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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 6 сентября: доллар — 60,90 рубля, евро — 60,14 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,46 рубля, евро — 60,06 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,58 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,85 рубля, евро — по 66,89 рубля.

Стало лучше

Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка, и на неделе с 12 сентября проведет встречу с руководством компании на счёт их планов на будущее, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Инвесткомпания Dorossa Investments, созданная Александром Островским, планирует создать сеть гибких офисов iSpace в ОАЭ.

Вендор вычислительной техники Yadro (входит в «ИКС-Холдинг») купил разработчика программ для оптимизации систем хранения данных ООО «Рэйдикс». Опрошенные «Ъ» эксперты оценивают сумму сделки в 500-600 млн рублей.

«Соллерс Авто» запустит производство автомобилей под новым собственным брендом.

ВТБ восстановил трансграничные переводы в Китай в юанях без использования SWIFT. Пока их могут отправлять физлица в России юрлицам в Китае. Для этого в ВТБ надо открыть счёт в юанях, рассказал РБК представитель банка. Трансграничные переводы в любых валютах были недоступны клиентам ВТБ с марта 2022 года.

Стало хуже

Транспортная группа FESCO прогнозирует по итогам 2022 года снижение мирового рынка контейнерных перевозок на 2%, падение в России составит 13-18%.

Новости предыдущего дня, 5 сентября — здесь.