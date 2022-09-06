Новости и тексты 195 дня «спецоперации»: ВТБ перезапустил переводы в юанях без SWIFT, Минпромторг обсудит с IKEA планы Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 6 сентября: доллар — 60,90 рубля, евро — 60,14 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,58 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,85 рубля, евро — по 66,89 рубля.
Стало лучше
Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка, и на неделе с 12 сентября проведет встречу с руководством компании на счёт их планов на будущее, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Виктор Евтухов.
Инвесткомпания Dorossa Investments, созданная Александром Островским, планирует создать сеть гибких офисов iSpace в ОАЭ.
Вендор вычислительной техники Yadro (входит в «ИКС-Холдинг») купил разработчика программ для оптимизации систем хранения данных ООО «Рэйдикс». Опрошенные «Ъ» эксперты оценивают сумму сделки в 500-600 млн рублей.
«Соллерс Авто» запустит производство автомобилей под новым собственным брендом.
ВТБ восстановил трансграничные переводы в Китай в юанях без использования SWIFT. Пока их могут отправлять физлица в России юрлицам в Китае. Для этого в ВТБ надо открыть счёт в юанях, рассказал РБК представитель банка. Трансграничные переводы в любых валютах были недоступны клиентам ВТБ с марта 2022 года.
Стало хуже
Транспортная группа FESCO прогнозирует по итогам 2022 года снижение мирового рынка контейнерных перевозок на 2%, падение в России составит 13-18%.
Новости предыдущего дня, 5 сентября — здесь.
надеюсь в итоге не уйдут
Да даже если и уйдут, то рано или поздно вернутся
Конечно. В Иран же все вернулись. Ой, или не вернулись?
Ну Иран)))
Не сравнивайте Россию и Иран))))))))
Да, Россия в несравнимо более глубокой жопе.
Всем привет и отличного Дня рыжих, с праздником!
Даже Минпромторгу дорога Икея, не верит что уйдёт. Хотелось бы верить, что останется.
Dorossa хочет создать целую сеть гибкий офисов. О как, только к жёстким привыкли.
Yadro купил Рэйдикс за 500-600 млн ₽, но это не точно.
Ждём новый бренд авто: Соллерс.
ВТБ снова умеет переводы в Китай в юанях без свифта.
В РФ контейнерные перевоз упадут на 13-18%. Без контейнеров это сложно делать.
Наилучшего настроения всем 🤘🏻
В город Н на предмет осмотра земельного участка приехали предствители фирмы Х. И встретились с городскими властями.
На следующий день во всех газетах: в городе прошли переговоры по строительству завода, инвестиции составят приблизительно 1 млрд.
Фирма Х: вы что, охренели? Мы просто посмотрели участок! Чтобы это больше не повторилось, давайте составим договор о неразглашении.
Газеты: Подписаны договоры, на налоги будут построены школы и детские сады!
Это я про встречу Икеи и Минпромторга..
Прошу прощения за душноту: «договорЫ»
Поправил.
Но больше по тексту подходит "договора".
И ещё одну ошибку нашёл, вот я грамотей ))
Классно 👏🏻
По настоящему плохая новость для меня то, что у режиссера Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона. Сама новость от 8 августа, но я узнал об этом на днях. Это последний режиссёр "полного метра". Печаль.
Ой-ой-ой...
а кто предпоследний был?
простите, я просто не в теме хитросплетений мультивселенной Антона Долина
К чему этот блядский сарказм???
Легким движением руки подсанкционные уазики превращаются... превращаются уазики... уазики превращаются... В элегантные соллерсазики!
А как же это "ой пусть валят, я все равно этим не пользовался, скоро наши ещё лучше мебель сделают и фрикадельки"
Так что, пора покупать акции банка ВТБ на бирже, или еще пока рано? (:
Если очень хочется. Но обратно получите меньше вложенного, инвестиции в России теперь такие (-:
Сарказм.
Ну, на Газпроме удалось неплохо прокатится, вдруг опять повезет (:
Только газмяс до этого нехило падал, из-за тех же дивидендов, что иронично. Но кто успел, тот успел, это да.
Можешь просто отдать эти деньги мне, разницы особо не будет)
Не, я с котами иначе поступаю (смотри аватар) (:
Мантикорушку-то за что...
Не уверен что про Yadro - это стало лучше. Кто не знает икс холдинг один из основных поставщиков сорм и пакета яровой
А что плохого? Чебурнет будет более стабилен и посадок будет больше, это тебе любой товарищ маёр подтвердит.
Если контора проектирует СХД, почему бы ей не закупиться интересными ей для данной задачи know-how/IP?
Приятнее читать новости, когда они начинаются со слов "Стало лучше", нежели "стало хуже", совершенно иное восприятие.
Уважаю Икею за сервис
Скука...но "Статья дополняется"...ждём!
Ой вау, что за день, в "стало хуже" всего один пункт
Alexandr Ericson:
Пусть эта икея валит, я хоть денег заработаю
Продавая альтернативу выше ценой и хуже качеством.
Мне очень понравилась эта формулировка - "рассчитывают, что IKEA окончательно не уйдёт". Мне не хочется, чтобы IKEA уходил, но последнее время слишком много на что рассчитывают))