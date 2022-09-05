Ozon объединит «Ozon банк» с созданным весной «Еком банком» Статьи редакции
У объединённого банка будут все преимущества универсальной лицензии и узнаваемый бренд, отметили в компании.
- Ozon решил реорганизовать свои «дочки»: «Ozon банк» присоединят к «Еком банку», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса».
- «Еком банк» станет правопреемником всех прав и обязанностей «Ozon банка». Предполагаемый срок присоединения — декабрь 2022 года, но он может измениться.
- В компании отметили, что у объединённого банка Ozon будут все преимущества универсальной лицензии в сочетании с узнаваемым брендом маркетплейса.
- По словам близкого к компании источника агентства, с точки зрения регулирования просто переименовать банк нельзя. Поэтому реорганизация — логичный способ продолжить использование бренда.
- Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года, а затем переименовал его. В феврале 2022-го «Ozon банк» попал под санкции США из-за того, что регулятор посчитал его аффилированным с «Совкомбанком». Компания оспорила решение, в марте санкции сняли.
- Также в марте Ozon зарегистрировал новый «Еком банк», для чего получил ещё одну лицензию — универсальную. Она позволяет «запускать более широкий спектр сервисов для b2c и b2b-клиентов», поясняли в компании.
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Новая озон карта теперь будет? или озон счёт? Или ещё чего придумают?
Я уже утомился от жонглирования озоном их финансовыми институтами: каждые полгода в личном кабинете новое название
Поддерживаю. ОЗОН заколебал своим кручу верчу.
Впрямом модном смысле слова "Слияние с пустышкой"..
И нет им числа, и имя им – Легион.
Вашим коментам?
Блин, не могу придумать смешное название для нового банка.