Финансы
Капитальный яд

ЦБ с 1 октября ограничит продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов Статьи редакции

Против запрета регулятора на покупку таких акций выступали брокеры, Минфин и «СПБ Биржа».

  • С 1 октября брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг компаний из «недружественных» стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.
  • С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры будут приостанавливать любые поручения по покупкам таких бумаг.
  • По мнению ЦБ, решение поможет минимизировать инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов, так как иностранные финансовые организации, где учитываются такие бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться активами. От блокировки, по данным регулятора, уже пострадало 5 млн инвесторов.
  • Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисный актив которых — иностранные ценные бумаги компаний из «недружественных» стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.
  • Ограничения не затронут операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и компаний из «дружественных» стран.
  • ЦБ представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов в конце июля 2022 года. В частности, регулятор предложил на время запретить им сделки с иностранными бумагами, а также поднять порог для признания квалифицированным инвестором. Предложение регулятора критиковали брокеры, Минфин и «СПБ Биржа» — основная торговая площадка в России, где обращаются иностранные акции.
Финансы
Frank Media
Как на российский рынок повлияет запрет на покупку иностранных акций

Центробанк вчера фактически запретил это большинству частных инвесторов. Как ограничения скажутся на гражданах, брокерах и биржах — разбирались Frank Media

#новость #цб #инвесторы

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95 комментариев
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 RobinzonCruzo

А у дружественных стран есть акции? Они ж вроде еще с пальм не слезли

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Пришелец 11

Есть у них акции и еще какие! Купи 2 банана, а третий получишь в подарок, например - очень хорошая акция.

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Andre Macareno

Казахская и Гонконгская биржа же

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2 комментария
Oleg Samoil

Ну там вроде как более развитый союзник Иран будет запчасти для машин поставлять, самолёты, оружие

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1 комментарий
Вадим Д.

Все выступали против, но ЦБ не убедили. Теперь против получится только бурчать. И чем торговать: «высокодоходными» бумагами СНГ?

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Колбас Мармеладович

Мнение большинства уже давно никому не интересно в этой стране. Да и ЦБ тут всего лишь выполняет политику партии, где все ходы расписаны наперед.

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5 комментариев
igotosochi
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Андрей Донской

Фух, ну слава богу, спасибо. Наконец-то оставим деньги в России, где, как все знают, риски минимальные.

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Пришелец 11

Отсутствуют, как понятие.

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Сергей

Безопаснее всего хранить деньги в рублях на карте Тройка. Доступа из вне нету, а значит 100% защищенность от «врагов» обеспечена

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Случайные фотографии

Только вот в отличие от питерских жетонов в метро карта тройка кусок говна.

С жетонами ты покупаешь монетку которая все время может быть обменяна на все дорожающею услугу.
С картой ты покупаешь фантик с балансом из все дешевеющих рублей и как следствие все меньше можешь на этот фантик.

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segamega

Цыганам главное не показывать

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Всё как у людей

А из акций брать только акции в Пятерочке

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1 комментарий
Вячеслав Грачунов

Смартфон ==> Тинькофф Инвестиции ==> Удалить

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Герман Хибберт

Не надо было ставить.

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1 комментарий
Gatito

Давно уже.

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ECN.Broker
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Максим Дмитриев

Похоже на то, что они пытаются накачать деньгами российских инвесторов локальные компании, которые упали.

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Artem 69

Были бы еще деньги у локальных инвесторов, чтобы что-то накачать

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Александр Курбатов

Ну че, все в Interactive Brokers

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John Yossarian

Лавочку разве не прикрывают постепенно?

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1 комментарий
Valentin Dombrovsky

А можно всех посмотреть?
Кто ещё какие варианты знает? Может, у беларусов какие-нибудь приложения для инвестиций есть?

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2 комментария
Дмитрий

О нас же беспокоятся, а вы не цените

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Mark Borisov

https://i1.imageban.ru/out/2022/06/27/a872344131169956dbc6221526f687b4.png

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Murat

Вот и потенциальный триггер для дальнейшего роста российского фондового рынка. Часть денег утечёт к иностранным брокерам, но большая часть останется и пойдёт на российский рынок. Интересно другое, когда будут выпускать недружественных нерезов, их разгрузят об частных инвесторов или все-таки будет какой-то механизм придуман. Думается мне, что как только станет известно о выпуске недружественных нерезов, имеет смысл посидеть в стороне. Доверия к системе нет никакого и могут опять поиметь рядовых инвесторов.

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Алексей Карпов
Вот и потенциальный триггер для дальнейшего роста российского фондового рынка. Часть денег утечёт к иностранным брокерам, но большая часть останется и пойдёт на российский рынок.

пфф... - вы по себе судите и/или всерьёз думаете что эти деньги ляжку жгут и их владельцам по фигу во что их вкладывать? - типа ну нельзя в амерскую фонду - вложу в российскую - один фиг?

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3 комментария
Serge Tikhonenko

"Никому вас грабить не дадим. Сами будем"

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Дмитрий

как будто в российском фондовом рынке никаких рисков нет, сомневаюсь что это сработает

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1 комментарий
ECN.Broker

недружественных нерезов не выпустят, пока не снимут санкции

ну или просто не выпустят

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3 комментария
Саша Гончар

В целом я уже вижу, как складываются бумаги СПб Биржи, ибо теперь они ничего зарабатывать не будут. А жаль, хорошая компания, некогда я считал её перспективной, а теперь это просто бесполезная бумажка

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Blackrock

Вечно глючащая прокладка со своими графиками, пулами ликвидности и прочими приколами. Нафиг она нужна, хочешь иностранные иди к иностранным брокерам.

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Никита Кашонков

Пока, брокеры

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Artem 69

Торгуйте напрямую, не через посредников типа мск биржа или спб.
Покупайте то, а это нельзя, очень смешно.

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Александр Широков
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Айрат Галиуллин

А жаль, есть среди таких ценных бумаг очень даже выгодные

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Artem White

Российскому инвестору такие не нужны

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6 комментариев
Игорь

Как же у нас любят подмену понятий. Ограничит, приостановит. Даже прямо сказать не могут. Лжецы.

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Александр Хрусталев

Когда уже ЦБ кто-нибудь ограничит?!

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ilia

Зная наше население, выскажу непопулярное мнение, но в целом согласен с ЦБ - что ограничение нужно было, НЕ согласен только с тем, что 5-10% - это чересчур мало, ограничения на 25% было бы более чем достаточно, совсем запрет - уж просто (пиии). Ну и что критерии "квалифицированного" не ахти и все ужесточаются - "квалификацию" можно получить просто заимев много бабла на счете, а не сдав тест или пройдя обучение.

Главное - чтобы фонды хоть на "недружественные" оставались. И, думается, их число вырастет.

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Volodya Agadzhanov

Пока держимся.
На самом деле это хорошая новость, скоро будет разворот по амер рынку.

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Поджог Сараев
скоро будет разворот по амер рынку.

Этой песне уже года четыре, а SP500 с тех пор практически удвоился.

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Billy Jean

Хорошо, что кто-то ещё думает о защите неквалифицированных инвесторов.

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RobinzonCruzo

Да, защищают деньги инвесторов от самих инвесторов

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Инвестировай в русские стоки!

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Случайные фотографии

Это которые фекальные в Сочи на пляжах?

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ECN.Broker

А что будет с СПБ биржей?

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Volodya Agadzhanov

Ах да, сток биржи схлопнется скорее всего)

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Ivan Boldyrev

Будет семечками торговать.

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Volodya Agadzhanov

Видимо, у квалов достаточно денег.

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3 комментария
Саша Гончар

А что будет с бумагами, доля которых уже сильно выше? У меня порядка 60% в Америке. Принудительные продажи?

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Кирилл Васильченко

Покупать нельзя будет новые бумаги. Те, что есть в портфели останутся.

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Игорь Протасов

При отсутствие дивидендов они просто картинки на экране

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Fedor Ko

А что будет с уже купленными акциями?

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Murat

пока ничего. продать имеющиеся можно, купить новые можно будет в рамках установленных лимитов в процентах, если вы неквалифицированный инвестор.

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1 комментарий
Serge Tikhonenko

А их и так нет смысла покупать через отечественную брокерню. Я, как квалифицированный инвестор, это отлично понимаю.

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ART M

расскажите почему, плз

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John Yossarian

Ох уж этот ЦБ. Заботушка наша

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Игорь Токарев

Мнение ЦБ мне неинтересно.

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Nikita Frontend Developer
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Дмитрий Филиппов

$уки, разблокируйте акции, "дружественные " нам ЦБ.

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Oleg Korzhanov

Есть народное средство от таких недуг. Надо всего лишь перестать...

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Andrey Vasilev

Ну поиграли в инвестиции и будет.

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Игорь Протасов

Для казахстана это большой подарок.
А так, придется переводить в интерактив

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морда наглая
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