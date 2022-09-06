«Тинькофф» запустил переводы в евро и долларах для юрлиц в Армению и Узбекистан Статьи редакции
По этим направлениям выросло число экспортно-импортных операций, заметили в банке.
- «Тинькофф Бизнес» запустил валютные переводы в евро и долларах в Армению и Узбекстан для юридических лиц, вскоре банк собирается запустить платежи в нацвалютах этих стран — армянских драмах и узбекских сумах, говорится в пресс-релизе банка. Сейчас бизнес-клиенты могут также проводить расчеты с Китаем в юанях и долларах.
- В июле «Тинькофф» приостановил до 1 октября 2022 исходящие SWIFT-переводы в валюте, включая доллары США. При этом входящие переводы через систему работали по текущим тарифам.
- В марте ЕС согласовал отключение от SWIFT банков ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и «ВЭБ.рф».У кредитных организаций и их клиентов появились сложности с трансграничными и валютными переводами. Даже неподсанкционные банки столкнулись с закрытием корреспондентских счетов за рубежом — они нужны для валютных переводов.
- Клиенты «Тинькофф» не могут отправлять за границу SWIFT-переводы в евро, а на переводы в долларах банк установил лимит отправки — от $20 тысяч. Также банк с 6 июня ввел комиссии за исходящие и входящие SWIFT-переводы.
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Запустил переводы сотрудников))
В момент клиринга везут фуру налички или как?
Комиссии такие же конские? И каковы будут оные при переводах армянских драм и узбекских сум?
Без комиссии в 200 баксов не интересно. И да, тинек отдай работникам зарплату)
от банкротства это не спасет