Финансы
Frank Media

«Тинькофф» запустил переводы в евро и долларах для юрлиц в Армению и Узбекистан Статьи редакции

По этим направлениям выросло число экспортно-импортных операций, заметили в банке.

  • «Тинькофф Бизнес» запустил валютные переводы в евро и долларах в Армению и Узбекстан для юридических лиц, вскоре банк собирается запустить платежи в нацвалютах этих стран — армянских драмах и узбекских сумах, говорится в пресс-релизе банка. Сейчас бизнес-клиенты могут также проводить расчеты с Китаем в юанях и долларах.

Мы установили корреспондентские отношения с банками Армении и Узбекистана – теперь валютные расчеты с компаниями из этих стран будут проходить намного быстрее. Мы видим увеличение объёмов экспортно-импортных операций по этим направлениям.

«Тинькофф»
  • В июле «Тинькофф» приостановил до 1 октября 2022 исходящие SWIFT-переводы в валюте, включая доллары США. При этом входящие переводы через систему работали по текущим тарифам.
  • В марте ЕС согласовал отключение от SWIFT банков ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и «ВЭБ.рф».У кредитных организаций и их клиентов появились сложности с трансграничными и валютными переводами. Даже неподсанкционные банки столкнулись с закрытием корреспондентских счетов за рубежом — они нужны для валютных переводов.
  • Клиенты «Тинькофф» не могут отправлять за границу SWIFT-переводы в евро, а на переводы в долларах банк установил лимит отправки — от $20 тысяч. Также банк с 6 июня ввел комиссии за исходящие и входящие SWIFT-переводы.

#тинькофф #новость

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5 комментариев
Стерлядка Вяленая

Запустил переводы сотрудников))

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Roman Moskovskiy

В момент клиринга везут фуру налички или как?

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Вадим Д.

Комиссии такие же конские? И каковы будут оные при переводах армянских драм и узбекских сум?

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Мурад Муртазалиев

Без комиссии в 200 баксов не интересно. И да, тинек отдай работникам зарплату)

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Kurgus Utair

от банкротства это не спасет

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