Акции «СПБ Биржи» в моменте падали более чем на 15% после объявления ЦБ об ограничении продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг из «недружественных» юрисдикций, следует из данных этой торговой площадки.

На 14:00 мск за одну бумагу «СПБ Биржи» давали $2,32 или на 15,3% меньше, чем на закрытии предыдущего торгового дня. На Московской бирже падение было меньшим: на 14:00 мск за одну акцию давали 171 рубль (-4,4%).

В первой половине августа акции «СПБ Биржи» росли. С 5 по 15 августа котировки ценной бумаги выросли почти на 140%, достигнув на Московской бирже 211,5 рублей за одну акцию. Ралли в бумагах торговой площадки наблюдалось на фоне возобновления торгов иностранными акциями с 10:00 (к ним допущены бумаги около 200 международных компаний).

6 сентября 2022 года ЦБ сообщил, что дал предписание брокерам с 1 октября не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению иностранных ценных бумаг из «недружественных» стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.

С 1 ноября порог для таких сделок сокращается до 10% от портфеля клиента, с 1 декабря — до 5%. С 2023 года брокеры будут должны и вовсе приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.