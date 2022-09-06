ЦБ с 1 октября ограничит продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов Статьи редакции
Против запрета регулятора на покупку таких акций выступали брокеры, Минфин и «СПБ Биржа».
- С 1 октября брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг компаний из «недружественных» стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.
- С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры будут приостанавливать любые поручения по покупкам таких бумаг.
- По мнению ЦБ, решение поможет минимизировать инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов, так как иностранные финансовые организации, где учитываются такие бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться активами. От блокировки, по данным регулятора, уже пострадало 5 млн инвесторов.
- Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисный актив которых — иностранные ценные бумаги компаний из «недружественных» стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.
- Ограничения не затронут операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и компаний из «дружественных» стран.
- ЦБ представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов в конце июля 2022 года. В частности, регулятор предложил на время запретить им сделки с иностранными бумагами, а также поднять порог для признания квалифицированным инвестором. Предложение регулятора критиковали брокеры, Минфин и «СПБ Биржа» — основная торговая площадка в России, где обращаются иностранные акции.
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А у дружественных стран есть акции? Они ж вроде еще с пальм не слезли
Есть у них акции и еще какие! Купи 2 банана, а третий получишь в подарок, например - очень хорошая акция.
Казахская и Гонконгская биржа же
Ну там вроде как более развитый союзник Иран будет запчасти для машин поставлять, самолёты, оружие
Все выступали против, но ЦБ не убедили. Теперь против получится только бурчать. И чем торговать: «высокодоходными» бумагами СНГ?
Мнение большинства уже давно никому не интересно в этой стране. Да и ЦБ тут всего лишь выполняет политику партии, где все ходы расписаны наперед.
Фух, ну слава богу, спасибо. Наконец-то оставим деньги в России, где, как все знают, риски минимальные.
Отсутствуют, как понятие.
Безопаснее всего хранить деньги в рублях на карте Тройка. Доступа из вне нету, а значит 100% защищенность от «врагов» обеспечена
Только вот в отличие от питерских жетонов в метро карта тройка кусок говна.
С жетонами ты покупаешь монетку которая все время может быть обменяна на все дорожающею услугу.
С картой ты покупаешь фантик с балансом из все дешевеющих рублей и как следствие все меньше можешь на этот фантик.
Цыганам главное не показывать
А из акций брать только акции в Пятерочке
Смартфон ==> Тинькофф Инвестиции ==> Удалить
Не надо было ставить.
Давно уже.
Похоже на то, что они пытаются накачать деньгами российских инвесторов локальные компании, которые упали.
Были бы еще деньги у локальных инвесторов, чтобы что-то накачать
Ну че, все в Interactive Brokers
Лавочку разве не прикрывают постепенно?
А можно всех посмотреть?
Кто ещё какие варианты знает? Может, у беларусов какие-нибудь приложения для инвестиций есть?
О нас же беспокоятся, а вы не цените
https://i1.imageban.ru/out/2022/06/27/a872344131169956dbc6221526f687b4.png
Вот и потенциальный триггер для дальнейшего роста российского фондового рынка. Часть денег утечёт к иностранным брокерам, но большая часть останется и пойдёт на российский рынок. Интересно другое, когда будут выпускать недружественных нерезов, их разгрузят об частных инвесторов или все-таки будет какой-то механизм придуман. Думается мне, что как только станет известно о выпуске недружественных нерезов, имеет смысл посидеть в стороне. Доверия к системе нет никакого и могут опять поиметь рядовых инвесторов.
пфф... - вы по себе судите и/или всерьёз думаете что эти деньги ляжку жгут и их владельцам по фигу во что их вкладывать? - типа ну нельзя в амерскую фонду - вложу в российскую - один фиг?
"Никому вас грабить не дадим. Сами будем"
как будто в российском фондовом рынке никаких рисков нет, сомневаюсь что это сработает
недружественных нерезов не выпустят, пока не снимут санкции
ну или просто не выпустят
В целом я уже вижу, как складываются бумаги СПб Биржи, ибо теперь они ничего зарабатывать не будут. А жаль, хорошая компания, некогда я считал её перспективной, а теперь это просто бесполезная бумажка
Вечно глючащая прокладка со своими графиками, пулами ликвидности и прочими приколами. Нафиг она нужна, хочешь иностранные иди к иностранным брокерам.
Пока, брокеры
Торгуйте напрямую, не через посредников типа мск биржа или спб.
Покупайте то, а это нельзя, очень смешно.
А жаль, есть среди таких ценных бумаг очень даже выгодные
Российскому инвестору такие не нужны
Как же у нас любят подмену понятий. Ограничит, приостановит. Даже прямо сказать не могут. Лжецы.
Когда уже ЦБ кто-нибудь ограничит?!
Зная наше население, выскажу непопулярное мнение, но в целом согласен с ЦБ - что ограничение нужно было, НЕ согласен только с тем, что 5-10% - это чересчур мало, ограничения на 25% было бы более чем достаточно, совсем запрет - уж просто (пиии). Ну и что критерии "квалифицированного" не ахти и все ужесточаются - "квалификацию" можно получить просто заимев много бабла на счете, а не сдав тест или пройдя обучение.
Главное - чтобы фонды хоть на "недружественные" оставались. И, думается, их число вырастет.
Пока держимся.
На самом деле это хорошая новость, скоро будет разворот по амер рынку.
Этой песне уже года четыре, а SP500 с тех пор практически удвоился.
Хорошо, что кто-то ещё думает о защите неквалифицированных инвесторов.
Да, защищают деньги инвесторов от самих инвесторов
Инвестировай в русские стоки!
Это которые фекальные в Сочи на пляжах?
А что будет с СПБ биржей?
Ах да, сток биржи схлопнется скорее всего)
Будет семечками торговать.
Видимо, у квалов достаточно денег.
А что будет с бумагами, доля которых уже сильно выше? У меня порядка 60% в Америке. Принудительные продажи?
Покупать нельзя будет новые бумаги. Те, что есть в портфели останутся.
При отсутствие дивидендов они просто картинки на экране
А что будет с уже купленными акциями?
пока ничего. продать имеющиеся можно, купить новые можно будет в рамках установленных лимитов в процентах, если вы неквалифицированный инвестор.
А их и так нет смысла покупать через отечественную брокерню. Я, как квалифицированный инвестор, это отлично понимаю.
расскажите почему, плз
Ох уж этот ЦБ. Заботушка наша
Мнение ЦБ мне неинтересно.
$уки, разблокируйте акции, "дружественные " нам ЦБ.
Есть народное средство от таких недуг. Надо всего лишь перестать...
Ну поиграли в инвестиции и будет.
Для казахстана это большой подарок.
А так, придется переводить в интерактив