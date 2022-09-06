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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты 195 дня «спецоперации»: ВТБ перезапустил переводы в юанях без SWIFT, Минпромторг обсудит с IKEA планы Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 6 сентября: доллар — 60,90 рубля, евро — 60,14 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,46 рубля, евро — 60,06 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,58 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,85 рубля, евро — по 66,89 рубля.

Стало лучше

Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка, и на неделе с 12 сентября проведет встречу с руководством компании на счёт их планов на будущее, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Инвесткомпания Dorossa Investments, созданная Александром Островским, планирует создать сеть гибких офисов iSpace в ОАЭ.

Вендор вычислительной техники Yadro (входит в «ИКС-Холдинг») купил разработчика программ для оптимизации систем хранения данных ООО «Рэйдикс». Опрошенные «Ъ» эксперты оценивают сумму сделки в 500-600 млн рублей.

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«Соллерс Авто» запустит производство автомобилей под новым собственным брендом.

ВТБ восстановил трансграничные переводы в Китай в юанях без использования SWIFT. Пока их могут отправлять физлица в России юрлицам в Китае. Для этого в ВТБ надо открыть счёт в юанях, рассказал РБК представитель банка. Трансграничные переводы в любых валютах были недоступны клиентам ВТБ с марта 2022 года.

Стало хуже

Транспортная группа FESCO прогнозирует по итогам 2022 года снижение мирового рынка контейнерных перевозок на 2%, падение в России составит 13-18%.

Новости предыдущего дня, 5 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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34 комментария
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Фактический утюг
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Fedor Spirin

надеюсь в итоге не уйдут

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n.shmelev

Да даже если и уйдут, то рано или поздно вернутся

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Невкусно и грустно

Конечно. В Иран же все вернулись. Ой, или не вернулись?

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n.shmelev

Ну Иран)))
Не сравнивайте Россию и Иран))))))))

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чертов бадминтон

Да, Россия в несравнимо более глубокой жопе.

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Вадим Д.

Всем привет и отличного Дня рыжих, с праздником!

Даже Минпромторгу дорога Икея, не верит что уйдёт. Хотелось бы верить, что останется.
Dorossa хочет создать целую сеть гибкий офисов. О как, только к жёстким привыкли.
Yadro купил Рэйдикс за 500-600 млн ₽, но это не точно.
Ждём новый бренд авто: Соллерс.
ВТБ снова умеет переводы в Китай в юанях без свифта.
В РФ контейнерные перевоз упадут на 13-18%. Без контейнеров это сложно делать.

Наилучшего настроения всем 🤘🏻

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Собственный бокал

В город Н на предмет осмотра земельного участка приехали предствители фирмы Х. И встретились с городскими властями.
На следующий день во всех газетах: в городе прошли переговоры по строительству завода, инвестиции составят приблизительно 1 млрд.
Фирма Х: вы что, охренели? Мы просто посмотрели участок! Чтобы это больше не повторилось, давайте составим договор о неразглашении.
Газеты: Подписаны договоры, на налоги будут построены школы и детские сады!

Это я про встречу Икеи и Минпромторга..

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Alexander Zorin

Прошу прощения за душноту: «договорЫ»

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Собственный бокал

Поправил.
Но больше по тексту подходит "договора".
И ещё одну ошибку нашёл, вот я грамотей ))

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Вадим Д.

Классно 👏🏻

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Александр Голубев

По настоящему плохая новость для меня то, что у режиссера Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона. Сама новость от 8 августа, но я узнал об этом на днях. Это последний режиссёр "полного метра". Печаль.

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Легендарный кот

Ой-ой-ой...

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sf

а кто предпоследний был?
простите, я просто не в теме хитросплетений мультивселенной Антона Долина

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Александр Голубев

К чему этот блядский сарказм???

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Слегка Придурковатый

Легким движением руки подсанкционные уазики превращаются... превращаются уазики... уазики превращаются... В элегантные соллерсазики!

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Мурад Муртазалиев
Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка

А как же это "ой пусть валят, я все равно этим не пользовался, скоро наши ещё лучше мебель сделают и фрикадельки"

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Си Но

Так что, пора покупать акции банка ВТБ на бирже, или еще пока рано? (:

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Вадим Д.

Если очень хочется. Но обратно получите меньше вложенного, инвестиции в России теперь такие (-:
Сарказм.

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Си Но

Ну, на Газпроме удалось неплохо прокатится, вдруг опять повезет (:

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Вадим Д.

Только газмяс до этого нехило падал, из-за тех же дивидендов, что иронично. Но кто успел, тот успел, это да.

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jonewayne

Можешь просто отдать эти деньги мне, разницы особо не будет)

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Си Но

Не, я с котами иначе поступаю (смотри аватар) (:

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jonewayne

Мантикорушку-то за что...

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stark

Не уверен что про Yadro - это стало лучше. Кто не знает икс холдинг один из основных поставщиков сорм и пакета яровой

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Слегка Придурковатый

А что плохого? Чебурнет будет более стабилен и посадок будет больше, это тебе любой товарищ маёр подтвердит.

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Вадим Вахрамов

Если контора проектирует СХД, почему бы ей не закупиться интересными ей для данной задачи know-how/IP?

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TheKnyazzz

Приятнее читать новости, когда они начинаются со слов "Стало лучше", нежели "стало хуже", совершенно иное восприятие.

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Виктор Алексеенко

Уважаю Икею за сервис

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Легендарный кот

Скука...но "Статья дополняется"...ждём!

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n.shmelev

Ой вау, что за день, в "стало хуже" всего один пункт

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Alexandr Ericson

Alexandr Ericson:
Пусть эта икея валит, я хоть денег заработаю

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Vitaliy Kovalev

Продавая альтернативу выше ценой и хуже качеством.

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Виктор Якушкин

Мне очень понравилась эта формулировка - "рассчитывают, что IKEA окончательно не уйдёт". Мне не хочется, чтобы IKEA уходил, но последнее время слишком много на что рассчитывают))

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