Цена акций «СПБ Биржи» падала в моменте на 15% Статьи редакции
На фоне объявления ЦБ об ограничениях для «неквалов» по покупкам иностранных ценных бумаг из «недружественных» юрисдикций.
Акции «СПБ Биржи» в моменте падали более чем на 15% после объявления ЦБ об ограничении продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг из «недружественных» юрисдикций, следует из данных этой торговой площадки.
На 14:00 мск за одну бумагу «СПБ Биржи» давали $2,32 или на 15,3% меньше, чем на закрытии предыдущего торгового дня. На Московской бирже падение было меньшим: на 14:00 мск за одну акцию давали 171 рубль (-4,4%).
В первой половине августа акции «СПБ Биржи» росли. С 5 по 15 августа котировки ценной бумаги выросли почти на 140%, достигнув на Московской бирже 211,5 рублей за одну акцию. Ралли в бумагах торговой площадки наблюдалось на фоне возобновления торгов иностранными акциями с 10:00 (к ним допущены бумаги около 200 международных компаний).
- 6 сентября 2022 года ЦБ сообщил, что дал предписание брокерам с 1 октября не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению иностранных ценных бумаг из «недружественных» стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.
- С 1 ноября порог для таких сделок сокращается до 10% от портфеля клиента, с 1 декабря — до 5%. С 2023 года брокеры будут должны и вовсе приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.
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Медленно уходят инвестиции,
Встречи с ними ты уже не жди.
Ах, как долго год-то этот тянется,
Но худшее, похоже, впереди...
многим уже и не больно то хочется инвестировать теперь, после санкций всех, выкрутасов газпрома
Как же правительство любит своих граждан. Сколько людей потеряют заработок. Им вообще фиолетово.
Сколько людей сохранят деньги!
Они на этом сами зарабатывают
Да закрывайте нахрен, кому она теперь нужна
Квалам, а неквалы могут Китай покупать
это пока Китай еще «дружественный»
Да квалам тоже до января
В ближайшие месяцы схлопнется хорошо. Зато потом вместе с амер рынком пойдёт наверх.
Инфа сотка?
Инфа уровня капитан очевидность.
На всю котлету вошел?
Если схлопнется, зачем сейчас заходить? 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Поздравляю всех кто вложился на IPO