ» — с ложными вызовами об угрозе терактов.

Почти 40% зрителей стали реже ходить в кино после того, как голливудские мейджоры прекратили выпуск своих новинок в России.

Стало лучше

Зеленоградский завод «Микрон», который может выпускать чипы для техники, получит 7 млрд рублей от Фонда развития промышленности.

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Российские банки, которые не раскрывают свою отчетность с начала «спецоперации», предложили ЦБ создать закрытый интернет-портал для её публикации. На него смогут зайти только контрагенты.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил разрешить иностранцам выкуп замороженных бумаг у россиян.

Нацпроект по цифровизации оказался под угрозой — планы по оснащению связью 4G удаленных и небольших сел в 2022 году чуть не сорвались из-за нехватки базовых станций, выяснил «Ъ». Чтобы решить проблему, разные операторы начали совместно использовать существующие станции.

Активы обанкротившегося производителя сухариков «Воронцовские» перейдут к новой структуре. Её бенефициаром может быть бывший топ-менеджер газовой отрасли Борис Зимин. Бизнесом заинтересовались, потому что продажи сухариков растут на фоне роста цен на чипсы.

Основатель и бывший совладелец группы ПИК Кирилл Писарев продал российский бизнес девелоперской компании Wainbridge её топ-менеджерам.

Новости предыдущего дня, 4 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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28 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Позавчера ты был экс-зампредом правительства Крыма, вчера - топ-менеджером газовой отрасли, а сегодня стал владельцем обанкротившихся сухариков "Воронцовские".

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Добрый Песец

Сушит сухари, нормально)

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Viktor C.

Карьерный рост

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Вадим Д.

Снова начинается словами «стало хуже», уже привыкаем, к сожалению.

Хуавей забрал сотрудников и нацелил их на СНГ. Уже привычный ход.
Таки усилят органы проверки на пропуск звонков с подменных номеров.
Микрон получит 7 млрд ₽ — можно переименовывать в Гигакрон.
Банкам нужен секретный портал с отчётностью. А уже с него будут сливаться данные.
Предлагают выкуп замороженных бумаг у россиян. У россиян скоро из заморозки только куры останутся и сосиски.
Цифровизация под угрозой! А так всё хорошо шло! Эх, если б не эта всякая инфраструктура да оборудование.
Продажи сухариков растут, но «Воронцовские» обанкротились.

С Международным днём благотворительности, хорошего настроения и лёгкой недели 🤘🏻

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Добрый Песец

А есть толк от этих нанокронов?

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Вадим Д.

Ну как же, 7 лярдов выделяют, а ты сомневаешься (-:

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Добрый Песец

и дойдет лишь 7 нанолярдов

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Вадим Д.

Там всё дойдёт тому, кому надо! А остальным нано₽ — новая ксрептовалюта (-:

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Вадим Д.

Китайцы защищают строго свои интересы, что логично и, в общем-то, правильно. Но много было «верующих» в помощь и всеобъемлющую поддержку большого азиатского соседа (уже старшего брата, опекуна и кормильца, похоже).

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Виктор Якунин

Что осталось Китаю после унижения с прилетом Пелоси? Там Тайвань уже сбивает беспилотники Китая и скоро получит вооружение от США.

То что там делает китайская компания может идти в разрез договорённостей на самом верху.

Как ни крути, но потенциальный враг у нас один.

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Станислав Назаров

Капитализм 😁

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user_90123129312

Ловко вы путина и его шайку во враги записали 😂

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Skyray
Нацпроект по цифровизации оказался под угрозой

Так денационализируйте, ей богу

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Roman Missetskiy

В 'стало лучше' как-то не так много хорошего, или мне показалось?

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Skyray

Тебе показалось, все в порядке, и даже лучше чем у этих всяких.

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Petr Razdorov

Точнее будет сказать, что в последнее время в принципе не так много хорошего

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Марина Никифорова

Китайцы "друзья" перебазировали своих сотрудников? Что пошло не так?

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Дмитрий Про.

Давно китайцы стали друзьями?

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Марина Никифорова

Кавычки видете ?

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user_90123129312

Погуглите результаты пропагандонских опросов начиная с 2015 года где-то. Всё время об этом трубили.

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роман долгополов

Хуавей уже 5 раз "прекращал работу в России","закрывал магазины" и в этот раз тоже)

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Важный инструмент

Такой менталитет.. И мы никогда их не поймем.

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Слегка Придурковатый

"Последнее китайское закрытие".

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Dmitry Polyanovsky

Я вот понял что войну затеял профсоюз топ-мкнеджеров компаний. Что не день, выкупают очередное мега производство или вообще даром получают.

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Вадим Д.

Этот «местный менеджмент», кем бы он ни был, весьма крепко стоит на ногах и смело смотрит в будущее, ведь всё, что уйдёт из РФ, достанется им!
Сарказм.

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Fedor Spirin

Оказались в нужное время в нужном месте))

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Максим Марков

Как в 90е заводы отжимали. Прошло 30 лет, построили новые заводы и надо снова отжать. Под "местным менеджментом" скорей всего окажутся известные давно люди

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Алексей Кулыванов

Лучше бы "ФСБ проверит Микрон". А то натурально как в "войнах пентагона"

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