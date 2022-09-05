Финансы
Полина Лааксо

«Яндекс» заменит опционы в программе мотивации сотрудников на повышенный оклад и премии Статьи редакции

Компания также введёт годовые бонусы для руководителей и «ключевых специалистов».

  • Раньше доход 60% сотрудников «Яндекса» складывался из трёх частей — оклада, премий и опционов. Последние «часто составляли больше половины» годовых выплат. Теперь размер первых двух частей увеличат, а опционы упразднят. Так в компании хотят «сохранить предсказуемый доход» сотрудников, рассказали vc.ru в «Яндексе».
  • Ранее выданные опционы, которые на данный момент находятся «в процессе вестинга» (схема, при которой процент выдаваемых работнику акций зависит от времени, которое он провёл в фирме), сотрудники смогут обменять на дополнительную денежную выплату.
  • Раздавать новые опционы компания не будет: она не видит в этом смысла, поскольку торги акциями «Яндекса» в США приостановлены. Но руководство не исключает, что в будущем программу возобновят.
  • «Яндекс» будет определять размер зарплатных и премиальных повышений по результатам работы сотрудника, их обычно оценивают два раза в год. Вдобавок к этому компания также введёт годовые бонусы для руководителей и «ключевых специалистов», но они будут зависеть от результатов всей компании.
  • 28 февраля 2022 года Нью-Йоркская биржа и Nasdaq закрыла торги бумагами «Яндекса», которые к тому моменту подешевели на 53% — до $18,94 за штуку. Опционы сотрудников в результате «сгорели». В марте в качестве компенсации «Яндекс» выплатил работникам дополнительную зарплату. После — заменил опционы денежными выплатами.

#новость #яндекс

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12 комментариев
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 Вадим Д.

Пожалуй, лучше предсказуемый доход, чем непредсказуемые опционы.

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роман долгополов

Нормальный ход.

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Александр Иващенко

Это что полчается, Яндекс начнет платить по рынку, а не ниже его? Быть того не может! А как же гордость за работу в самой крутой ИТ компании в стране и оплата строчки в резюме?

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Александр Помидоров

В яндексе всегда был разделен доход на две части, и суммарный был выше рынка во много раз. Если сравнивать только первую часть дохода, то да, меньше рынка. Но второй части у рынка ни у кого нет, а она и есть определяющая

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Невкусно и грустно
во много раз

лол

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Сладкий пирожок

Предсказуемо. Опционы в тыкву превратились после 24го февраля.

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TheKnyazzz

Специалисты, объясните, это хорошо или плохо?

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Александр Соколов

для сотрудников хорошо, более стабильный и прогнозируемый доход

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Nikolay Vavilov

"Грязная зеленая бумажка" ©

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Случайные фотографии

Интересно уже пора переносить почту с яндекса?

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Виктор Бондарович

Программа Вестинга была супер-эффективна для удержания сотрудников. Да и опционы работают лучше, чем солидарные kpi.
Однако контекст конечно самобытный

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Знакомый кавалер

А говорим про российский Яндекс? Так есть MOEX там тоже есть Яндексовые акции. Обоснование какое-то очень сомнительное.

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